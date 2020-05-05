DHA YURT BÜLTENİ-14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-14

DHA YURT BÜLTENİ-14
05.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:34

Türk yolcu, karantinadaki gemide yaşadıklarını anlattı YUNANİSTAN'ın Pire limanındaki karantina sonrası Türkiye'ye dönen 'El Venizelos' adlı gemideki yolculardan Sinan Tunç (30), yaşadığı mutluluğu DHA'ya anlattı.

Türk yolcu, karantinadaki gemide yaşadıklarını anlattı

 

YUNANİSTAN'ın Pire limanındaki karantina sonrası Türkiye'ye dönen 'El Venizelos' adlı gemideki yolculardan Sinan Tunç (30), yaşadığı mutluluğu DHA'ya anlattı. Gemide yaşadığı zorlukları aktaran Tunç, ülkeye dönerek ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Yunan bandıralı 'El Venizelos' isimli gemi, yolcu ve mürettebatta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantinaya alındı. 'Covid-19' testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular, gemide tedavi edilirken, negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan 160 kişilik grup, Atina'dan Türkiye'ye getirildi. 17 Nisan'da otobüslerle Türkiye'ye getirilenler; Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de KYK yurtlarında 14 günlük karantina süresini tamamladı. Aydınlı olan 15 kişiden 13'i evlerine dönerken, 2 kişinin ise Edirne'deki bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YAŞADIKLARINI ANLATTIYaşanan 58 günlük zor süreci anlatan Sinan Tunç, "15 arkadaşımla birlikte İspanya'ya çalışmak için yola çıktık. Oraya gittiğimiz koronavirüs nedeniyle olağanüstü durum olduğu için bizi geri çevirdiler. Türkiye'ye döndük. Burada da bize kabul edemediklerini söylediler. Yunanistan Pire Limanı'ndan tahliye olacaktık ama orada yaşanan bir vakadan dolayı izin verilmedi. Orada gemide beklerken, bir olan vaka Yunan basından öğrendiğimize göre 120'ye çıktı. Bu 120 kişiden 65'i Türk'tü. Bunun içinde ben de vardım. Ondan sonra bizim için daha zor bir süreç başladı. Kendi imkanlarımızla ailelerimize ve yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu da sonuç verdi. Gemide karantinada bekletildik. Bu süre bittikten sonra Türkiye'ye döndük. Türkiye'de 14 günlük karantina sürecinde 2 gün ben de hastanede kaldım. 4 Nisan'da buradaki karantina sürecimiz de doldu. Eve döndük. Sürecin böyle bitmesi bizi mutlu etti. Ailelerimize de kavuştuk" dedi.

"HASTALIĞI DEĞİL, İNSANLARI İZOLE ETMEYE ÇALIŞTILAR"Gemide çok zor günlerin geçtiğine değinen Tunç, "Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Karaya ayak basamıyorduk. Durumu öğrendikten sonra herkeste bir panik havası esmeye başladı. Duruma müdahale edilmemesi bizi çok çaresiz bıraktı. Sahipsiz kaldığımızı düşündük. Psikolojik olarak çok zor anlar geçirdik. Yapılan konuşmalardan sonra süreç hızlanınca rahatladık ve o günleri atlattık. Gemide virüs çok fazla önemsenmedi. Bize normal bir grip vakası olduğunu söylediler. 540 odalı gemide, 120 odada insanları 3'er kişi ile tuttular. Hastalığı izole etmeye değil, insanları izole etmeye çalıştılar. İnsanları susturmaya çalıştılar. Süreç ortaya çıkınca iş işten geçti" diye konuştu.

'TÜRKİYE OLMASAYDI BİZ HALEN ORADAYDIK'Türkiye'nin kurtulmalarındaki öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Tunç, "Biz geriye geldiğimizde Türk yetkililer, 'deniz yoluyla nakledelim' demiş. Ama gemi yetkilileri, Yunanistan'da yapacaklarını düşünerek oraya gitmiş. Orada da OHAL vardı. Türk yetkililer sesimizi duyunca işlem çok hızlandı. Türkiye olmasaydı biz halen oradaydık. Gemi yetkilileri, Yunanistan'a güvenerek gitti. Ama tersi oldu. Yunanistan'da virüs halk tarafından çok ciddiye alınmadığını gördük. Gemide pozitif çıkanları almaya gelenlerde maske ve eldiven bile yoktu. Ama biz Türkiye'ye ilk girdiğimizde fark ettik. Şoförüne kadar herkeste tedbir vardı. Türkiye ile Yunanistan arasında çok fark vardı" diye yaşadıklarını anlattı.

OĞULLARINA KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Baba Haydar Tunç ise, "Oğluma kavuştuk, aramıza döndüğü için çok memnun olduk" derken, anne Hediye Tunç ise, "Oğlumun bize kavuşması için sesini duyuran öncelikle basına çok teşekkür ederim. Oğlumun gelişi ve onunla beraber olmamız bizim için en büyük mutluluk oldu. Sağlık bir şekilde kavuştuğumuz için çok mutluyuz" diyerek sevincini paylaştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Haberler
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Arda Turan Loris Karius Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-14 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 15:45:21. #1.15#
title