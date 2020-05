DHA YURT BÜLTENİ - 14 Denizli'de su kuyusunda zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı DENİZLİ'de, indikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.

DENİZLİ'de, indikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.Çameli ilçesinin kırsal Yeşilyayla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. Yardım için peş peşe kuyuya inen 5 kişi de gazdan zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Baygın haldeki 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de sınır kapılarında TIR yoğunluğu

TÜRKİYE'den yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli'de yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştu.Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yoğunluk oluşturuyor. Hamzebeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk 5 kilometreye ulaşırken Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 300 ihraç yüklü TIR parklarında çıkış için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.KAPIKULE'DEN ÇIKIŞ YAPAN İHRAÇ YÜKLÜ TIR SAYISI 300 ARTTITrakya Gümrükler ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, koronavirüs salgının etkili olduğu günlerde 800 ihraç yüklü TIR'ın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparken dün bu sayının 1100 TIR'a ulaştığını söyledi. Yetkililer, yoğunluğun yurt dışına çıkış yapmak için gelen ihraç yüklü TIR sayısın artmasından kaynaklandığını belirtiti.'AVRUPA HERŞEYİ BİZDEN ALIYOR'Polonya'ya oto yedek parçası taşıyan TIR sürücüsü Haydar Şen, Avrupa ülkelerinin her şeyi Türkiye'den satın aldığını bununda sınır kapılarında yoğunluk oluşmasına neden olduğunu anlattı. Şen, "Avrupa bizden çok mal çekiyor zaten bize ihtiyaçları var. Zaten bizden Avrupa'ya gitmeyen hiç bir şey yok. İğneden ipliğe her şey alıyorlar, taş dahil satın alıyorlar. Geçtiğimiz seferde Macaristan'a maske ve eldiven götürdüm, Macar halkı bizim başımıza yığıldı, maske ve eldiven geldi diyerek. Biz şaşırdık, onlarda üretim yokmuş. Bizi karşıladıkları alan bayram yerine döndü. Fotoğraflarımızı çektiler, Türkiye'den maske ve eldiven geldi diye haberler yapıp sevgi gösterisinde bulundular. Avrupa'da üretim yok, her şeyi bizden, Türkiye'den satın alıyorlar" dedi. Tır Sürücüsü İsmail Altunbey, "İhracatımız arttı, şu an çok iyi düzeyde. İthalatımızda biraz durgunluk var, ama ihracatta çok iyi durumdayız. İhracatımız artığında sefer sayıları artıyor. Kapılardaki sistemimizin hızlanması bizimde bekleme süremizi kısaltacak, tek sorunumuz bu" diye konuştu.

Baraj gölünde kaybolan kepçe operatörünü dalgıç polisler arıyor

MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, operatör Ömer Demir (45) kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçtu. 30 metre derinliğindeki baraj suyu içerisinde kaybolan Demir'i arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Bitlis'ten gelen 2 dalgıç polis, operatörü bulmak için baraj gölüne daldı.Olay, dün saat 08.45 sıralarında Muş- Varto karayolu yolu üzerindeki inşaati devam eden Alparslan-2 Barajı'nda meydana geldi. Operatör Ömer Demir, taş düzeltme set çalışması yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek iş makinesi ile birlikte baraj gölüne düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemlerini alırken, Bitlis Tatvan'dan dalgıç polislere haber verildi. 30 metre derinliğindeki baraj gölü suyuna düşen Diyarbakır Lice nüfusuna kayıtlı 7 çocuk babası Ömer Demir'i arama çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldıDün kepçenin düştüğü yerde bugün arama çalışmalarını yeniden başlatan kurtarma ekipleri, çalışmaların operatörü bulana kadar devam edeceğini belirtti. Ömer Demir'in yakınları ise yoğun yağmur altında yapılan çalışmaları gözyaşları ile izledi. Van'dan da takviye olarak balık adamların bölgeye geleceği belirtildi. Baraj sularında kaybolan Ömer Demir'in oğlu Özgür Demir, babasının bir an önce bulunmasını isteyerek, ailecek acı dolu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Oltu Çayı taştı, ekili araziler zarar gördü (YENİDEN)

YAĞMUR SULARIYLA TAŞAN OLTU ÇAYI, ŞANTİYEDE BULUNAN PARK HALİNDEKİ BİR İŞ MAKİNESİNİ SÜRÜKLEDİErzurum'un Oltu İlçesinde yağmur sularıyla taşan Oltu Çayı, şantiyede bulunan park halindeki bir iş makinesini sürükledi. Oltu ve çevresinde yaklaşık iki günden beri etkili olan sağanak yağış Oltu çayının debisini yükseltti. Çay kenarında bulunan özel bir şirkete ait iş makinesi sel sularına kapıldı. Suyun içinde sürüklenen iş makinesini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bir süre suyun akıntısıyla giden makine, çamura saplanarak kaldı. Çaydan taşan sel suları Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesi kapsamında yapılan seralara da zarar verdi. Bölgedeki yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Olur İlçesi Ormanağzı mahallesindeki köprü sel sularıyla yıkıldı. Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, taşkından zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Demircan, belediyeye ait iş makineleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklarını bildirdi. Vatandaşlar, Olur'a bağlı Yeşilbağlar Mahallesindeki sulama arkının bentlerinin iyi olmadığını belirterek, yağmur sularıyla birlikte taşan Oltu çayının ekili arazilere zarar verdiğini söyledi.

Jandarma sürücülere şeker ikram edip, maske verdi

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri kontrol noktasında vatandaşlara şeker, kolonya ikramında bulunup, maske hediye etti.İl Jandarma komutanlığı trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerini artırırken, durdurduğu sürücüleri de boş göndermedi. Ekipler, Van-Ağrı Yolu Akçegedik jandarma kontrol noktasında seyahat belgesi, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol edip, kolonya ve şeker ikram ederken, maskesiz sürücüleri ve yolcuları ise uyarıp maske hediye etti.

Süs havuzuna düşen yavru kedi kurtarıldı DİYARBAKIR'da düştüğü süs havuzundan itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarılan yavru kedi, sahiplenilmeyi bekliyor.

Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Pirinçler Sokak'ta kapısı kilitli ve duvarları yüksek boş evde iki yavru kedinin süs havuzunda çırpındığını gören İsmet Çiçek (60), hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri merdiven kullanarak avluya indi. İtfaiye erleri havuzdan çıkamayan yavru kedilerden birinin öldüğünü tespit etti. Sağ kurtarılan yavru kedi, ihbarda bulunan Çiçek'e teslim edildi. Çiçek, birileri sahiplenene kadar kediye bakacağını belirterek, biberonla süt vereceğini söyledi.

