DHA YURT BÜLTENİ - 14 Yusufeli'nde köyde çıkan yangın evlere sıçradı (3) YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, O ANLARI ANLATTILARArtvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı.

Yusufeli'nde köyde çıkan yangın evlere sıçradı (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, O ANLARI ANLATTILAR

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında 35 ev yanarak kül oldu. Evi yanan Ali Korkmaz, mahalledeki yaklaşık 35 evin yandığını belirterek, mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini ifade etti.

'100 BİN LİRA PARAM YANDI'Evinin küle döndüğünü belirten Ayşe Biber de "Hiçbir şeyimiz kalmadı, her şey yandı. Can kaybımız yok ama zararımız çok. Bir çantanın içinde 100 bin lira param vardı hepsi yandı, en çok ona üzülüyorum. Ot biçiyordum birden yangın çıktı" ifadelerini kullandı.'KALACAK YERİMİZ KALMADI'

Mahalleli olarak mağdur olduklarını ifade eden Mustafa Gülmez ise "Yaklaşık 35 ev, ahırıyla birlikte yandı. Çok şükür can kaybımız yok ama bir tane dana telef olmuş. Mahalleli olarak kalacak bir yerimiz yok, yardım bekliyoruzö dedi.

Kaynak: DHA