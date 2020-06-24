DHA YURT BÜLTENİ - 14 Küner Mahallesi'nde koronavirüs alarmıİZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine filyasyon çalışmalarına ağırlık verildi.

Küner Mahallesi'nde koronavirüs alarmı

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine filyasyon çalışmalarına ağırlık verildi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, köyün girişinde nöbet bekleyen jandarma ekipleri, ateş ölçüm çalışmasına başladı.

Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görüldü. İl Pandemi Kurulu kararınca, 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışmasına başlandı. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanlarını giyen filyasyon ekipleri, vatandaşlara PCR testleri yaptı. Öte yandan, mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri nöbet tutmaya başladı. Gelen araçlardaki kişilerin ateşlerini ölçen ekipler, ateşi düşük olan kişilerin mahalleye giriş yapmasına izin verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Muhtarlık binası önünden görüntüKöyden görüntülerMuhtarlık binası önünde test yapılmasından görüntüKöyün içinde gezen filasyon ekiplerinden görüntüMuhabir Davut CAN'ın anonsuGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Bağlarbaşı ve Pınarbaşı mahallelerindeki 2 ev, ismi açıklanmayan 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgınının yayılmasını önlemek ve halkı korumak amacıyla karantinaya alındı. 2 evin girişleri kapatılırken, filyasyon ekipleri de ailelerin üyelerine test yapmaya başladı.

Kaynak: DHA