DHA YURT BÜLTENİ - 14 Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (2)YARALI POLİS ŞEHİT OLDUDiyarbakır'da, A.P. isimli şüphelinin, 'dur' ihtarında bulunan güvenlik güçlerine ateş açması sonucu yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (2)

YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'da, A.P. isimli şüphelinin, 'dur' ihtarında bulunan güvenlik güçlerine ateş açması sonucu yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Acil serviste müdahale edilen ve sırtından yaralanan polis memuru Arslan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.

KİMLİĞİ SAPTANDI ARANIYOR

Polis memurlarına ateş açan ve 1 polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mücahit YOLCU, DİYARBAKIR

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BAKAN KURUM'DAN MÜTEAHHİDE SERT TEPKİ: 'İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAYA NİYETİN YOKSA BIRAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı süren konutlarda incelemeler yaptığı sırada gördüğü eksiklikler ve hatalar nedeniyle yüklenici firmanın müteahhidine tepki gösterdi. Müteahhide uyarılarda bulunan Kurum, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Net bir şekilde söylüyorum ki, işini düzgün yapmaya niyetin varsa buyur yap ama yapmaya niyetin yoksa şurada bırak."Bakan Kurum, müteahhide ayrıca inşaatta kot farkı bulunan alanın tekrar yapılması talimatını da verdi. Bir inşaatta sistemi düzgün kurarak işe başlayıp, aynı şekilde devam ettirmek gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, Elazığ'daki sürecin takipçi ise olacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİAhmet Çöteli, ELAZIĞ

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Erzurum'da husumetli aileler çatıştı 5 ölü, 4 yaralı - EK

KIZ KAÇIRMA SONRASI BARIŞ YEMEĞİ DÜZENLENMİŞKöseler Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardında yaklaşık 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma davası olduğu öğrenildi. Güneş ailesinin kızı Fatma'nın, Yıldız ailesinden Burhanettin Yıldız'a kaçtıktan 6 ay sonra intihar etmesi iki tarafı karşı karşıya getirdi. Genç kızın intiharı sebebiyle birbirlerini suçlayan aileler için ilçenin ileri gelenleri barış yemeği düzenlendi. Yemek sonrası barışan iki tarafın arası yeniden bozuldu. Dün de Yıldız ailesine ait atların Güneş ailesine ait çayıra girmesi sonrası tarafların arasındaki gerginlik büyüdü. İki aile arasındaki gerginliğin ardından bugün olayın gerçekleştiği ileri sürüldü.

TEHDİT EDİLİNCE DİLEKÇE VERMİŞ

Olayın ardından konuşan Muhammet Yıldız, olayın sebebinin kız kaçırma olduğunu söyledi. Kız kaçırma sonrası iki ailenin arasının gerildiğini anlatan Muhammet Yıldız, "Gelin kaçtıktan sonra araya giren insanlar iki aileyi barıştırdı. Ancak ailesinin baskısı sebebiyle gelin 5-6 ay sonra intihar etti. Bunun üzerine iki ailenin arası yeniden bozuldu. 4-5 gün önce Güneş ailesinin Bursa'dan gelen bir oğlu amcam Sıddık Yıldız'ı tehdit etmiş. Bunun üzerine amcam Çat'ta ilgili yerlere dilekçe vermiş. Ayrıca bu çocukların Bursa'da olan babaları da aranarak olay anlatılarak çocuklara sahip çıkması istenmiş. Bugün sabah ta amcamın kapısına gelen 4 kardeş köyün dışına çağırmışlar. Gel orada kozlarımızı paylaşalım demişler. Kardeşin biri çıkmış 2 si hayvan otlatıyormuş. Silah sesleri duyulunca onlar kaybolmuş. Ölenlerden biri Yıldız 4'ü Güneş ailesindenö diye konuştu.

Bu arada olay yeri incelemesinin tamamlanmasından sonra 5 kişinin cenazesi araziden traktörlerle alındı. Çat Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla 5 kişinin cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA