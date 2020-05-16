DHA YURT BÜLTENİ - 14 Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2)HAYVANSEVERLERDEN KINAMA Rize Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Behice Yasemin Tuzcu, hayvansever Havva Nur Karaman'a yapılan saldırıyı kınadı.

Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2)

HAYVANSEVERLERDEN KINAMA

Rize Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Behice Yasemin Tuzcu, hayvansever Havva Nur Karaman'a yapılan saldırıyı kınadı. Tuzcu, "Bende o mahalleye gidince beni de oradan kovmuşlardı. Bize 'buraya hayvan getirmeyin' diye tepki göstermişlerdi. Bize 'Burada hayvan istemiyoruz' diye çıkıştılar. Bizi tehdit ettiler. Hayvansever arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu olayın taklipçisi olacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yasemin Behice Tuzcu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Doğancan İLEK RİZE-DHA

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Tekirdağ'ın Karakarlı Deresi'ndeki balık ölümleri endişelendiriyor TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesindeki Karakarlı Deresi'nde binlerce balık telef oldu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere ölü balıklardan ve dere suyundan numune aldı.Hayrabolu'nun Büyükkarakarlı Mahallesi'nden geçen Karakarlı Deresi'nde binlerce balık, telef oldu. Su yüzeyine çıkan kefal, sazan, turna ve kızılkanat ölüleri mahalle halkını endişelendirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere ölü balıklardan ve dere suyundan numune aldı.Çevreci Birol Alagöz, "Buradan Hayrabolu'na giderken köprüden deredeki binlerce balık ölüsünü gördüm ve dehşete kapıldım. Çiftçi arkadaşlarımızla beraber Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdim. Ekipler buraya gelerek ölü balıklardan numune aldı. Derede kefal, sazan, turna ve kızılkanat cinsi balıklar yaşıyor. Derede bu kadar çok balığın yaşadığını ölümlerin ardından öğrendim" dedi.'ÖLÜ BALIK KOKUSU MAHALLEYİ SARDI'Ölen balıkların çevreye saçtığı kokudan rahatsız olduklarını ifade eden Mahalle sakini çiftçi Erol Şensoy ise, "Ben bu köyde doğup büyüdüm. Dereden yıllardır balık tutup yiyoruz. Bu şekilde bir balık ölümü ile ilk defa karşılaştık. Su yüzüne ve kenara vuran balık leşleri nedeniyle ağır bir koku var. Tarlalarımıza gittiğimiz de ağır bir kokuya maruz kalıyoruz. Kokudan rahatsızız. Dereye bırakılan ağır metaller nedeniyle ölümler yaşanmış olabilir. Dereye bir zehir bırakılmış" diye konuştu.Dereden su ve ölü balıklardan alınan numunelerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Dereden detaylar-Ölen balıklardan detaylar-Su üzerindeki ölü balıklar-Muhabir Mehmet Yirun anons-Çevreci Birol Alagöz ile röp.-Mahalle sakini Erol Şensoy ile röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN- Tuna KARABEY/HAYRABOLU(Tekirdağ),

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Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi

DENİZLİ'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle asfalt eridi. Karayolunda otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabılarına eriyen asfalt yapıştı.Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 40 dereceyi bulan aşırı sıcak hava nedeniyle, Denizli- Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi. Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 5 kilometrelik alanda eriyen asfalt sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verdi. Araçların lastikleri asfaltla kaplanırken, araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları da eriyen asfalt oldu. Kamyonetiyle eriyen asfalt üzerinde seyreden Sürücü Ali Oktan, "Mayıs ayında bu kadar sıcak olmazdı. Bu yolu her gün kullanırım, bu ayda ilk kez asfaltın eridiği gördüm. Normal hava sıcaklığının 10 derece üzerinde galiba. Lastikler asfaltla kaplandı, başka bir zararımız yok" dedi. Otomobiliyle eriyen asfalttan geçen otomobil sürücüsü Tunahan Batur ise, "Normalde bu ayda bu kadar sıcak olmazdı. Ama çok sıcak, asfalt bile sıcağa dayanamayıp, eridi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Asfaltta yürüyen bir vatandaştan detayEriyen asfalttan detayAraçlardan detayAli Oktan ve Tunahan Batur ile röportajRamazan ÇETİN anons

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba, cezaevinde intihar etti (YENİDEN) GAZİANTEP'te kızı Ceylan Aslan'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 Tipi Cezaevi'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.Gaziantep'te 17 Nisan günü kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdüğü iddia edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asarak intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Olayın olduğu evEvin içerisiGenel ve detay görüntüler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Üzerinden kimlik çıkmadı, cezayı yedi

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve üzerinde kimlik olmayan bir kişi ile beraberindeki Kaan T.'ye ceza yazıldı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kentte pek çok noktada kontrol noktaları oluşturdu. Uygulama yapan polis ekipleri, izin belgeleri olan ve yasaktan muaf tutulan sürücüler ile yayaların geçişine izin verdi. Bu kişilerin dışında kalıp, sokağa çıkanlara ise ceza yağdırdı.İzin belgeleri olmasına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Kontrol noktasından geçmeye çalışan bir kişi, yanındaki arkadaşı Kaan T. ile polisler tarafından durduruldu. Cezaevinden tahliye olduğunu ve hava almak için dışarı çıktığını söyleyen kişinin üzerinde kimlik de çıkmadı. İkiliye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kaynak: DHA