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Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (3)D-100 KARAYOLUNUN GEREDE MEVKİİNDE ULAŞIM AKSIYORKurban Bayramı tatili nedeniyle memleketine giden tatilciler D-100 Karayolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde yoğunluk oluşturdu.

DHA YURT BÜLTENİ-14
30.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:39

Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (3)

D-100 KARAYOLUNUN GEREDE MEVKİİNDE ULAŞIM AKSIYOR

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketine giden tatilciler D-100 Karayolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul yönünde ise trafik rahat. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trafikten görüntüler-Araçların oluşturduğu trafik kuyrukları-DetaylarHaber- Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT-Semih KABASAKAL/BOLU,

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Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi GAZİANTEP'te, baklava ustaları Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun çalışıyor. Kentte yaşayanlar da bayram öncesi baklava alışverişi yapmayı ihmal etmiyor.

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışıyor. Bayram nedeniyle üretilen baklavanın büyük bölümü paketlenerek, yurt içindeki ve dışındaki müşterilere ulaştırılıyor.

Tezgahlarının başına gün doğmadan geçen ustaların ürettiği baklavalar, önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından talep görüyor.

Bayram nedeniyle günde üretilen ortalama 50 ton baklavanın büyük bölümü müşterilere ulaştırılıyor.

Kentteki baklava üreticisi Levent Aktaş, bayram nedeniyle gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını anlatarak, "Baklava severlerin ağızlarını tatlandırmak için tam kadro çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla Gaziantep genelinde 50-60 ton baklava yapılıyor. Otobüs firmaları ve anlaştığımız kargo şirketleri aracılığı ile baklavaları müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bayramda baklava olmazsa olmaz lezzetlerimiz arasındadır. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için yoğun olarak çalışıyoruz" dedi.Öte yandan baklava almaya gelen müşteriler de bayramın baklavasız olmayacağını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Baklava hamurunun açılmasıBaklava yapımıFıstık atılmasıŞerbet dökülmesi Baklavanın paketlenmesiHazır baklavalarLevent Aktaş ile röp.Vatandaşlar ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber: Kamera:   Kadir GÜNEŞ  -GAZİANTEP-DHA)

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Yerli otomobilin üretileceği fabrika yakınındaki köyde ev ve arsa fiyatları arttı

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi'nde ev ve arsa fiyatlarının 10 katına kadar çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hara Bölgesi'nde bulunan TSK'ya ait arazide, 18 Temmuz'da atıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi.  Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikada 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Fabrikanın kurulacağı alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi'nde ev ve arsa fiyatlarının 10 kat arttığı ifade edildi.

'TALİH KUŞU KONDU'Köy sakini Mustafa Şahin, "Fabrikanın burada yapılacağının duyurulması üzerine ev ve arsa fiyatları baya uçtu. Metrekare fiyatları bin liraya çıktı. Bu bizim için talih kuşu. Gençali'yi dünya tanıdı. Mahallemizdeki ev ve arsalara talep var. Ancak bin liradan satarsak pişman olur muyuz, ileride daha da değerlenirse diye düşünüyoruz. Alacak kişi de satacak kişi de tereddütlü. Köyün manzarası deniz, orman ve yerli otomobilin üretileceği fabrikaö dedi.

'TARLAMI ESKİDEN SATTIM PİŞMANIM'Fabrikanın Gemlik'teki işsizlik oranını düşüreceğini belirten Erol Yılmaz, öGençlere iş sahası açılmış olacak. Para çeker gider ama toprak her zaman için iyidir. Ben eskiden arsamı sattım pişman oldumö diye konuştu.

'KÖYÜMÜZ OTOMOBİL FABRİKASI MANZARALI'

Fabrikanın mahallelerine kurulmasından dolayı sevinçli olduklarını belirten Kadir Hamamcı, "Çok güzel bir umudumuz var. Ev ve arsalarımızın değerlenmesi, köyümüzün güzelleşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Köyümüz yüksekte olduğu için fabrikayı karşıdan görmek mümkünö diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

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