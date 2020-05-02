DHA YURT BÜLTENİ - 14
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 14

DHA YURT BÜLTENİ - 14
02.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:37

2 gündür kayıp olarak aranırken, denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulunduORDU'un Ünye ilçesinde, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Orhan Toprak'ın (32) denizde, taş dolu sırt çantasına zincirlenmiş cansız bedeni bulundu.

2 gündür kayıp olarak aranırken, denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulundu

ORDU'un Ünye ilçesinde, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Orhan Toprak'ın (32) denizde, taş dolu sırt çantasına zincirlenmiş cansız bedeni bulundu.

Ünye ilçesinde yaşayan Orhan Toprak, 2 gün önce kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı.  Orhan Toprak her yerde aranırken bugün Burunucu Mahallesi Topyanı Mevkisi'ndeki vatandaşlar, denizde ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir el ve bir ayağının taş dolu sırt çantasına zincirli olduğu görüldü. Yapılan araştırmayla da cesedin Orhan Toprak'a ait olduğu saptandı.

Toprak'ın cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İçi taş dolu çanta ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Deniz kenarında incelemeler-Cesedin ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),

=======================

Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada baba ile oğlu yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Murat Özver'in kullandığı 58 BY 360 plakalı beton mikseri ile Yahya Bulut yönetimindeki 38 JE 693 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yahya Bulut ile yanında bulunan oğlu Muhammet Bulut yaralandı. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Muhammet Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera:  Uğur YİĞİT/SİVAS,  

=======================

Sokağa çıkıp polisle tartışan baba- oğula ceza 

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden babasına işlem yapan polisleri cep telefonu kaydına alıp, küfür ettiği iddia edilen H.C.D. (13) gözaltına alınmak istenince ayağındaki terlikleri çıkarıp, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 50 metre ileride yakalanan H.C.D. ve babasına, para cezası verilip, ifade için emniyete götürüldü.Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3940 sokakta meydana geldi. Devriye görevi yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasın rağmen H.İ.D.'nin dışarda olduğunu fark etti. Polis ekibi, H.İ.D.'yi eve girmesi için uyardı. H.İ.D. uyarıyı dikkate almayınca tartışma çıktı. Olayı fark edip gelen H.İ.D.'nin 13 yaşındaki oğlu H.C.D. ise babası hakkında işlem yapan polisleri cep telefonuyla kaydetmeye başladı.Polis, H.C.D.'den görüntü çekmemesini ve çektiği kaydı silmesini istedi. Uyarılara rağmen görüntü kaydı yapmaya devam eden H.C.D., iddiaya göre tehditler savurdu. Bunun üzerine polis, H.C.D.'yi gözaltına almak istedi. H.C.D. ise ayağındaki terlikleri çıkarıp, koşarak kaçmaya başladı.50 metre ileride yakalanıp gözaltına alınan H.C.D., ekip aracına alındığı sırada annesinin getirdiği terlikleri giydi. Sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası verilen baba- oğul ifade için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Polisler detayÇocuk ve annesi detayYalın ayak kalan çocuk detayPolisin neden kaçtın sorusu detayPolisin çocuğu araca bindirmesi detayAnnesinin çocuğa terlik getirmesi detayGenel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

=========================

Sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı

ELAZIĞ'da sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte, araçlarıyla mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca süren yağış nedeniyle Rüstem Paşa Caddesi'ndeki alt geçit suyla doldu. Beraberinde çocukları Emir Tuğra ve Fatmanur Altungök olan Yasemin Altungök'ün kullandığı 07 MGZ 23 plakalı cip, alt geçitte mahsur kaldı. Anne, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını yarım saat süren çalışmayla kurtardı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Yargıtay, polise 'Seni sürdüreceğim' demenin tehdit olmadığına hükmetti
Yargıtay, polise "Seni sürdüreceğim'' demenin tehdit olmadığına hükmetti
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Aslı Enver Ozan Güven Gülben Ergen Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Jose Sosa Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 18:02:44. #1.14#
title