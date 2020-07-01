DHA YURT BÜLTENİ - 14 İzmir Urla'da orman yangını İZMİR'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle etrafı çevrildi.

İzmir Urla'da orman yangını

İZMİR'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle etrafı çevrildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiği gören çevredekiler durumu ekipleri bildirdi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nden 14 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangının kısmen kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA