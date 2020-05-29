DHA YURT BÜLTENİ-14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-14

Selimiye'de hafif yağış altında cuma namazı kıldılarEDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete açılan tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve avlusunda cuma namazı kılındı.

DHA YURT BÜLTENİ-14
29.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:47

Selimiye'de hafif yağış altında cuma namazı kıldılar

EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete açılan tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve avlusunda cuma namazı kılındı. Bahçede bulunan vatadaşlar ise namazını hafif yağmur altında  kıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerden bugün 26'si cuma namazı ile birlikte toplu ibadete açıldı. Mimar Sinan'ın,"Ustalık eserim" dediği tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı izin verilen avlu ve bahçede kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Abdestini, maskeni ve seccadeni alda gel' uyarılarına uyan vatandaşlar cuma namazı öncesi Selimiye Camii avlusunu doldurdu.Camiye gelen vatandaşlar, 'sosyal mesafeye uyalım' çıkartmalar ile kendilerine ayrılan bölümlerde saf tuttular. Kalabalığın artmasıyla birlikte vatandaşlar cami bahçesine seccadelerini sererek namaz kıldı.

HAFİF YAĞMUR

Tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı sırasında hafif yağmur yağışı başladı. Bazı vatandaşlar kubbe altında boş alanlara geçerken, bahçede bulunalar ise yağış altında namazlarını kıldı. Yağmurda üzerlerine naylon poşet ve şemsiye ile secdeye yönelen vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------Selimiye Camii gene-detayNamaza gelenlerBekleyenlerSosyal mesafe çıkartmaları yapıştırılmasıCemaaten detayCami avlu kapısının kapanmasıBahçede namaz kılanlarYağmurun yağmasıMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuCuma namazının kılınmasıCenaatin dağılmasıFarklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

======================

Balıklıgöl platosunda, sosyal mesafeli cuma namazı

ŞANLIURFA'nın Balıkgöl platosunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzun zaman sonra Dergah Camisi'nde kılınan cuma namazına çok sayıda kişi katıldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün önce kapatılan camiler, normalleşme doğrultusunda bugün yeniden ibadete açıldı. Şanlıurfa'nın tarihi Balıkgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'nde kılınan cuma namazına katılım, yoğun oldu. Alınan karar gereği caminin bahçesinde namaz kılınırken, cemaat de sosyal mesafe kuralına uyulması için bahçeye belirli aralıklarla çizilen şeritlere göre saf tuttu. Kentte hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bahçede bulunan gölgelik alanlar daha çok tercih edildi. Camiye girişte görevliler, maskesi olmayan kişilere maske dağıtırken, seccadesi olmayanlar ise içeri alınmadı. Seccadesi olmayanlar, Balıklıgöl'de satışı yapılan tek kullanımlık seccadeleri satın alarak, namaz kılabildi. Cuma hutbesini okuyan cami imamı İbrahim Onat, halktan salgının yayılmaması için çaba göstermelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Dergh camisiCamiye gelen vatandaşlarCuma namazı kılınmasıCami dışında namazlık satanlarGörevliler tarafından dezenfekte verilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

======================================

Rize'de binlerce kişi meydanda saf tuttu

RİZE'de cuma namazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyan binlerce kişi tarafından kılındı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamına 16 Mart'ta cemaatle ibadete ara verilen camiler, yeniden ibadete açıldı. Rize'de cuma namazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyan binlerce kişi tarafından kılındı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından kıldırılan namazda Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de saf tuttu. 

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, cuma namazı öncesi alanda ekiplerin titizlikle dezenfekte çalışmaları yaptığını belirterek, "Sosyal mesafeyi koruma adına şeritler çekildi. Belediye otobüslerini alanın etrafına çekerek; hem cemaati dış dünyadan ayırarak manevi hissini artırdık hem de araç trafiğini aksatmamaya özen gösterdik.İnsanlar yaklaşık 9 haftadır cuma namazı kılamamanın isteği ve üzüntüsü içerisinde bir araya gelerek namazımızı hep beraber eda ettik. İnşallah kısa zamanda omuz omuza ve safları sıklaştırarak namaz kılmayı Allah bizlere nasip eder" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Gülçin Ergül Ersin Korkut Seren Serengil
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-14 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:51:04. #1.14#
title