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DHA YURT BÜLTENİ- 14

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI-1Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ- 14
20.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:22

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI-1

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirildi. Kemel köyünün dış kısmında kalan bazı yapıların da riskte olduğu, alevlere yakın bölgede köylülerin hayvanlarının bulunduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14: 20'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14: 35'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi." denildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor. 

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE

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Adana'da termometreler 39 dereceyi gördü

ADANA'da hava sıcaklığının giderek arttığı son günlerde parklar, gölgede serinleyenlerle doldu. Kentte sıcaklık güneş altında 39 dereceyi buldu.

Adana kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda saat 14.00'de termometreler güneş altında 39 dereceyi gösterdi. Sıcak ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar gölgede bulunan bank ve ağaç altlarında serinlemeye çalıştı. Adana'nın yerlisi olduğunu ve bu sıcaklara alışık olduğunu belirten Ayten Özcan, tedbirli davranarak her zaman şapka ile dışarı çıktığını ve gölge noktalarda bulunduğunu söyledi.

'AĞUSTOS DAHA SICAK OLUR'Yaklaşan Ağustos ayında hava sıcaklığının daha yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Ali Seyhan da, "Adana'da çok kötü sıcaklar var. Ağustos'ta daha sıcak olur. İnsanlar yaylalara gitti. Bizim yayla evimiz olmadığından kent merkezinde kalıyoruz. Parklara geliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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