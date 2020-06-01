DHA YURT BÜLTENİ - 14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiası AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Ayşe Önbaş (56), birlikte yaşadığı zihinsel engelli oğlu Levent Önbaş (30) ile geçen ay tarlalarında çalışırken aralarında husumet bulunan komşusu Engin B., kız kardeşi Melike B. ve anneleri Elif B.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
01.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:23

Anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiası

 

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Ayşe Önbaş (56), birlikte yaşadığı zihinsel engelli oğlu Levent Önbaş (30) ile geçen ay tarlalarında çalışırken aralarında husumet bulunan komşusu Engin B., kız kardeşi Melike B. ve anneleri Elif B. tarafından darp edildiğini ileri sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Engin B. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Biz Ayşe Önbaş'ı da oğlunu da dövmedik. Oğlunu kendisi dövüyor. Zaman zaman bizim evimizi de taşladığı oluyor. Bunun bizde görüntüleri de mevcut. İddialarının hepsi hayal ürünü" dedi.Kuyucak'ın kırsal Yamalak Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Önbaş, 2 yıl önce, besicilik yapan komşusu Engin B.'nin (24) geceleri içki içip, kendilerini rahatsız ettiği, ayrıca başka yerlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma Engin B.'yi gözaltına aldı. Engin B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan bu olay nedeniyle Önbaş ile Engin B. arasında husumet yaşanmaya başladı. Eşi 25 yıl önce yaşamını yitiren Önbaş, birlikte yaşadığı yüzde 70 zihinsel engelli oğlu Levent Önbaş ile geçen ay tarlalarında çalışırken Engin B.'nin biber gazlı saldırısına uğrayıp, darp edildiğini ileri sürerek, "Ancak, uğradığımız şiddet bununla da kalmadı. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan geçen 25 Mayıs Pazartesi günü tarlama gitmek için evimden çıktım. Engin B., kız kardeşi Melike B. ve anneleri Elif B. beni darp etti. Engin B.'nin beni yere yatırmasının ardından kız kardeşi ve annesi sopalarla dövdü. Engin B., üzerimdeki kazağı yırtıp, beni yarı çıplak bıraktı. Şalvarımı da çıkarmaya çalıştı. Yaşanan bu olayın ardından darp raporu alıp, kendileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi. Yaşananlar nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını, çok korktuğunu vurgulayan Ayşe Önbaş, "Bu nedenle evime güvenlik kamerası bağlattım. Devlet büyüklerimizden bize yardımcı olmalarını bekliyorum" diye konuştu.'İDDİALARI HAYAL ÜRÜNÜ'

Engin B. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Biz Ayşe Önbaş'ı da oğlunu da dövmedik. Oğlunu kendisi dövüyor. Zaman zaman bizim evimizi de taşladığı oluyor. Bunun bizde görüntüleri de mevcut. İddialarının hepsi hayal ürünü. Ayşe Önbaş, sadece benimle değil, mahalledeki birçok insanla geçinemiyor. Biz de hakkımızı hukuksal yönden arayacağız" dedi. Engin B., iddia edildiği gibi alkol de kullanmadığını da kaydetti.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı Haber
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Haber
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Mantar toplamaya giden adam, 2800 yıllık tarihi duvar buldu Haber
Mantar toplamaya giden adam, 2800 yıllık tarihi duvar buldu
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
'Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Murat Kurum Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Hande Ataizi Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:26:37. #1.14#
title