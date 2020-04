DHA YURT BÜLTENİ - 14 Muş'ta 3 köy karantinaya alındıMUŞ'ta, 3 köy, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, korona tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köy karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köylerine yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Covid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

Samsun'da, kuyumculardan 'fırsatçı' tepkisi SAMSUN Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın piyasasının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı esnafının kepenk indirmesini fırsat bilenlerin olduğunu belirterek, "İstanbul'daki bazı fırsatçılar, Anadolu'ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı. Biz 5 lira kazanırken, İstanbul'daki istismarcı 20 lira kazanıyor" dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta kepenk indiren Samsunlu kuyumcular, bu hafta yeniden dükkanlarını açtı. Esnafın kapalı olduğu dönemde bazı istismarcıların bunu fırsat bildiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, bu noktada şikayetler aldıklarını ifade etti. Kapalıçarşı'daki esnafın kepenk indirmesinden dolayı sektörün sıkıntı yaşadığını belirten Özman, fırsatı ganimete çevirmek isteyen istismarcıların olduğunu ifade etti.'SEKTÖRÜN TAMAMINA MAL EDEMEYİZ'Bir ürünün karaborsaya düşmesi için o ürünün piyasada bulunmaması gerektiğini belirten Başkan Özman, şu an Samsun'daki kuyumcuların elinde altının olduğunu ifade etti. Samsun'da karaborsayla alakalı bir durumun olmadığını söyleyen Özman, "Devlet veya yerel yöneticilerin, 'kuyumcu dükkanlarınızı kapatın' şeklinde bir uyarısı olmamasına rağmen hem kendi hem de çalışanlarımızın sağılığını korumak için geçen hafta dükkanlarımızı kapattık. Samsun'da 100'e yakın kuyumcu esnafı var, bu 100 esnafın 95'i dükkanlarını kapattı. Ancak dükkanını kapatmayan esnafla ilgili bize bazı şikayetler geldi. Bu durum, karaborsacılık değil fırsatı ganimete çevirmek isteyen istismarcılardır. Özellikle geçen hafta alışveriş yapan vatandaşlarımızın, 'aldığımız altını pahalıya aldık ama satarken ucuza sattık' şeklinde şikayetleri oldu. Bu durumu eskiden de yaşıyorduk. Her meslekte olduğu gibi tüketiciyi istismar etmeye çalışan esnaf ne yazık ki var. Ancak bu durumu sektörün tamamına asla mal edemeyiz. İstismar edilen vatandaşlarımızda aldıkları ürünün fişi, faturası veya gider pusulası varsa mutlaka odamıza gelsinler ve gerekeni mutlaka yaparız" ifadelerini kullandı.'ÜRÜNLERİ PAHALIYA SATIYORLAR'Altın tedarikinde sıkıntılar yaşandığını anlatan Başkan Özman, "Ben toptan alıcıyım ancak İstanbul için ben de bir tüketiciyim. Kapalıçarşı şu an kapalı, peki kuyumculuğun kalbi şu an nerede atıyor? Birçok yer kapalı olunca ürün tedarikinde sıkıntılar yaşandı. İstanbul'daki bazı istismarcılar, herkesin kapalı olmasını fırsat bilip Anadolu'ya gönderdiği ürünleri pahalıya satmaya başladı. İstanbul'daki alış fiyatına göre bizde burada kar koyuyoruz. Bizim çeyrek altındaki karımız 5 liradır. Biz 5 lira kazanırken, İstanbul'daki istismarcı 20 lira kazanıyor" dedi.'ALTIN FİYATLARINDA DALGALI BİR SEYİR VAR''Düğün salonları kapatıldığı için düğünler iptal edildi ve altınlar iade ediliyor' söylentilerinin doğru olmadığını ifade eden Başkan Özman, zaten düğün sezonunun henüz başlamadığını belirtti. Özman, "Karşılıklı bir ticaretin neticesinde alışveriş yapılıyor. Nişanlı çift evlenmekten vazgeçmedikten sonra ucuza alınan altın neden iade edilsin. Bu süreçte düğünler sadece ileri bir tarihe ertelendi. Virüsten dolayı dünyadaki altın fiyatlarında dalgalı bir seyir var. Türkiye'deki altın fiyatları ise döviz kuruna bağlı olarak artıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki altın fiyatlarının yükselmesine neden olan şey uluslararası piyasadaki durum değil Türkiye'deki döviz kurlarının yüksel olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

EDİRNE Valiliği'nce bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtilerek, kentte yaşayanlardan hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmaması istendi. Uyarının ardından polis ekipleri, anonslar yaparak, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.Edirne Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapıtığı açıklamada, kentin bazı mahallerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini ve vatandaşlardan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. Açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz bazı mahallelerimizde koronavirüs vakası çıkmıştır. Bu süreçte kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen çok hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini de kabul etmeyiniz. Tedbirli olunuz" denildi.YUNUS EKİPLERİ DEVRİYE GEZEREK ANONS YAPTIValiliğin uyarısının ardından polis ekipleri kentin cadde ve sokaklarında devriye gezerek, anonslarla vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar Caddesi üzerinde devriye gezen Yunus ekipleri megafonla, "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Lütfen evinize dönün" uyarısı yaptı.Kentte fatura ve tahsilat işlemleri için çıkmak zorunda kalan vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyu devam eden kuyruklarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları ise yine polis ekipleri uyararak önlem aldı. Özellikle sosyal mesafenin korunması gereken banka kuyruklarında, 1,5 metreden fazla birbirine yakınlaşan vatandaşları uyaran polis banka görevlilerini de bu konuda uyardı. Kentte ayrıca vatandaşların yoğun olarak gittiği PTT şubesinde de güvenlik önlemleri alınarak vatandaşlar sırayla alınıyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

Bariyerler de işe yaramadı, banka önlerinde kuyruklar uzadı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince banka önlerinde kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için konulan demir bariyerler de işe yaramadı. Bankalarda işleri olanlar mesafeye uymadan kuyruk oluşturdu.İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklarken, zorunlu olmadıkça da dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti. Ancak 'evde kal' çağrılarına uymayan Eskişehir halkı, sokakları doldurdu. Sadece gençlerin maske ve eldiven kullandığı gözlenirken yine banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kentte trafiğe kapalı olan 2 Eylül Caddesi'nde bir banka şubesinde kuyruk oluşurken, devriye gezen polis ekipleri, sıradakileri 'sosyal mesafe' kuralına uymaları gerektiğini belirterek durmaları gereken yerleri gösterip uyardı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uyulması için konulan demir bariyerlere rağmen kuyruklarda ikili ya da üçer kişi yakın mesafede sıra bekledi. PTT şubeleri önündeki kuyruklarda da sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Polis araçlarından da zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten anonslar yapıldı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

Kayseri'de mesire alanına bariyerli önlem

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların park ve mesire alanına girişini engellemek için beton bariyer ile önlem alındı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarının yasaklanmasının ardından kentte önlem aldı. Bu kapsamda, Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi'ndeki Beştepe Mehmet Çalık mesire alanı girişine beton bariyerler konuldu. Önlem sonrası, kentin en yoğun mesire alanlarından olan alan sessizliğe büründü. Otopark ve kamelyaların boş kaldığı mesire alanında, yalnızca kuş sesleri duyuldu.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kahramanmaraş Sanayi Odası'ndan kampanyaya 250 bin liralık destek

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 250 bin lira ile katkıda bulunduklarını söyledi.KMTSO Başkanı Serdar Zabun, koronavirüs salgınının hem günlük hayatı, hem de ekonomik yaşamı tehdit ettiğini belirtti. Bu gibi zor dönemlerde ihtiyaç sahibi insanların yanında olmanın kutsal bir görev olduğunu belirten Zabun, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan kampanyaya 250 bin liralık destek ile biz de katkıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, işletmelerimiz, salgına karşı alınan tedbirleri yerine getirdiği ölçüde gerek sosyal hayatımız gerekse ekonomik hayatımız hızlı şekilde normale dönecektir" dedi.'EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ YERİNDE BİR KARARDIR'Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik istikrar kalkanını da değerlendiren Zabun, şöyle konuştu: "Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi için üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. İşletmelerimizde alınması gereken önlemler alınarak üretim ve istihdamı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda devletimizin ekonomiye dair tedbirleri önemsiyoruz. Ekonomik istikrar kalkanı paketinde ekonomik aktivitenin korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin adımların atılması çok yerinde bir karardır. Ülkemizin ve tüm insanlığın en kısa sürede bu salgından kurtulmasını diliyoruz. Umuyoruz ki, ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmak amacıyla yapılan milli dayanışma kampanyasına katkılar çoğaldıkça bu zor günleri kolaylıkla atlatır ve normal yaşantımıza döneriz."

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: DHA