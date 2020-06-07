DHA YURT BÜLTENİ - 14 Bakanlık: Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık: Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık kırsalında jandarma ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyon bölgesiHelikopterler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu

HAFTA sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler, dönüş yolunda TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından, hafta sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler evlerine dönmeye başladı. İstanbul'a dönmek isteyenler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Bekirdere ve Gültepe mevkilerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Zaman zaman bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, yollarda oluşabilecek olası kazalara karşı önlem aldı.

Kaynak: DHA