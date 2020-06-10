DHA YURT BÜLTENİ - 14 HDP önündeki eylemde 282'nci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına uyarak, 282'nci günde de sürdü.

HDP önündeki eylemde 282'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına uyarak, 282'nci günde de sürdü. Geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf Bekdaş (16) için oturma eylemi yapan Celil Bekdaş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'BİZ BURAYI BOŞ BIRAKMADIK'Geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylemini sürdüren Celil Bektaş, evlat nöbetini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Bektaş, bazı çocukların pikniğe götürme bahenesiyle kaçırıldığını anlatarak, "Biz burayı boş bırakmadık. Oğlumuz gitmiş her gün ölüyoruz. Bize yaşam hakkı vermediler. Bunlar evimizi yıktılar. Diyarbakır çocuklarına sesleniyorum, pikniklere anne ve babanızın haberi olmadan gitmeyin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------HDP il binasıAilelerin bekleyişiCelil Bekdaş'nın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Burak EMEK/DİYARBAKIR,

=======================

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında 7'nci gün MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan bölümlerinin yıkımında sona gelindi. Pergola, sundurma ve çardağın yıkımı tamamlanırken, bugün havuzun, yarın ise bahçe duvarının ardından yıkımın tamamlanacağı öğrenildi.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Can- Dilek Dündar çiftinin villasında dün ara verilen yıkım işlemlerine bugün de devam edildi. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adresine gönderilen ihbarnamede 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi.

Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı olduğu ortaya çıktı. Can Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergolalar, teras ile çardaktaki yıkım işlemleri bitirildi. Havuzun bugün, yarın da bahçe duvarının ardından yıkımın tamamlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yıkım çalışmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

=========================

ÇORUM'DA 4 HAYVANI TELEF ETTİĞİ İDDİA EDİLEN 'ASLAN' ARANDI ÇORUM'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi.'BÖLGEDE ASLAN OLMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ'Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede aslan olma ihtimalinin bulunmadığının belirterek "Bu bölgede binlerce yıl önce aslanların olduğu biliniyor ama günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bazen hayvanat bahçelerinden aslanların kaçma durumu oluyor ancak yaptığımız araştırmaya göre böyle bir durum da söz konusu değil. Biz, iddia üzerine bölgede inceleme yaparak drone ile görüntüler aldık. Her ihtimale karşı bölgeye fotokapanlar yerleştirdik. Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir. Aslan olabileceği yönünde herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü olsaydı çoktan tespit edilirdi" dedi.Büyükbaş hayvanların çakal ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu telef olabileceğine dikkat çeken Gözler, "Bölgede birkaç çakalın yaşadığı biliniyor. Aslan gördüğünü iddia eden kişi, bize ayak izlerini göstereceğini söyledi ama bölgedeki arazide herhangi bir ize rastlamadık. Söz konusu bölgede, sazlık ve geniş bir araziden oluşuyor." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Olay yerinden detaylar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

=======================

Kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, oto kirlama şirketi sahibi, E.Ş., 8 çalışanıyla birlikte cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddiasıyla adı açıklanmayan genç ile babasını kaçırdı. Baba-oğul, jandarma tarafından kurtarılırken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Ş. suç ortağı çalışanlarına, "Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık" dedi. Olay, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde geçen pazartesi günü yaşandı. İddiaya göre adı açıklanmayan genç ile babası, oto kiralama işi yapan E.Ş. ve 8 çalışanı tarafından cep telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu gerekçesiyle kaçırıldı. Şüpheliler, oto kiralama şirketine götürülen baba-oğulun zorla aldıkları cep telefonlarını, görüntüleri izledikten sonra kırdı. Şüphelilerden 3'ü, görüntülerin aktarılmış olma ihtamaline karşı, gencin bilgisayarını almak için babayla birlikte ailenin evine gitti. Aynı dakikalarda, E.Ş. ve diğer çalışanları, genci soyup darbetti. Baba ve diğerleri, bilgisayarı alıp oto kiralama dükkanına geldikleri anda ise ihbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Baba-oğul kurtarılırken, E.Ş. ve 8 çalışanı gözaltına alındı.Jandarmada sorgularının ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye gelişi sırasında E.Ş., suç ortağı çalışanlarına "Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık" dedi.Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. E.Ş., Y.B., H.Ş., S.U. ve E.S. ise 'yağma' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Jandarma araçlarının gelişiManavgat adliyesinden görüntüŞüphelilerin adliyeye girişiAdliyeden detay

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,(Antalya)

========================

Suriye sınırındaki 200 dönümlük alanda ekili buğday yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırında çıkan yangında, 200 dönümlük alanda ekili buğday, küle döndü.Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'nde, buğday ekili arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen bir itfaiye erine, sağlık görevlerince müdahale edildi.

200 dönümlük alanda ekili olan buğdayın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA