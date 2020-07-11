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Manisa'da orman yangınıMANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarat gördü.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
11.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:44

Manisa'da orman yangını

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarat gördü. Yangın, kontrol altına alındı.

Bugün gündüz saatlerinde, Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 2 itfaiye ekibi ve 4 arazöz sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplere, çevredeki vatandaşlar da hortum taşıyarak destek verdi. Yangında, ormanlık alanda bulunan yavru şahinler de oldu. Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ormanlık alanın yanmasından görüntü

Ekiplerin müdahalesinden görüntüTelef olan yavru şahinden görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),

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Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı (2)

BAKAN SOYLU ŞANLIURFA'DAN AYRILDIŞanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte yaklaşık 4 saat süren toplantıya başkanlık ettikten sonra Vilayetler Evi'ne geçti. Bakan Soylu, toplantıya katılan görevlilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından GAP Havalimanı'na geçen Soylu, özel uçakla kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Bakan Soylunun Valilikten çıkışıVatandaşlarla sohbet etmesiGenel ve detay görüntülerHaber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Gökçeada ve Bozcaada'ya gidecek tatilciler, feribot iskelesinde araç kuyruğu oluşturdu ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine tatile gidenler, feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Çanakkale'de Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli feribot hatlarında, adalara tatile gitmek isteyen sürücüler yoğunluğa neden oluyor. Özellikle hafta sonu olması ve adaların bakir koylarındaki tertemiz denizinde yüzerek serinlemek ve Türk-Rum kültürüyle harmanlanmış mimari güzelliklerini yaşamak isteyenler Bozcaada ve Gökçeada'yı mesken ediniyor. Adalara deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması da talebe göre tarifeli ya da dolmuş usulü feribot seferleri düzenliyor. 

Geyikli- Bozcaada hattında sabahın erken saatlerinden itibaren araç yoğunluğu oluşması üzerine Gestaş firması bu hatta feribot seferlerini saatsiz olarak yapmaya başladı. Kabatepe-Gökçeada hattında ise seferler tarifeli olarak devam etti. Ancak Kabatepe'den Gökçeada'ya gitmek için feribot bekleyen sürücüler, araçlarıyla yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Her iki saatte bir seferin yapıldığı Gökçeada'ya gitmek için uzun süre kuyrukta bekleyen tatilciler, çam ormanlarının içinde oturup, yemek yiyerek vakit geçirdi. 

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Gökçeaada'ya tatile geldiğini anlatan Hasan Gülgeç, "Gökçeada'ya gideceğim. Saat 14.50'de buradaydım. İlk defa gideceğim için bilemiyorum. Kuyruktakiler ile görüştüm, saat 17.00 seferine belki yetişebileceğimizi söylediler, ama saat 19.00 seferiyle kesin gidebileceğini eklediler. Allah'tan sandalyelerimiz ve yiyeceklerimiz var da piknik tarzında bekliyoruz burada herkesle beraber" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKabatepe Feribot İskelesi'ndeki uzun araç kuyruğundan görüntüler.Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü.  

Hasan Gülgeç ile röp.

Haber-Kamera: Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

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2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi 

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası güzeli Victoria Lopyreva, pandemi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti. 

Rus güzel daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de Antalya'ya geldi. 2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstanbul'da Galatasaray'ın stadına gelerek çeşitli etkinliklere katılan Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptığı açıklamada, "Türkiyeye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir süre burada kalacağım" dedi.

Özel uçak ile Antalya'ya çocuğu ve eşi ile gelen Rus güzel, şu anda Celta Vigo'da futbol oynayan ve Rusya Milli takımı golcüsü Smolov ile evliydi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

ANTALYA  

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Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın, öldü

ORDU'da çöp kamyonunun çarptığı Havva Güler (76), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Altınordu Belediyesi'ne ait 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, yol kenarında yürüyen Havva Güler'e çarptı. Güler, bir süre aracın altında sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Havva Güler'in cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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