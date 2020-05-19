DHA YURT BÜLTENİ-14 THY uçağı 19 Mayıs özel uçuşu için İstanbul'dan havalandı (2)UÇAK SAMSUN'A İNDİTürk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Samsun'a planlanan 'TK 1919' sefer sayılı özel uçuşu gerçekleştirdi.

THY uçağı 19 Mayıs özel uçuşu için İstanbul'dan havalandı (2)

UÇAK SAMSUN'A İNDİ

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Samsun'a planlanan 'TK 1919' sefer sayılı özel uçuşu gerçekleştirdi. Uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı üzerinde tur attı, ardından kent merkezinde bulunan Bandırma Vapuru'nun üzerinden geçiş gerçekleştirdi. Uçak, ardından havalimanına indi. Burada uçak havalimanı itfaiyesi tarafından su takı yapılarak karşılandı. Apron yer ekibinde görevli personel de Türk bayraklarıyla tarihi uçuş yapan uçağı karşıladı. Kaptan pilot Selin Sevimli ve ikinci kaptan Doğukan Demir, uçaktan inerek kendilerini karşılayan Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile görüştü, hatıra fotoğrafı çektirildi.Burada konuşma yapan Vali Kaymak, "Türk Hava Yolları 19 Mayıs coşkusuna katkı olarak online bir sefer düzenledi. Bu seferde aldığımız son rakamlara göre 8 milyonu aşkın insan Samsun'a geldi. Biz Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA