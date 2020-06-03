DHA YURT BÜLTENİ - 14 Çorum 3.9 büyüklüğünde depremle sallandıÇORUM'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum 3.9 büyüklüğünde depremle sallandı

ÇORUM'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 16: 11'de merkez üssü Çorum'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde yerin 7.3 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli endişeye yol açarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı vatandaşlar sarsıntı ile birlikte binalardan dışarı çıktı.

Kaynak: DHA