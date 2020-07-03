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HENDEK BELEDİYE BAŞKANI BABAOĞLU, 4 ÖLÜ, 83 YARALI OLDUĞUNU AÇIKLADIHendek'te havai fişek fabrikasında patlama (9)Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
03.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:37

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI BABAOĞLU, 4 ÖLÜ, 83 YARALI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (9)

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi. Babaoğlu ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini, patlamalar devam ettiği için fabrikanın tüm alanlarına ulaşılamadığını belirtti. Babaoğlu aynı fabrikada, 2009 yılında da bir patlama yaşandığını sonrasında Avrupa standartlarında tedbirler alınarak, fabrikanın yeniden inşa edildiğini ancak bugün üzücü olayın yaşandığını anlattı.

2009 yılının Ağustos ayında, fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.  

Güven HASBAŞ/ SAKARYA

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Kilis'te bugüne kadar 444 koronavirüs vakası tespit edildi

KİLİS İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, koronavirüs salgının Türkiye'de başladığı günden bu yana kentte 444 pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği salgında 343 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Kentte yaşayanlar ise maske takma zorunluluğu olmasa bile maske ile dolaşılması gerektiğini söyledi.Türkiye'de Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan verilerde, vaka sayısına göre ölüm oranının en düşük olduğu kentlerden olan Kilis'te, insanların sokakta sosyal mesafeye aldırış etmeden dolaştığı görüldü. Kentte önlemler devam ederken, cuma namazına gidenler ise polis engeli ile karşılaştı. Polis cami dolu olduğu için geç kalan kişileri geri çevirerek başka camilere yönlendirdi.2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİl Sağlık Müdürlüğü de kentin koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklamada, salgının görüldüğü günden bu yana Kilis Devlet Hastanesi'nde 444 kişinin koronavirüs testinin pozitif olarak tespit edildiği söylendi. Ayrıca bu vakaların 343'nün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, yeni vakalarla birlikte 60 kişinin ise halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiği, 36 kişinin ise öğrenci yurdunda karantinada olduğu belirtildi. Tedavi edilenlerden 3 kişinin yoğun bakımda olduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Vatandaşlar ise kentte zorunlu olmasa bile insanların maske takarak sosyal mesafe kuralarına uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Manşet

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