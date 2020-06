DHA YURT BÜLTENİ - 14 Cinnet getiren inşaat ustası eşini ve iki oğlunu öldürüp, intihar etti (YENİDEN)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde inşaat ustası 42 yaşındaki Ahmet Çakar, gece saatlerinde eşi Özlem Çakar (31) çocukları Emir Çakar (8) ve Naki Çakar'ı (11) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Cinnet getiren inşaat ustası eşini ve iki oğlunu öldürüp, intihar etti (YENİDEN)

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde inşaat ustası 42 yaşındaki Ahmet Çakar, gece saatlerinde eşi Özlem Çakar (31) çocukları Emir Çakar (8) ve Naki Çakar'ı (11) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Mutfak tüpünü açan Ahmet Çakar, kendini de aynı tüfekle vurarak intihar etti.

Gürpınar Mahallesinde meydana gelen olayda; bir süre Fransa'da inşaat ustası olarak çalışan Ahmet Çakar, iddiaya göre, eşi Özlem Çakar ile gece tartıştı. Tartışmanın ardından Özlem Çakar, iki oğluyla uyudu. Cinnet getiren Ahmet Çakar, eline aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle aynı odada uyuyan eşini ve iki oğlunu karınlarından vurarak öldürdü. Ardından evdeki mutfak tüpünü açan Çakar, daha sonra kendini de aynı silahla vurarak öldürdü. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, komşuların gaz kokusunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çivril Şubesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırarak içeriye girince 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ailenin yakınları, olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Çakar'ın bel fıtığı rahatsızlığı olduğu, bu nedenle psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Eşiyle koyunları sattığı gerekçesiyle tartıştığı iddia edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden detay görüntüler-Jandarma ekiplerinden detay-Evin dışından detay görüntüler-Yakınlarından detay-Ahmet Çakar ile ailesinin resimleri

Haber: Ramazan ÇETİN- Tunay YAZICI- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

======================

Bakan Kurum: Uzungöl'ü dünya markası haline getireceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'in ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü korumak için gayret gösterdiklerini ve kaçak yapıları yıktıklarını belirterek, "Uzungöl'ü dünya markası haline getirecek çalışmalar yapacağızö dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Trabzon'da Vakfıkebir Millet Bahçesi'ni gezdi, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, üzerinde adının yazılı olduğu ünlü Vakfıkebir ekmeği hediye etti. Akçaabat ve Trabzon'daki Millet Bahçesi'ni de gezen Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Trabzon'un Türkiye ve bölge için çok önemli bir il olduğunu ifade eden Bakan Kurum, 18 yıllık AK Parti döneminde Trabzon'a 33 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti. Kurum, "Bu süreçte Trabzon'un her ilçesinde de yatırımlar var. Vatandaşların talebi neyse, sorunları yerinde görüp, bu sorunları çözecek projeler yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri yapılıyor. Trabzon'da da 23 hektar büyüklüğünde 3 tane riskli alanda çalışmalarımız var. Daha önce tespitlerini yaptığımız 474 riskli binanın, 422'sinin yıkımını gerçekleştirdik. Bir taraftan yıkarken, bir taraftan da yapım süreci yürütülüyor. Ortahisar, Zağnos Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 4 etapta toplam bin 853 konut ve işyerlerinin yapımını tamamladık. Yine Ortahisar Tabakhane Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 353 konut ürettik. Ortahisar Pazarkapı'da 7 hektarlık alanda riskli alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Uzun yıllardır Trabzon'un problemi olan Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanı var. Bu alan 324 binadan oluşuyor. Örnek diyeceğimiz yatay mimari esaslı, şehre uyumlu ve şehre katkı sağlayacak önemli bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda 324 binanın 108'inin yıkımı yapıldı, haziran ayı içinde proje süreçlerini tamamlayacağız. Temmuz ayında da inşat çalışmalarına başlayacağız. Trabzon'a şehircilik anlamında değer katacak bir projeyi kazandırmış olacağızö dedi.'SANAYİ ALANLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'Sanayi alanlarıyla ilgili de dönüşüm projeleri yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Akçabat'ta dere güzergahı üzerinde bir sanayi sitemiz var. Burayla ilgili 10 hektarlık alanda 162 dükkanı projelendireceğiz. Bu çerçevede 27 milyonluk maliyeti olan proje için talep toplayacağız ve en hızlı şekilde projeyi yapıp teslim edeceğiz. Of eski terminal binasının olduğu alanda yine küçük sanayi sitesi var. Burayla ilgili de imar çalışmalarını başlattık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 450 dükkandan oluşan sanayi sitesinin ihalesini de inşallah temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Değirmendere sanayi dönüşümü için de çalışmalar başladı. Oradaki alanı da şehre yakışacak şekilde yapacağız. Şehirdeki güzellikleri artırmayı amaçlıyoruz. Şehrin merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sokak sağlıklılaştırma çalışması yapacağımızı söylemiştik. 4 milyon 600 bin bedelli projemizi bir ay içince tamamlayıp hizmete sunacağız. 45 binada 600 metre cephe sağlıklılaştırması yapmış olacağız. Trabzon'a 50 bin sosyal konut projesi kapsamında 513, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ise 766 konutumuzu projelendiriyoruz. Ev sahibi olmayan vatandaşımız kalmayana dek bu projelere devam edeceğiz. Ayrıca şehrin merkezindeki tüm içme suyu altyapısını değiştireceğizö ifadelerini kullandı.'DERE YATAĞINDA BULUNAN 446 BİNA TESPİT ETTİK'İklim Değişikliği Projesi kapsamında da çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Bu kapsamda dere yatağında kalan konutların taşınacağını söylemiştik ve ilk çalışmalara da Karadeniz Bölgesi'nde başladık. Araklı ilçesinde selde hayatını kaybedeler olmuştu. Bu çerçevede Trabzon genelinde dere yataklarında bulunan 446 bina tespit ettik ve bu binaların hızlı şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulması için çalışma başlattık. Araklı da 280 konuttan başlayan bir proje yapacağımızı söylemiştik. 70 milyonluk proje için çalışmalara başladık. Millet bahçesi projelerimiz de var, toplam 23 millet bahçesi açıldı. Trabzon'da da 3 tane millet bahçesi var. Biri Vakfıkebir'de ve 9'uncu ayda hizmete açılacak. Akçabat'ta millet bahçesini bitirdik, örnek diyebileceğimiz bir millet bahçesi oldu. Trabzonspor'un tarihi başarılarına tanıklık etmiş Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alan da millet bahçenin içine katacağız" dedi.'UZUNGÖL'Ü DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ'Uzungöl ve Ayder'deki alanları korumak için de gayret gösterdiklerini anlatan Bakan Kurum, "Kaçak yapıların yıkımı yaptık. Uzungöl'ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Uzungöl'deki kaldırımların ve sokakların iyileştirilmesi için bir proje yürütüyoruz. İlk etapta 3 milyon liralık bir projeye başlıyoruz, temmuz ayında çalışmalara başlayacağız. İkinci etabı da yıl bitmeden başlayacağız. Uzungöl'ü dünya markası haline getirecek çalışmalar yapacağız. Barma Yaylası'nda ekolojik bir çalışma yapıyoruz. Tüm projeler Trabzon'a katkı sağlamak içindir. Şehrin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğizö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan Kurum'un incelemeleri-Bakan Kurum'un açıklamaları-DetaylarHaber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

======================

Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı bölgeye yayıldı

AYDIN'da, makilik alanda başlayan yangın çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle bugün saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve çam ağaçlarının yer aldığı alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 3 helikopter ve 15 arazöz yangın yerine sevk edildi. Helikopterler havadan, arazözler karadan çalışma yapıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangın alanından genel ve detay görüntü-Helikopterlerin yangına havadan müdahalesi

Haber- Kamera: İslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın),

=======================

12 yaşındaki çocuk, uzun namlulu silahla oynarken arkadaşını vurdu VAN'ın Gürpınar ilçesi Keşiş Köyü Yaylası'nda, 12 yaşındaki B.K., oynadığı uzun namlulu silah kazara ateş alınca 10 yaşındaki arkadaşı Yusuf Karakoç'un hayatını kaybetmesine neden oldu.Olay, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü Yaylası'nda dün akşam meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaylada olan B.K., henüz kime ait olduğu belirlenemeyen uzun namlulu silahla oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi, B.K.'nin karşısında olan arkadaşı Yusuf Karakoç'un başına isabet etti. Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Gürpınar ilçesine gönderildi. B.K. ise jandarma gözetimine alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

VAN - İZMİR

======================

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

BURSA'da, seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Kadına ilk müdahale yolcular tarafından yapılırken, o anlar ise kameraya yansıdı.Bursa'da, çarşamba günü akşam saatlerinde, Uludağ Üniversitesi ile kent merkezi arasında sefer yapan özel halk otobüsünde, bir kadın kalp krizi geçirerek, bayıldı. Yere yığılan kadına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Yolcuların uyardığı şoför Furkan Karaca, aracını en yakın hastaneye doğru sürdü. Yoğun trafiğe rağmen flaşörlerini yakarak ilerleyen Karaca, hastayı hastaneye yetiştirdi. Sağlık ekipleri, yolcuların yardımıyla otobüsten indirilen kadını sedyeyle hastaneye taşıdı. Tedaviye alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Koltuğunda tek başına otururken kadının fenalaşıp, yere yığılması, yolcuların müdahalesi ve şoförün kadını hastaneye ulaştırma çabası otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otobüsün içerisinden detaylar-Kadının yere düşmesi-Yolcuların ve şoförün telaşı-Kornaya basması tepkiler-Hastane görevlilerinin gelmesi-Yoldan detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

=======================

Biga'ya dolu yağdı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, öğle saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı. Haziran ayında doluya yakalananlar, zor anlar yaşadı.Biga'da, kent merkezine öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağdı. İlçe merkezinde doluya hazırlıksız yakalananlar korunaklı bölgelere kaçarken, sürücüler de araçlarıyla yavaşladı. Vatandaşlar, dolu nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yarım saat süren dolu yağışı, yerini yağmura bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak, ev ve iş yerlerinin çatısı beyaza büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Biga'da dolu yağışından görüntüler.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale),

=======================

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir marketten cep telefonu çalan M.U.'nun, 8 ay önce alışveriş merkezinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'ndeki bir markette, 8 Haziran günü, cep telefonu hırsızlığı yaşandı. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.U. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.U.'nun 8 ay önce bir alışveriş merkezinde masa üzerinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu da belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA