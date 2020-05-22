DHA YURT BÜLTENİ - 14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Pakdemirli: Hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'unu yapmış olacağızŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde 70 milyon TL'ye mal olan TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam...

DHA YURT BÜLTENİ - 14
22.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:47

Bakan Pakdemirli: Hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'unu yapmış olacağız

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde 70 milyon TL'ye mal olan TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar TL destekleme ödemesini yapmış olacağız" dedi.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 70 milyon TL'ye mal olan ve 60 bin dönümlük tarım arazisini suyla buluşturan TİGEM- Ceylanpınar Sulama Projesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle açıldı. Törene, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özşavlı, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve bakanlık yetkilileri katıldı. Programda konuşan Pakdemirli Mezopotamya topraklarını suyla buluşturacak, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar'da 60 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını söyledi.

'HUBUBAT VERİMİ 2 KATINA ÇIKACAK'

Sulama sistemi ile arazilerdeki nadas durumunun ortadan kalkacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"66 yıllık kurumumuz Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'müz ile Türkiye tarımının güvencesi, en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar Sulama Projemiz yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirildi. Proje sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekardan 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek."

Ticaret Bakanlığı ile yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını da söyleyen Pakdemirli, "Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edilmiştir" şeklinde konuştu.

'İLK 6 AYDA TOPLAM HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİNİN YÜZDE 79'U ÖDENMİŞ OLACAK'

Hayvancılık desteklemeleri kapsamında, üreticilere 6,6 milyar TL destekleme ödemesinin 5,1 milyar liralık kısmının Mayıs ayı sonu itibariyle ödendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "İnşallah Haziran ayında da 131 milyon Türk Lirası besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar TL destekleme ödemesini yapmış olacağız. Bir diğer konu da pamuk destekleme ödemesi. Malum olduğu üzere pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları, 30 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:51:09. #1.15#
title