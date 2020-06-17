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Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde depremŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
17.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:46

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olmayan depremin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan Karaköprü ilçesine bağlı Gazibey Mahallesi'nde ise bazı evlerde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi'nde saat 11.47'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'dan da hissedilen depremde can kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.Depremden en çok etkilenen yerlerden olan Gazibey Mahallesi'nde evlerde hasar meydana geldi. 22 haneli mahalledeki evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi ve camları kırıldı.'PENCEREDEN KAÇTIK'Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen Kenan Karageçil, yaşadığı korkuyu anlatarak," Dinlenirken aniden bir sarsıntı meydana geldi. Dışarıya doğru kaçmak için hareketlendik ama deprem anında kapı sıkıştığı için açılmadı. Biz de pencereden çıktık. Çatlaklar var. Toprak evlerde hasarlar var. Büyük bir şiddetle oldu. Daha önceden de deprem olmuştu. Zaman zaman bu bölgede yaşanıyorö dedi.'EVE GİREMİYORUM'Evde otururken birden sallantı başladığını belirten Ayşe Karageçil ise, "Korkudan dışarı kaçtım. O esnada evde tektim. Sallantı baya tehlikeliydi. İçeriye giremiyoruz. Hasar çoktur. Evin her köşesinde çatlak oluştu. Çerçeveler, resimler hepsi duvardan düştü. Bir kısmını kaldırabildim. Korkudan içeriye giremiyorum. Dışarıda oturuyorumö ifadelerini kullandı.'ŞİDDETLİYDİ ANCAK KISA SÜRDÜ'Köy halkından Celal Karageçili de, büyük bir gürültü ile sarsıntının başladığını söyleyerek, "Hayvanları otlatmadan dönmüştüm. Evde uzanıp dinleniyordum. Aniden bir gürültü koptu. Ortalık toz duman oldu. Mecburen dışarı kaçtık. Korktuk açıkçası. Tahminimce 10 saniye kadar sürdü. Maddi hasar meydana geldi. Evlerde çatlaklar oluştu. Toprak ev zaten fazla sağlam da değiller. Evlerimiz eski evlerdir. Elazığ depremine göre kıyaslarsak o kadar uzun sürseydi çok kötü şeyler olurdu. Allah'tan çok şiddetli ancak çok kısa sürdüö diye konuştu.Belediye ve AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışmaları başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Depremde zarar gören evlerMahalle sakinleriyle röportajÇatlak duvarlarYere düşen tabelaMahalle girişi Genel ve detay görüntüler

Haber--Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da sahte altın operasyonu: 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da sahte altın üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 247 çeyrek, yarım ve tam altın ile 455 gram altın ele geçirildi. Operasyonda 1'i ihraç edilmiş eski polis memuru olan 3 şüpheli gözaltına alındı.anlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte altın üreterek satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda plakası belirlenen bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 12 yarım ve 24 çeyrek altın ile 200 tam altın bulundu. Polis, otomobildeki şüphelinin ifadesi doğrultusunda kent merkezinde 2 iş yeri ve 1 eve daha baskın yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 420 gram ağırlığında altın levha, 10 yarım, 1 çeyrek altın ve yaklaşık 35 gram eritme altın, hassas terazi, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen 2 kalıp, hassas kalınlık ölçüm aleti, maşa, metal eritmekte kullanılan 5 hazne, pres, bükme, eritme ve tel astar makinesi, sabit mengene ile döküm ve imalatta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Operasyonda, biri meslekten ihraç edilen polis memuru olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Polis ekiplerinin araması yapmasıİş ve evlerde basın düzenlemesiEle geçirilen sahte altınlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA

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Caddede yürüyen kişinin öldüğü aile kavgasının görgü tanığı: Ben de ölebilirdim

Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü; eşi sinir krizi geçirdi (2)'BEN DE ÖLEBİLİRDİM'

Bursa'da, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, işe gitmek için yürüyen Ali Kutlu (60), vurularak hayatını kaybetti.

Olayın evininin önünde olduğunu söyleyen görgü tanığı Serkan Uçkun, "Bir ses duyduk ama araba egzozu sesine benzettik. Birilerinin konuşmalarını duydum. Ambulans istendiğini duydum. Kapıyı açtığımda rahmetli yerde yatıyordu. Kendisine seslendim, daha ölmemişti. Ambulans ve polisi aradım. Ambulans geldi ama ölmüştü. Çok kötü bir şey. O an mermilerin hedefi ben de olabilirdim. Sabah işe gitme vaktimdi. Onun yerine ben de ölebilirdim. Buna karşı önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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