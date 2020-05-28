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DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı 9 katlı bina karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
28.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:14

Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı 9 katlı bina karantinaya alındı.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Çelik Apartmanı'nda oturan bir kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan hastanın yaşadığı binadakilere de sağlık taramasından geçirildi. 20 dairenin bulunduğu binadakilerin taramasında 11 kişinin daha koronavirüse yakalandıkları belirlendi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 12 kişinin tedavilerine başlanırken, 9 katlı bina ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararı sonrası binanın girişi şeritle kapatılarak, polis görevlendirdi. Kimsenin girmesine ve çıkmasına izin verilmeyen apartmanda yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ  

----------------------------Karantinaya alınan bina-Atatürk cad.-Şerit çekilen dış kapıBinanın değişik görüntüleriBoş cadde görüntüleri

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN

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Önce otomobille çarptılar, sonra beyzbol sopasıyla dövdüler

KARAMAN'da, alacaklı olduklarını iddia eden Hakan O., Mehmet A. ve Yasin B., Veli Çoban'a önce otomobil ile çarptı. Daha sonra da beyzbol sopası ile dövdü. Beyzbol sopasını Veli Çoban'ın üzerinde kıran şüphelilerden Mehmet A. ve Yasin B. kaçarken, Hakan O. polis tarafından gözaltına alındı.Olay, saat 14.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan O. 1060 Sokak'ta alacağı olduğunu iddia ettiği Veli Çoban'ı gördü. Hakan O., Veli Çoban'a otomobil ile çarptı. Otomobilden ellerinde beyzbol sopaları ile inen Mehmet A. ve Yasin B. ise, Veli Çoban'ı sokak ortasında dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, yaralı Veli Çoban'a ilk müdahaleyi yaptı. Çoban ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis Veli Çoban'a çarpan otomobil sürücüsü Hakan O.'yu gözaltına alırken, beyzbol sopasını Veli Çoban'ın üzerinde kıran Mehmet A. ve Yasin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Kırılan beyzbol sopasından detay-Camı kırılan otomobilden detay-Olay yerinden genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN

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AK Parti'li Muçay'dan, Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya istifa çağrısı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı eleştirerek, istifaya çağıran AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay, "Cumhurbaşkanımıza yapılan bu ahlaksızca saldırılar kabul edilemez. Halil Arda'yı istifaya davet ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle, CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı Üyesi Caner Gül hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay ve çok sayıda partili Gaziemir Belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Muçay, Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı eleştirerek, istifaya çağırdı. Muçay, "Halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca söylemde bulundukları açıkça tespit edilmiştir. Ulusal ve yerel medyada haberler olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne ilçe başkanlığından ne il başkanlığından ne genel merkezinden ne de Halil Arda'nın kendisinden herhangi bir açıklama gelmemiştir. Bu suskunluk suçu kabul etmiş olmanın çaresizliğidir. Bütün sorumluların bağımsız Türk yargısı önünde hesap vereceklerine inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bu ahlaksızca saldırılar asla kabul edilemez. Sosyal yaşantımızın olmazsa olmazı olan ahlaktan yoksun bir belediye başkanı istemiyoruz ve Halil Arda'yı istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ise, "Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıları hepimiz şaşkınlıkla izliyoruz. Sayın başkan bu hareketlerin akabinde özür dileyecek misin, özür dilemek yetmez istifa edecek misin? Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu konuda gereğini yapması konusunda mesajımızı iletiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay'ın basın açıklaması yaptığı görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

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Ampul hırsızlığı şüphelileri kamerada ŞANLIURFA'da 20 iş yerindeki ampul hırsızlığı kameralar tarafından görüntülendi.Kentin simgesi olan Balıklıgöl'ün yakınında bulunan çarşılardaki 20 dükkanın sokak aydınlatma ampulleri 18 yaşından küçük 3 şüpheli tarafından çalındı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere, çocukların tek tek söktükleri ampulleri yanlarındaki çuvala koyarak uzaklaşmaları yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Esnafların toplanmasıİş yerlerini aydınlatma ampulleri Esnafla röportajGüvenlik kamerasıAmpulleri çalan şüphelilerÇuvallara ampulleri koymalarıGenel ve detay görüntülerHaber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA  

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Farklı numaralı ayakkabı hırsızlığı kamerada

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ayakkabı dükkanının önünde sergilenen bir çift teşhir ayakkabısı çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, hırsızın numaraları farklı ayakkabılar çaldığı ortaya çıktı.

Kurtuluş Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki ayakkabı dükkanının vitrin önünde sergilediği ayakkabılardan bir çift, kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, önce iş yerinin içini kontrol eden şüpheli, ayakkabıları çaldıktan sonra uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden dükkan sahibi, ayakkabı numaralarının farklı olduğunu tespit etti. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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