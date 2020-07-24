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Edirne'de orman yangınıEDİRNE'nin Meriç ilçesinde orman yangını çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
24.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:32

Edirne'de orman yangını

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve belediyelere ait itfaiye ekipleri ve arozözler sevk edildi. Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken,  köylülerde traktörleriyle destek verdiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ormanlık alandan yükselen alevlerDumanlar ve alevler-Yangından detaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/MERİÇ(Edirne),=====================

Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamayla, koronavirüs salgını nedeniyle Hekimhan ilçesinin Dumlu Mahallesi'nin karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 14 gün süre ile karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Karantinaya alınan mahallesPolis ve jandarma ekipleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti ADIYAMAN'da, köprüde intihara kalkışan Çiğdem A. (21) polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktaki üst geçit köprüsüne çıkan ve intihar edeceğini söyleyen Çiğdem A.'yı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yarım saat konuştuğu Çiğdem A.'yı ikna ederek, intihardan vazgeçirdi. Çiğdem A. sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Olay yeriPolis ekiplerinin ikna etmesiGenç kızın ambulansa götürülmesiGenç kızın ambulansa bindirilmesiKöprüden görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Bingöl'de, 860 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde uyuşturucu satışından elde edilen gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce, Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Esrara el koyulurken Hint kenevirleri yerinde imha edildi.

Kaynak: DHA

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