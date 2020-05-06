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DHA YURT BÜLTENİ - 14

DHA YURT BÜLTENİ - 14
06.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:14

Mavi tur ve günübirlik tur tekneleri salgın sonrasına hazırlanıyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari faaliyet yapmalarına yasak getirilen günübirlik tur tekneleri ile mavi tur tekneleri, gezi guletleri ve mavi tur yapan denizciler, bakım ile tadilatlarına...

Mavi tur ve günübirlik tur tekneleri salgın sonrasına hazırlanıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari faaliyet yapmalarına yasak getirilen günübirlik tur tekneleri ile mavi tur tekneleri,  gezi guletleri ve mavi tur yapan denizciler, bakım ile tadilatlarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde ticari faaliyet yapan mavi tur ve günü birlik gezi turlarını yapan denizcileri limanlardan çıkışına kısıtlama getirmişti. Mart ayından itibaren devam eden kısıtlama kapsamında, 17 ile 36 metre uzunluğunda günü birlik gezi tekneleri ve mavi tur yapan denizciler, teknelerini demirleyip, izole şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Denizciler, bu bekleyiş sırasında kısıtlamanın sona ereceği, tekrar denize açılacakları gün için de bir yandan hazırlıklarını sürdürüyor. Ahşap, fiber ve çelik konstrüksiyondan yapılmış olan yelkenli tekne, gulet ve motoryatlarını günlük rutin bakımlarını devam eden mavi tur ve günü birlik gezi tekneleri işletmecileri, Hükümet'in normalleşme süreci ile ilgili açıklamaları ardından motor bakımları, boyama ve iç temizliklerine de hız verdi. Teknelerinde koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler konusunda henüz bir tebliği yapılmadığını belirten denizciler, Haziran ayı başında sefere çıkma iznini umutla beklediklerini söyledi.

30 yıldır 25'şer metrelik 3 ahşap gulet ile günü birlik gezi turu düzenleyen 56 yaşındaki Salih Onat, "Her üç günde bir teknelerimize boya atıyoruz. 'İşleyen demir ışıldar' diyoruz. Boya atılmazsa pas tutar. Şu an koronavirüs salgını nedeniyle, denize açılamıyoruz, bekliyoruz.  Bir an önce salgın tehlikesini geçmesini beklerken, biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Üç guletimde de günlük boya, temizlik işleri yapılıyor" dedi.Mavi tur organizasyonları yapan Aziz Ok (32) da "Öncelikle Allah hepimize sağlık versin. Bir yatırım yaptık. Ama virüs salgını nedeniyle demirli kaldık. Bir an önce seferler açılmalıdır. Biz ekmeğimizi tekneden kazanıyoruz. Günlük işlerimiz yanı sıra mavi tur yapan teknemizin gerekli tüm bakımlarını da bu bekleme süresinde bitirdik. Mart sonunda tüm tekneler bakımlarını bitirip, zaten denize indirilmişti. Şu an kısıtlama nedeniyle gelen bir rezervasyon ya da talep yok. Herkes beklemede" dedi.21 metrelik yelkenli teknenin yardımcı kaptanı Ahmet Sönmez (38) de "Yelkenlimizde izole olarak yaşarken günlük bakım ve temizlik yapılmakta. Şu an mavi tur için bir rezervasyon yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Limanlarda demirli günübirlik tur ve mavi tur teknelerinden görüntü-Teknelerdeki temizlik, boya yapan denizcilerden görüntü-Günübirlik tur teknesi işleten Salih Onat ile röp.-Mavi tur teknesi işleten Aziz Ok ile röp.-Yelkenli teknede kaptan yardımcısı olan Ahmet Sönmez ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Edirne'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılacağının duyurulmasının ardından işyerlerinde temizlik ve sterilizasyon çalışmaları başladı. Berber ve kuaförler randevu almaya başladıklarını belirterek, yoğunluk oluşmaması amacıyla erken sıra alınması konusunda vatandaşı uyardı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, '20 yaş ve altı' ile '65 yaş ve üstü' yasağı nedeniyle evden çıkamayanların berber ve kuaförlere ulaşımının belediye tarafından ücretsiz sağlanacağını söyledi.Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mart tarihinden bu yana kapalı olan berber ve kuaförler açıklanan normalleşme planına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. Keşan'da bulunan berber ve kuaförlerde açılış öncesi hazırlıklarına başladı. Berber ve kuaförler randevu almaya başladıklarını belirterek, yoğunluk oluşmaması amacıyla erken sıra alınması konusunda müşterilerini uyardı. Keşan Belediyesi ekipleri de şehirdeki berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde ücretsiz dezenfekte çalışmalarına başladı. Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise işyerleri denetleyerek, işletmecileri yeni çalışma düzeni hakkında bilgilendirdi.'ARTIK STERİLİZASYONU ÖN PLANA ALACAĞIZ'Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Denetim Kurulu Başkanı ve erkek berberi Mutlu Gezer, berber ve kuaförlerin pazartesi günü açılacağının duyurulmasının ardından hazırlıklara başladıklarını belirterek, "21 Mart tarihinden bu yana berberler ve kuaförler kapalıydı. Alınan karar sonrası da Pazartesi günü itibariyle yeniden açacağız. Şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. Temizlik yapmaya başladık. Açılacağımızın duyurulmasının ardından randevu almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Bu konuda da çalışma yapıyoruz. Sıraya alarak, randevularını oluşturuyoruz. Uzun bir aranın ardından oldukça yoğun olacağız. Artık sterilizasyonu ön plana alacağız. Meslektaşlarımdan da bu yönde çaba göstermelerini istiyorum. Temizliğe ve hijyene dikkat ederek, işlerimizi bu şekilde yürüteceğiz" dedi.'TÜM KONTROLÜ ÜST DÜZEYDE TUTACAĞIZ'Kadın kuaförü Atakan Akyel de, yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından yeniden hizmet vermeye başlayacaklarını ifade ederek, "Bu süre içerisinde ciddi bir ihtiyaç oluştu. Berbere ve kuaföre olan ihtiyaç daha da iyi anlaşıldı. Mesleğimiz gerçekten çok değerli. Önemli bir yoğunluk bekliyoruz. Randevu almaya başladık. Bu konuda özen gösterilmesini istiyoruz. Çünkü belli saatlerde, sayılı kişiye hizmet verebileceğiz. Bu süreler bize yetmez çünkü işlemler çok uzun sürüyor. Bu sürenin uzatılmasını da talep ediyoruz. Gerekli steril ortamı da sağlayacağız. Maske, eldiven ve tek kullanımlık havlu kullanacağız. Müşterilerimizin girişte ateşini ölçeceğiz. Tüm kontrolü üst düzeyde tutacağız" diye konuştu.'TEMİZLİK VE STERİLİZASYON ŞARTLARINA UYARAK İŞLERİNİ YAPACAKLAR'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, belediye ekiplerince sterilizasyon çalışması yapılan berber ve kuaförlerde incelemelerde bulundu.Belediye olarak berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine ücretsiz el dezenfektanı, kolonya, maske, siperlik ve sabun bulunan paketlerden dağıttıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Keşan'da 154 berber ve kuaför işyerinin dezenfekte işlemleri yapılıyor. 45 gündür kapalıydılar. Temizlik ve ilaçlama için bugün işyerlerini açtılar. Pazartesi günü de işbaşı yapacaklar. Ama eskisi gibi çalışmayacaklar. Temizlik ve sterilizasyon şartlarına uyarak işlerini yapacaklar. Bizlerde belediye olarak her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.YAŞ KISITLAMASI BULUNANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIMMustafa Helvacıoğlu ayrıca '20 yaş ve altı' ile '65 yaş ve üstü' yasağı nedeniyle evden çıkamayanların berber ve kuaförlere ulaşımının belediye tarafından ücretsiz sağlanacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Berberin işyerine yürüyerek gelişi-Kapıyı anahtarlar açarak içeri girmesi-Havluları toplaması-Aynaları silmesi-Kuaför işyeri genel gör.-Takma saçlar-Aynalar önündeki sandalyeler-Kadın kuaförü malzemeleri detay-Kuaförün ilaçlanması-Berber Mutlu Gezer röp.-Kuaför Atakan Akyel röp.-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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TIR'da, yangın tüplerine gizlenmiş 20 kilo eroin ele geçirildi

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yapma hazırlığındaki bir TIR'da yapılan aramada, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'den çıkış yapmak üzere Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da arama yaptı. Aramada 2 yangın tüpünün içerisine gizlenmiş halde 20 kilogram eroin ele geçirildi, TIR sürücüsü İ.H.T. gözaltına alındı. Sürücü İ.H.T, emniyetteki ifadesinin ardından  Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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