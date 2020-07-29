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2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandıANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçan M.I., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ-14
29.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:51

2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

ANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçan M.I., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili M.I. ilk ifadesinde, "Çocuk çok sevimliydi, bundan dolayı sevmek istedim. Yanlış anlaşılınca da olay yerinden kaçtım" dedi.

Kent merkezindeki Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine önceki gün saat 20.00 sıralarında gelen M.I., elindeki bağlamayı satmak istediğini söyledi. Bağlamanın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.'nın sazını satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., kapı önünde bulunan Yılmaz Dağ'ın oğlu M.K.D.'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Durumu fark eden çocuğun annesi ise koşarak M.I.'nın kucağından oğlunu aldı. Duruma tepki gösteren anne, bir süre M.I. ile tartıştı. Kadına 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyen M.I., daha sonra uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yılmaz Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu. M.I.'nın çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'OĞLUMU KUCAKLAYIP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI'

Yılmaz Dağ, Selekler Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirterek, "Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki oğlumu kucaklayan bu kişinin uzaklaşmaya başladığını gören eşim müdahale etmiş. Eşim hemen koşup oğlumu bu kişinin kucağından almış. Eşim şahsa, 'Ne yapıyorsun' diye sorunca o da 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' demiş. Paniğe kapılan eşim hemen gelip olayı bana anlattı. Etrafa baktım ama bu kişiye ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Polise gidip şikayetçi olduk" diye konuştu.

GECE YAKALANDI

Polis şikayet üzerine M.I.'yı yakalamak için çalışma başlattı. M.I. yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Muratpaşa İlçesi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince dün saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.I. daha sonra sorgusu için polis merkezine götürüldü. Verdiği ilk ifadede, "Çocuk çok sevimliydi, ben bundan dolayı sevmek istedim. Yanlış anlaşılınca da olay yerinden kaçtım" diyen M.I. işlemlerinin ardından bugün Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Bor yüklü TIR devrildi: 1 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde bor yüklü TIR'ın devrilme anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. TIR'ın yan yola girerken önünde bir otomobilin geçtiği, TIR'ın yol kenarındaki duvara çarparak devrildiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerası görüntüleriGÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

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Kurbanlık yüklü kamyonda can pazarı: 3 yaralı

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde kurbanlık küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kamyon, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi ağır yaralanırken. çok sayıda hayvanda telef oldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Söğütözü Mahallesi Dırağan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 P 1878 plakalı küçükbaş kurbanlık yüklü kamyon, Tepekent Mahallesinden Denizli'ye gitmekte iken, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Şevket Aksoy ve Habip Eyitürk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları kamyon içerisinde kurtarılarak ambulanslarla Konya'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef olurken, bazı can çekişen havyanlar olay yerinde vatandaşlar tarafından kesildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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