DHA YURT BÜLTENİ - 14 Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız bırakmıyor HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğini yalnız bırakmayarak gece boyunca başında bekleyen Mehmet Emin Atasoy (64), hayvanı kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız bırakmıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğini yalnız bırakmayarak gece boyunca başında bekleyen Mehmet Emin Atasoy (64), hayvanı kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Atasoy, tek geçim kaynağı olan ineğini artık yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Olay, 2 gün önce ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 10 çocuk babası Atasoy'un, geçen yıl 10 bin liraya satın aldığı tek ineği, evinin yakınında otlayıp gezinirken, bir anda ortadan kayboldu. Aramaya çıkan Atasoy, ineğini evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Nehil Sazlığı'nda bataklığa saplanmış halde buldu. Atasoy, kurtarmak için uzun süre uğraştı. Ancak başarılı olamayınca komşularına ve akrabalarına haber verdi. Olay yerine gelen yakınları da ineği saplandığı bataklıktan kurtaramayınca Atasoy, başına bir şey gelmesin diye ineğinin yanında kalmaya karar verdi ve geceyi onunla birlikte geçirdi.

SABAHA KADAR İNEĞİYLE KALDI

İkinci günün sabahında ise yakınları ve köylüler kurtarma operasyonu başlattı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu da inek saplandığı bataklıktan çıkartıldı. Tek geçim kaynağı olan ineği ile evine dönen Atasoy, büyük mutluluk yaşadığını belirtti. İneğine büyük sevgi duyduğunu ve artık yanından ayırmayacağını anlatan Atasoy, yardıma gelen köylülere ve akrabalarına da teşekkür etti. Yaşanan olayın ardından köyle gelen veteriner hekim ise Atasoy'a ineğinin ciddi bir sorununun olmadığını, sadece ayağında küçük bir problem bulunduğunu, onun da kısa sürede düzeleceğini söyledi.

İNEĞİN ADI 'SARI KIZ'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Emin Atasoy, saplandığı bataklıktan kurtarılan ineğine 'Sarı kız' adını verdiğini söyledi. Atasoy, ineğini çok sevdiğini, bundan sonra daha dikkatli davranacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 10 Çocuk babası Mehmet Emin Atasoy ahırda ineği ile uğraşması İneğini ahırdan çıkarması Bahçede ot vermesi Onunla konuşması Röportaj vermesi Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), -

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Yoldan çıkan hafriyat kamyonu tren raylarında durabildi

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarındaki demiryolu üzerinde durabildi. Kamyon şoförü 44 yaşındaki Mustafa Varol yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Manisa-Turgutlu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Manisa'dan Turgutlu ilçesi yönüne giden Mustafa Varol (44) kullandığı 45 AAE 056 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki demiryoluna savruldu. Rayların üzerinde durabilen kamyonun şoförü Mustafa Varol yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Varol, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Varol'un sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerinde çevre güvenliğini sağlayan polis, kazayla ilgili soruşturma başladı.

Kamyon vinç yardımıyla kazadan yaklaşık yarım saat kadar sonra rayların üzerinden çekilirken, tren seferlerinde aksama olmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yaralı şoförün aracın içerisinden çıkarılmasından görüntü-Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, DHA)

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Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın babası: Birisi itmezseydi düşmezdi

ORDU'da Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulunan Pınar Sarı'nın (28) ailesi, kızlarının evden zorla alınan şüpheliler tarafından suya itildiğinden şüpheleniyor. Pınar'ın babası İlhan Yurt, "Birisi itmezseydi düşmezdi. Ben birini iteklemesem nasıl düşecek? Yanında bulunanlardan biri, niye kızımı ırmaktan çıkarmamış'ö dedi.

Ordu'da yaşayan Pınar Sarı'nın ailesi dün akşam saatlerinde, polise kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. Mobese kameralarından Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Çevrede araştırma yapan polisler, dün saat 11.00 sıralarında, Pınar Sarı'nın cansız bedenine ulaştı. Melet Irmağı ile çevresinde olay yeri incelemesi başlatılırken, polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 5 şüpheliyi, gözaltına aldı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu ise sürerken, Pınar Sarı'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

EVDEN ZORLA ALINDIĞI İDDİASI

Pınar Sarı'ın ailesi ise bugün savcılık tarafından yapılan otopsinin ardından kızlarının cenazesini teslim aldı. Acılı aile, kızlarının ölümünü şüpheli bulduklarını belirterek, kızlarının evden zorla alındığını ileri sürdü. Pınar'ın yüzme bildiğini ve ırmağa atlayacak bir kız olmadığını ifade eden aile, kızlarının ölümüne neden olan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

'IRMAĞA ATLAYACAK BİRİ DEĞİLDİ'

Evlatlık verildikten sonra 22 yıl Pınar'a kızı gibi bakan Fatsa Sarı (60), Pınar'ın ırmağa atlayacak bir kız olmadığını, olayla ilgili yanındaki kişilerden şüphelendiklerini söyleyerek, "22 yıldan beri ben baktım ona. Kaybolduğu gün ben evde yoktum. Telefonuna ulaşılmıyordu. Babası 'arkadaşına gitmiştir, gelir birazdan' dedi. Ama ben aramaya devam ettim. Her aradığımda 'aradığınız kişiye ulaşılmıyor' dedi. Daha sonra karakola bildirdik. Sonra ırmakta cesedinin bulunduğunu bize söylediler. Pınar, ırmağa atlayacak bir insan değildi. İstanbul'da yaşadı, orada yüzüyordu. Olayın faillerinin bulunmasını ve ağır ceza almalarını istiyorum. Benim ciğerlerim koptu. Benim bir oğlum düşerek öldü. Pınar'ı evlatlık aldım, büyüttüm bu da suda gittiö dedi.

'BİRİSİ İTMEZSEYDİ DÜŞMEZDİ'

Pınar'ın öz babası İlhan Yurt, kızının yaşadığı evinin kapısına Can isimli birinin gittiğini ve kızının şahsı göndermeye çalıştığını belirtti. Yurt, "Aldığımız bilgiye göre; pazar günü saat 15.00'tek kapıya Can diye bir çocuk geliyor. Elinde bir poşet alkolün olduğunu söylediler. Pınar, ona gitmesini söylemiş. Tekrar dışarı çıkması için uğraşmış. Ne yaptıysa ikna etmiş, kızımı götürmüş. Melet Irmağı'nda gitmişler. 5 kişi bir arada duruyor. Birisi ırmaktan onu neden çıkarmamış. Zaten kızım 200 metreye kadar yüzüp, geri gelebilecek bir kızdı. Birisi itmezseydi düşmezdi. Ben birini iteklemesem nasıl düşecek? Yanında bulunanlardan biri niye kızımı ırmaktan çıkarmamışö diye konuştu.

'EVDEN ZORLA ALINMIŞ'

İlhan Yurt'un şimdiki eşi Katibe Yurt da, "Akşamdan beri bu olayı araştırıyoruz. Bu olayın içerisinde bir iş var. Bu oğlan Pazar günü bu kızı aramış. Pazar günü elinde bir poşet içkiyle eve gelmiş. Herkes görmüş. Bu daha sonra üvey babası Ramazan Sarı'yı aramış ve 'Baba biz köye gidelim. Bir çocuk kapıya geldi. Beni götürmek istiyor' demiş. Daha sonra akşam köye gitmeyi kararlaştırmışlar. Kapıya gelen adam bunu zorla alıp gitmişö ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Pınar Sarı, bugün Kabataş ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA