DHA YURT BÜLTENİ - 14 Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vurduKONYA'da, Özge Taş G. (23), boşanma aşamasında olduğu eşi Tamer G. (37) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurularak yaralandı.

Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vurdu

KONYA'da, Özge Taş G. (23), boşanma aşamasında olduğu eşi Tamer G. (37) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurularak yaralandı. Olay sonrası kaçtığı otomobili bir otoparkta bırakan Tamer G.'nin, olayı eşinin kendisini aldattığı için gerçekleştirdiğini belirten mektubu da araçta bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. 27 Mayıs 2019 tarihinde 'Silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanan ve cezaevinden izinli çıkan Tamer Garip, boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş G.'yi kaldırım üzerinde yürürken gördü. Otomobilden inen Tamer G., pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş G., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının bacaklarında çok sayıda kırık olduğu belirtildi.

'YAŞAMAK İSTİYORUM' DEMİŞOlay sonrası Özge Taş G.'ye müdahalede bulunarak yardım eden vatandaş, "Silah sesleri üzerine yola çıktım. Kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Bacaklarını bağlayıp yardım ettim. Amca kurtar beni diye bağırıyordu. Yaşamak istiyorum" dediğini anlattı.SAVCIYA MEKTUP BIRAKTIPolis, Tamer G.'nin kaçtığı otomobili Kayacıkaraplar Mahallesi'nde park halinde buldu. Otomobili inceleyen polis, sağ ön koltuk üzerinde bırakılmış mektuplar ile suç aleti pompalı tüfeği buldu. Tamer G., 'Sayın Savcım' diyerek başladığı mektubunda, eşinin kendisini aldattığı için olayı gerçekleştirdiğini yazdığı öğrenildi. Polisin Tamer G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Olay yerinden detaylarPolisin incelemeleriSuç aleti tüfekten detaylarGörgü tanığı röpportajGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Adem YILDIZ KONYA DHA))

========================

İtfaiye araç parkında direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ARTVİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil itfaiye araç parkı içerisindeki direğe çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.Kaza, öğle saatlerinde Miralay Şükrü Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rıdvan Beyaz'ın (39) kullandığı 16 FE 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bulunduğu binanın bitişiğindeki kapalı araç parkına girdi. Kazada, itfaiye araç parkındaki direğe çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkartarak ilk müdahaleyi yaptığı Beyaz, sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Beyaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise itfaiye müdürlüğüne ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif rampa yolda yokuş aşağıya seyir halinde olan otomobilin, aniden kapalı itfaiye araç parkına girdiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza anı görüntüsü

HABER: Nurbay USTA KAMERA: ARTVİN,

========================

Gazetecilere 'Beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilden, içerisinde 750 lira ve harddisk bulunan çantayı çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 8 suçtan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye getirilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni iyi çek abi" diye seslenen şüpheli H.A. tutuklandı.Manavgat'ın Şelale Mahallesi'nde park halindeki araçtan, içerisinde 750 lira ve 1 terabaytlık harddisk bulunan el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayının faillerini belirleyen polis, H.A. ve U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden H.A.'nın yapılan kimlik sorgulamasında 8 suçtan arandığı tespit edildi. Şüphelilerin çantadaki paranın 650 lirasıyla uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Üzerlerinde ele geçirilen 100 TL, harddisk ve el çantası sahibine teslim edildi.'BENİ İYİ ÇEK ABİ'Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisler arasında adliyeye gelen H.A. gazetecilere, "Beni iyi çek abi" dedi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.A. tutuklanırken, U.Y. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Manavgat adliyesinden görüntüŞüphelilerin adliyeye getirilmesiAdliye detay

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

=========================

Ayağı kırılan kadını, polis sırtında taşıdı

TOKAT'ta, ayağı kırılan Saadet Çubukludere'yi (65) hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı. Çbukludere, "Beni sırtlarına alacaklaır hiç aklıma gelmezdi. Allah razı olsun" dedi.Kentte, Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katında yaşayan Saadet Çubukludere, evde ayağından rahatsızlandı. Ahmet Turan Çubukludere, eşini hastaneye götürmek için Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı. Çubukludere, ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede Çubukludere'nin ayağının kırıldığı belirlendi. Ayağı alçıya alınan kadını polis ekipleri tekrar evine götürdü.'BENİ SIRTINA ALACAKLARI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'Yürümekte zorluk çeken kadını sırtında taşıyan polis memurları Çubukludere'yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Demirören Haber Ajansı'na yaşadıklarını anlatan Saadet Çubukludere (65), "Ben evde gezerken ayağımı burktum. Eşime söyledim. Eşimde emniyeti aradı. Allah razı olsun onlar da geldiler. Ben yürüyemiyordum. Asansörümüz yok, beni buradan indirdiler. Bizi hastaneye bıraktılar, 'tekrar ararsınız' bizi dediler. Biz de aradık geldiler. Tekrar beni sırtlarında 4'üncü kata çıkarttılar. Onlar benim bir kardeşim, evladım. Doktor, 3 ay yürümeyeceksin dedi. Yine olsa yine polisi çağırırdım. Beni sırtına alacakları hiç aklıma gelmezdi. Sırtına aldığı zaman insan bir gururlanıyor. Onlar gitti gideli dua ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Eşinin evde ufak bir kaza geçirdiğini ve onun için polisi aradığını ifade eden Ahmet Turan Çubukludere, "Eşim evde kaza geçirdi ve sancısı vardı. Ben de çocuklarım evde olmadığı için 155'i aradım. 112 belki gelmez diye polisi aradım. Onlar da geldiler, hastaneye götürdüler. Muayenemizi olduk tekrar getirdiler. 4'üncü kata da Samet ve Yücel sırtlarında çıkarttılar. Evimize bıraktılar. Allah razı olsun. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Böyle durumlarda birbirimize muhtacız. Biz de bu ihtiyacımızı bu şekilde gidermiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA