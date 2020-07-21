DHA YURT BÜLTENİ-14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-14

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın, bazı itfaiyeciler dumandan etkilendiBURSA'daki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ-14
21.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:08

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın, bazı itfaiyeciler dumandan etkilendi

BURSA'daki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15: 00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı tekstil fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın içerisinde bulunan kimyasal maddeler sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangından çıkan dumanlar kentin dört bir yanından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.  Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çalışmalara sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler fenalaştı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,- 

=========================

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. Morg bölümünün çatısında klima motorlarının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangın paniğe neden olurken; alevler, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakikada daha fazla büyümeden söndürüldü.

Ödemiş Devlet Hastanesi morgunun çatı bölümünde bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden hastane personeli ve bazı hasta ve cenaze yakınları kendilerini dışarı atarken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Morgun bulunduğu bölümün yakınındaki yoğun bakım ünitesi ve kadın doğum servislerindeki hastalar acil servise nakledildi. Alevlere iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Çatıdaki klima motorlarının elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlenen yangında, alevler itfaiye ekipleri tarafından 20 dakikada söndürüldü. Gökyüzüne simsiyah dumanlar yükselirken, hastanenin diğer birimlerinde kalan hastalarda kısa süreli panik yaşadı. Kimi hasta ve hasta yakınları otoparka çıkarak söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

ACİL SERVİSTE DOĞUM YAPTI

Yangın nedeniyle doğum servisinden acil servise indirilen Duygu Kırkaya, normal doğumla, bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, doğumun ardından servis bölümüne nakledildikleri bildirildi.

Öte yandan,  Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özge ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, hastaneye gelip, yangın hakkında bilgi aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü-Söndürme çalışmalarından görüntü-Söndürme çalışmalarını izleyenlerden görüntüHaber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

=========================

Bursa'da, Çevre, Doğa ve Koruma Timleri göreve başladı 

BURSA'da, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, göreve başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan ekipler, kentte kaçak hafriyat dökülen bölgeleri havadan ve karadan denetledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen ay Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timleri kurulacağını duyurdu. Soylu'nun açıklamasının ardından kurulan timler göreve başladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ilk denetimi de Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ortak yaptı.

Kentte kaçak hafriyat dökümü yaparak çevre kirliliğine sebep olan hafriyat kamyonlarını kontrol eden ekipler, denetimlerini helikopter desteğiyle sürdürdü. Havadan ve karadan eş zamanlı olarak yapılan denetimler Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, Gürsu, Kestel, Yıldırım, Karacabey ve Mudanya ilçelerinde 24 saat boyunca devam etti.

Helikopterle yapılan denetimlerde, kaçak hafriyat dökülmesi muhtemel, ulaşımın zor olduğu sessiz ve ıssız noktalar belirlenerek, kaçak döküm yapanlar karadaki ekiplere bildirildi. Hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda bekleyen jandarma ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kamyonları durdurarak taşıma izinlerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekipler, kamyonların hafriyat taşımaya uygun olan araçların yasal olan döküm sahalarına ilerlemesine izin verirken yasal ve uygun olmayan hafriyat kamyonlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti 3. Sayfa
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Spor camiası, Pınar Gültekin paylaşımlarıyla kadına şiddete dur çağrısı yaptı
Spor camiası, Pınar Gültekin paylaşımlarıyla kadına şiddete dur çağrısı yaptı
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Merve Boluğur Burcu Esmersoy Öztürk Serengil
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-14 - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 16:54:39. #1.15#
title