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Şehit Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen havai fişek patlamasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga, memleketi Afyonkarahisar'da göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
10.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:36

Şehit Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen havai fişek patlamasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga, memleketi Afyonkarahisar'da göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde önceki gün meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, imha edilmek üzere Taşkısığı mevkiine götürülen malzemelerin bulunduğu kamyonda yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın naaşı, kalabalık konvoy eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Sümer Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit Manga'nın cenazesini, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar karşıladı. Gözyaşlarının sel olduğu karşılamada aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

YOĞUN KATILIM Fatih Manga'nın naaşı, baba evinde helallik alındıktan sonra silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze töreninin gerçekleştirileceği Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti ve MHP Milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.ŞEHİDİN AİLESİNİ YAKINLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTIBüyük hüzün yaşayan şehidin annesi Elif Dudu ile kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga'yı, yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Elif Dudu'yu ise kadın askerler cenaze töreni boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. Cenaze töreni öncesi Bakan Soylu şehidin aile üyelerinin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti. TABUTUN BAŞINDA UZUN SÜRE DUA ETTİCenaze töreninde şehit Manga'nın bir yakınının Türk bayrağına sarılı tabuta dokunarak uzun süre dua etmesi herkesi hüzne boğdu. Cuma namazının ardından şehit Manga'nın cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.BAKAN SOYLU DA TABUTU SIRTLADICenaze namazında Bakan Soylu, şehidin kardeşleriyle yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından şehidin tabutunu yakınlarıyla birlikte Bakan Soylu sırtladı. Cenaze aracına kadar taşınan şehidin tabutu, ardından defnedileceği Kocatepe Asri Mezarlığındaki Hava Şehitliği'ne götürüldü. Bakan Soylu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte defin için mezarlığa gitti. Ardından şehit Manga'nın cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.Diğer yandan şehit Manga'nın babası Birol Manga'nın, yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şehidin evi önüne gelişi, ailesi ve yakınlarından helallik istenmesi-Şehidin cenaze aracından indirilip musallaya konulması-Şehidin ailesi ve silah arkadaşlarından detaylar-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit ailesine taziyede bulunması-Cenaze namazının kılınması-Şehidin kabristana uğurlanması

HABER -KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Havai fişek fabrikasında ölenler son yolculuklarına uğurlandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.Geçen Cuma günü Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ü toprağa verilirken, bugün 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Patlamada hayatını kaybeden Muhammet Aygün, Hendek ilçesine bağlı Kocaahmetler Mahallesi Mezarlığında, Erhan Ateş Akyazı ilçesine bağlı Bedil Kazancı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Fabrikadaki patlamada yaralanan Nigar Ateş (44), eşinin cenazesinde büyük üzüntü yaşarken, tabuta sarılarak ağladı. Cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.Fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor'un cenazesi, Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Çorum'a götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHendek Muhammet Aygün CenazeAkyazı Çıldırlar Ramazan Kor helallik alınmasıVali detayAkyazı Bedil Kazancı Erhan Ateş cenaze

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-Nuri KURU-Mehmet KAVİS/AKYAZI(Sakarya),

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Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı (2)

GÖZYAŞLARI SEL OLDUMersin'de geçen hafta meslek lisesinin kimya bölümünde dezenfektan ürettiği sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in (44) cenazesi, memleketi Adana'daki Buruk Mezarlığı'na getirildi. Öğretmeni uğurlamaya gelen yakınları ve mesai arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Şahin'in annesi Tahide Şahin'in, güçlükle ayakta durduğu görüldü. Eşi Aynur Şahin ile oğlu Deniz Şahin de birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.BABANIN YÜREK YAKAN FERYADIKılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Ramazan Şahin'in cenazesi, defnedilmek için mezara götürüldü. Bu sırada Şahin'in babası Kahraman Şahin'in "Oğlum nereye gittin'ö diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.EĞİTİM CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUNCenazeye gelen Mersin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Baykal Başdemir, eğitim camiası olarak üzgün olduklarını dile getirerek, "Öğretmen arkadaşlarımız Mersin Büyükşehir Belediyesi için dezenfektan ürettikleri esnada bir patlama gerçekleşiyor ve arkadaşlarımız yaralanıyor. Aslında Ramazan öğretmenin durumu iyiye gidiyordu ancak bugün sabaha karşı maalesef kendisini kaybettik. Öğretmenimiz pandemi sürecinde aktif şekilde rol alan, dezenfektan bulmakta zorlandığımız dönemde canla başla çalışan bir arkadaşımızdı. Tüm eğitim camiasının başı sağ olsunö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Baba Kahraman Şahin'in ağlamasıÖğretmenin yakınlarının gözyaşı dökmesiCenazenin getirilmesiCenaze namazının kılınmasıCenazenin götürülmesiBaykal Başdemir ile röportaj

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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3 gün önce doğum günü olan Eflin'in katili için özel ekip kuruldu

DİYARBAKIR'da, dün kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda, kaçan şüphelinin havaya açtığı rastgele ateş sonrası, ailesiyle misafirliğe gittiği evin penceresinde kurşun isabet eden ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eflin Günbey (5), otopsinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Şüphelinin yakalanması amacıyla kurulan özel ekip, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. 7 Temmuz'da 5 yaşına giren Günbey'den geriye, ailesinin çektiği cep telefonu görüntüleri kaldı.  Olay, merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kahvehanenin önüne gelen 1 kişi, tabancayla ateş açmaya başladı. Saldırıda 3 husumetlisini yaralayan şüpheli, kaçarken, Palu Sokak'ta havaya rastgele ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlar, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katındaki evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Ailesiyle misafirliğe gittiği evde karnından yaralanan Günbey, annesi Ümran Günbey tarafından hemen Selahaddin Eyyubi Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Günbey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eflin'in cenazesi, Hazro ilçesi kırsal Çökeksu Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel bir ekip oluşturuldu. Sur ve Bağlar ilçesinde, ekipler tarafından belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı. 7 Temmuz'da 5 yaşına girdiği öğrenilen Eflin'ten geriye, ailesine şarkı söylediği cep telefonu görüntüleri kaldı.

Kaynak: DHA

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