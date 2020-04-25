DHA YURT BÜLTENİ - 14 Sakarya'da denetimlerde 118 kişiye ceza yazıldıSAKARYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 günde 118 kişiye idari para cezası kesildi.

Sakarya'da denetimlerde 118 kişiye ceza yazıldı

SAKARYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 günde 118 kişiye idari para cezası kesildi.

Sakarya'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Vatandaşların büyük bölümü sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederken, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kontrolde bulunuldu. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerle ilgili işlem yapıldı. 2 gün içerisinde yapılan denetimlerde 118 kişiye idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uygulama noktası detay

Trafik ekipleri araçları durdurdu Polislerin 2 kişiyi araçtan indirmesi ve ceza yazması

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Yaralı Balaban koruma altında

MERSİN'de nesli tükenmekte olan yaralı Bayağı Balaban kuşu, tedavi edilerek koruma altına alındı.Toroslar İlçesi Çopurlu Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Bayağı Balaban kuşuna belediye ekiplerine teslim edildi. Nesli tükenmekte olan kuşun tedavisinin ardından koruma altında alındı. Toroslar Belediyesi Veteriner Hekimi, kuşun sol dirsek ekleminde tek parçalı kırık olduğunu iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını söyledi.Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'da, kuşun tüm tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yaralı kuşun görüntüsü-Veterinerin kuşa müdahalesi-Kuşun yarasının gösterilmesi-Veterinerin görüntüsü-Kuşunun yarasının sarılması-Genel ve detay

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN

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İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, büyükbaş hayvan besicisi Songül ve Faruk Çavak çifti hayvanlatının rahatsız olduğunu söyleyerek çağırdığı veteriner hekimlerin günlerini kutlayıp çiçek verdi.İlçe merkezine 7 kilometre uzakılta Türkbahçe Mahallesi'nde 25 yıldır Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Songül ve Faruk Çavak çifti, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner hekimleri arayarak, hayvanlarının hasta olduğunu söyledi. İhbar üzerine gelen Veteriner hekimlere sürpriz yapan Çavak çiftçi hekimlerin gününü kutlayarak çiçek takdim etti.Süprizle şaşkınlık yaşayan veteriner hekim Songül Özer, "Dünyada kendisini insan sağlığına adamış tüm meslektaşlarım adına yaşadığım bu sürpriz ile meslektaşlarımında Dünya Veteriner Hekimler Günlerini kutluyorum. Sığır ve veba aşısını başta olmak üzere bir çok aşıyı bulan veteriner hekimler şu an günümüzde olan koronavirüs aşı çalışmalarını yürütüyorlar. Onlara teşekkür ederken bizde virüs hastalığı ülkemizde görüldüğünden bu yana sahadayız. Diğer hastalıkların önüne geçmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.Süpriz kutlamaya telefon bağlantısı ile katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise sürprizi hazırlayan çiftçilere teşekkür ederek, "Veteriner hekimlerimize hayvan sağlığı, gıda güverliği ve dolayısıyla insan sağlığına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günlerini kutluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Türkbahçe Mahallesi Büyükbah hayvan ahırıSongül Çavak'ın telefonda ihbarı yapmasıVeteriner hekimlerin hayvanı kontrol etmesiÇiçeklerin takdimiİl Müdürü Mehmet Karayılan'ın görünlü süprize katılmasıVeteriner hekimler ile röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP

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Yaralı karacayı sırtlarında taşıdılar

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Kadir Tekin (32) ile Ercan Ateş (30), ormanda yaralı buldukları karaca yavrusunu omuzlarında taşıyarak tedaviye götürdü.

Ordu Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi Kadir Tekin ile Ercan Ateş ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi İnören Sokak'taki evlerinde boya yaparken karaca sesi duydu. Boya yapmayı bırakarak sesin olduğu ormanlık alana giden Tekin ile Ateş, köpeklerin saldırdığı yaralı ve hamile olan bir karacayla karşılaştı. Tekin, arkadaşlarının da yardımıyla tampon uygulayıp kanamasını durdurduğu karacayı omzuna alıp yaklaşık 200 metre taşıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, tedavi altına alındı.

'KÖPEKLERİN SESİNE GİTTİĞİMDE BULDUM'

Yaralı karacayı köpeklerden kurtaran Ercan Ateş, "Ben evin yanındaydım. Köpeklerin sesini duydum. Köpek seslerinin geldiği tarafa doğru yürümeye başladım. Irmağın kenarına inince köpek karacayı boğazından yakaladı. Ben de hemen ırmağın kenarına koşarak, köpeğe taş, odun attım. Köpek korkunca kaçıp gitti. Hayvan hamile olduğu için orada öylece kaldı. Daha hareket etmedi. Daha sonra yanıma gelen Kadir Tekin ile ırmağın karşısına geçtik. Hayvanı yaralı bir şekilde aldık. Sırtımızda getirerek arabaya koyduk. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünü aradık. Gelen ekipler yaralı karacayı alarak götürdülerö dedi.

'BU BİZİM GÖREVİMİZ'

Yaralı karacayı 200 metre omuzunda taşıyan Kadir Tekin ise, "Bu bizim görevimiz. Biz de avcılık yapıyoruz. Avcılık daima doğayı korumaktır. Yaralı gördüğümüz hayvanı ölüme terk edemezdik. Çünkü yürüyemiyordu ve hamileydi. Omzuma aldım ve taşıdım. O da bizim için ayrı bir gurur ve hoşgörü oldu. 200 metre kadar omzumda taşıdım ama karşıya geçirmek zor oldu. Irmakta çok su vardı ve hava soğuktu. Ercan Ateş ile karşıya geçirmek için çok uğraştıkö diye konuştu.

'HERKES KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKSIN'

Vatandaşlara da seslenen Tekin, "Bu köpekler zaten başıboş geziyor buralarda. Kaç defa uyarmamıza rağmen kimse sahip çıkmıyor. Bu olayların tekrar yaşanmaması için herkesin kendi köpeğine sahip çıkmasını istiyoruz. Bazı insanların bunları sokaklara başıboş salmamasını istiyoruzö ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA