DHA YURT BÜLTENİ - 14 Geri dönüşüm deposunda yangınAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Geri dönüşüm deposunda yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Gazipaşa Belediyesi'ne ait geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Yaklaşık 500 metrekare alan üzerinde kurulu olan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde plastik ve kartonlardan oluşan balyalardan çıkan dumanlar bir anda yangına dönüştü. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine Antalya Büyükşehir Gazipaşa İtfaiye Birimi'ne haber verildi. Olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis sevk edildi. Depo içerisinde balyalanmış çöp atıklarında başlayan yangın itfaiye erlerinin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülen yangın için polis ekipleri inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Yangının çıktığı depoİtfaiye araçlarıYangın söndürme anıYangına müdahale eden itfaiye erlerinden genel ve detay görüntüler

HABER -KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, Antalya

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Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin birçok yerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, Ankara Yolu Caddesi'nde yapılan uygulamada yolda yürüyen Murat Ç.'yi (18) durdurdu. Polis, Murat Ç.'ye nereye gittiğini ve koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağından haberinin olup olmadığını sordu. Salgın ve yasaktan haberinin olmadığını söyleyen Murat Ç.'ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yol uygulamalarından görüntüler-Polis ekiplerinin araçları durdurması-Sokağa çıkma yasağından haberi olmayan vatandaşa ceza kesilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Bursa'da atlar, boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi

Bursa'da başıboş atlar, sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden biri olan Bursa'da, cadde ve sokaklar boş kaldı. Araç ve yaya trafiğinin olmadığı caddelerde başıboş gezen atlar görüntülendi. Atıcılar Mahallesi'nde atların caddelerde gezinmesi, ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA