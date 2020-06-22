DHA YURT BÜLTENİ - 14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi DENİZLİ'de, 40 tonluk balıkçı teknesi yüklü TIR, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçemeyince, trafiğin aksamasına neden oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
22.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:56

Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi

 

DENİZLİ'de, 40 tonluk balıkçı teknesi yüklü TIR, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçemeyince, trafiğin aksamasına neden oldu. Geri manevra ile yan yola çıkması sağlanan TIR'a, Denizli çıkışına kadar trafik polisleri eskortluk yaptı. Sürücüye bin 352 TL ceza kesildi.

Hüseyin Dinçer, Antalya'dan 07 ZM 233 plakalı TIR'ına yüklediği 40 tonluk balıkçı teknesini, İzmir'e götürmek üzere yola çıktı. Saat 13.00 sıralarında Denizli'ye ulaşan Dinçer, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçmek istedi. Ancak 4.80 metre yüksekliğindeki TIR, alt geçitten geçemedi. Uzun araç kuyruğu oluşan alt geçide gelen trafik polisleri, trafik akışını yan yollardan sağladı. TIR,  geri manevra yaptırılarak alt geçitten çıkardıldı. Yan yola giren TIR, polis eskortu eşliğinde Denizli sınırına kadar götürüldü. Sürücü Dinçer'e ise bin 352 TL ceza kesildi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Alt geçitteki gemi yüklü TIR'dan görüntüTIR'ın geri manevra yaparak yan yola çıkmasıTrafik yoğunluğundan görüntüPolislerden görüntüTIR şoförü Hüseyin Dinçer'e ceza kesilmesinden görüntüGenel ve detay görüntümler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=============================

Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yağmur nedeniyle toprak kaymasının meydana geldiği yolun karşısında mahsur kalan Kadriye Şahin (53) ve köpeği kurtarıldı. İtfaiyeci, Şahin'i köpeğiyle birlikte sırtına alarak taşıdı.

Gölcük'te dün yoğun yağış etkili olurken, Eriklitepe bölgesinde toprak kayması sonucu yol kapandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek çalışma yaptı. İtfaiye ekibi, kucağındaki köpek ile sel sularında kalan Kadriye Şahin'i fark etti. Şahin'in yanına giden itfaiye eri, kucağında köpeği olan kadını sırtına alarak, yolun karşısına taşıdı. Köpeğiyle selin ortasında kaldığını belirten Kadriye Şahin, günlük işleriyle uğraştığı sırada aniden aşırı yağışa maruz kaldıklarını anlatarak, belediye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Kucağında köpeği olan kadından görüntü-İtfaiyecinin kadını sırtına alması ve taşıması, itfaiyecilerin yardımcı olması-Selin yaşandığı bölgeden görüntüler

HABER: Mesut ÇATAK KOCAELİ,

=============================

Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada (2)DAHA ÖNCE DE PARÇALAR DÜŞMÜŞ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yaya, yakınına düşen beton parçası nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Esnaftan sıkma meyve suyu satan Yusuf Çolak (56), vatandaşın son anda kurtulduğunu, olayın ucuz atlatıldığını kaydetti. Kaya parçasının düştüğü apartmanın zemininde giyim mağazası işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Yavuz (44), apartmanın 3. kat balkonundan Kaya'nın düştüğünü belirtip, neyse ki yaralanmanın yaşanmadığını ifade etti. Bu sabah da tekrar kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Yavuz, konuyu apartman yönetimine ilettiğini önlem alınmasını istediğini belirtti. Apartman sakini evli ve 3 çocuk babası Mustafa Çil (70), daha önce de apartmandan kaya parçalarını yola düştüğünü ifade edip, yöneticinin sorunu gidermek için çalışma yapılacağını söylediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBinadan görüntüRöplerGenel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR

=========================

Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (3)CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Karaman'da  köpek yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağını ısırıp koparan Sezai Çelik (19), dün ' duyularından ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan sevk edildiği  Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Cumhuriyet Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Sezai Çelik, Karaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp, cezaevine kondu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Meral Danış Beştaş
Magazin Ebru Gündeş Ozan Açıktan Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Deniz Türüç Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Gaziantep
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 16:04:44. #1.15#
title