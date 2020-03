DHA YURT BÜLTENİ - 14 Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi karantinaya alındıBARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi'ne il dışından 111 kişinin gelmesi, ev izolasyonuna riayet edilmemesi, ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine beldenin karantinaya...

Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi karantinaya alındı

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi'ne il dışından 111 kişinin gelmesi, ev izolasyonuna riayet edilmemesi, ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine beldenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapılarak, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler alındı. İstanbul, çevre il ve ilçelerden 111 kişinin geldiği, gelenlerin zorunlu ev izolasyonuna riayet etmemeleri ve ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması nedeni ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'inci maddeleri gereğince Bartın'a bağlı Hasankadı Beldesi'nin ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Kararla birlikte, beldeye giriş ve çıkışların yasaklanmasına, karantina kararına uymayanlar hakkında TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında adli ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari işlem yapılacağı bildirildi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Otomobil ile minibüsün çapıştığı kaza kamerada

Bursa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, İnegöl ilçesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Enver Uğur (38) yönetimindeki 16 CTK 53 plakalı otomobil ile Gazimagoza Caddesi'nden gelen Veysel Yıldız (40) yönetimindeki 16 AFT 95 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Hanifi İncekaya (35) otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan İncekaya ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 genç adliyede

BOLU'da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren sözler söylemeleri nedeniyle gözaltına alınan 3 genç adliyeye sevk edildi.Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 600 kişi, geçen günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, Cuma günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı. Tepkilerin ardından yurtta kalan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. de sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, Furkan A.'yı savundu. Ancak yayın sırasında yurtta kalan M.N.M. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren ifadelerde bulundu. Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren canlı yayını yapan 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere karantina altında olduğu için hızlı tanı kitleriyle koronavirüs testi yapıldı. Testlerin negatif çıkmasının ardından M.N.M., M.K.K. ve M.Y. geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. M.N.M., M.K.K. ve M.Y., adliyeye girişleri güvenlik gerekçesiyle adliyenin arka bölümünde bulunan kapalı otopark girişinden yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Bilet fiyatları arttı, izin komisyonu önünde kuyruklar oluştu

KORONAVİRÜS önlemlerinin ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan 'izin komisyonu' önünde uzun kuyruklar başladı. Yolcular bilet fiyatlarının artmasından dert yanarken, otobüs firmaları ise maliyeti kurtarmak için başka çarelerinin olmadığını savundu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımın yasaklanarak izne tabi tutulmasının ardından terminallerdeki yoğunluk bir anda azaldı. Normal zamanlarda 7 gün 24 saat Türkiye'nin her iline binlerce yolcu gönderen turizm kenti Antalya'nın şehirler arası otobüs terminali, bugünlerde boş görüntüsüyle dikkati çekiyor. 30 otobüs peronunun bulunduğu terminalde yalnızca bir peronda tek bir otobüsün hareket saatini beklediği görüldü. Ayrıca terminal binası içerisinde bulunan 41 bilet yazıhanesinden yalnızca 5'inin faaliyette olduğu, onların da otobüs filolarının kendilerine ait olması nedeniyle faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.İZİN KOMİSYONU KURULDUBugünlerde yalnızca geçerli bir sebebi olan ve bunu da resmi bir belgeyle kanıtlayan yolculara yolculuk izni verilebiliyor. Terminale gelen vatandaşlar terminal binasına alınmadan önce bahçede sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bekletiliyor. Bekleme sırasında ise uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi. Antalya Valiliği tarafından terminal binası içerisinde kurulan 'izin komisyonu' yolculuk yapmak isteyen vatandaşın talebine cevap veriyor. Bu bağlamda yolcular komisyona resmi evrakla birlikte seyahat etmek istediği ili dilekçeyle bildirip komisyonun onayını alıyor. Biletleme işlemi ise komisyon kararının ardından başlıyor. İzni alan yolcu bu defa hizmet veren otobüs firmasına giderek biletini alıyor. Antalya'dan yalnızca Akdeniz bölgesine ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Isparta'ya ulaşım sağlanabiliyor. Farklı şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar bu 3 büyükşehirden birine gidip oradan hizmet veren başka bir firmadan bilet alarak aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bir başka ulaşım seçeneği ise bir otobüsü dolduracak kadar yolcu sayısının oluşmasını bekleyip, en az 20 kişi aynı şehre gitmek istemesi durumunda ek sefer düzenleyen firmalara başvuruluyor.'BİLET FİYATLARI ARTTI'46 kişilik otobüslere sosyal mesafe kuralına uyulması için en fazla 20 yolcu alınmasına izin verilince firmalar bu durumu bilet fiyatlarına yansıttı. Otobüs firmaları Ulaştırma Bakanlığı'nın kendilerine bir tarife çıkardığını ve bu tarifeye göre biletleme işlemi yaptıklarını öne sürdü.Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana ve Hatay'a hizmet veren bir otobüs firması çalışanı Serkan Seven, "Ulaştırma Bakanlığı bize bir fiyat listesi verdi. Bizde ona göre bilet veriyoruz. Öyle kafamıza göre bir fiyat belirlemiyoruz. Şu anda 180 liraya Mersin, Adana ve Hatay'a götürüyoruz. Normalde bizim fiyat listemiz bu fiyatların çok altındaydı. Bir otobüse 20 kişi binince maliyet artıyor o nedenle böyle oldu" dedi.Bir başka otobüs firması çalışanı Ayşe Arkın ise sadece belirli illere seferler düzenlediklerini söyledi. Edirne'ye gitmek isteyenin İzmir'den aktarma yaparak yeniden bilet alması gerektiğini kaydeden Arkın, ulaşımın bu şekilde sağlandığını söyledi. Bilet fiyatlarının artmasının sebebinin de maliyetlerden kaynaklandığını anlatan Arkın, "120 liralık bilet 200- 220 lira arasında oldu. Tamamen maliyetlerden kaynaklı. 46 kişilik otobüse 20 kişiden fazla yolcu alamıyoruz" diye konuştu.FİYAT YÜKSELDİ, OTOBÜS BULUNAMIYORBiletini alan ve yola çıkanlar kadar bilet alamadığı için günlerdir otogarda bekleyenler de oluyor. Çalıştığı şantiyenin faaliyetini durdurmasının ardından memleketi Van'a gitmek için terminale gelen Necip Bağa, normal zamanlarda 200 liraya gittiği Van'a 400 liradan bilet aldığını söyledi. Bilet alacak parayı zor denkleştirdiğini anlatan Bağa, "İnsanlar mağdur kaldı. Kimsenin sesi çıkmıyor. İşçiyiz ama memleketimize gidemiyoruz. Ne kazandım ki 400 lira bilet parası vereyim" dedi.Bir başka yolcu Erdal Yiğit ise otobüs firmalarının fırsatçılık yaptığını öne sürdü. Van'a gitmek için 400 lira vermek zorunda kaldığını anlatan Yiğit, insanların mecburen bu paraları verdiğini söyledi.Tekirdağ'a gitmek için otobüs bileti beklediğini anlatan üniversite öğrencisi Ferdi Şahin, belgeleri çıkardığını ancak bilet bulamadığını söyledi, 3 saattir beklediğini ve kimsenin bir bilgi vermediğini anlattı. Üniversite öğrencisi Keda Can da memleketi Diyarbakır'a gitmek için terminalde kuyrukta bekleyenler arasındaydı. Can, 6 saattir beklediğini ve 110 liraya gittiği memleketine 165 liraya gideceğini anlattı.VALİ KARALOĞLU: OTOGARA GİTMEYE GEREK YOKAntalya Valiliği Münir Karaloğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesajda, otogardaki bekleme yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlara önerilerde bulundu. Gerekli şartları taşıyan 'Seyahat İzin Belgesi' alacakların bunun e-devlet üzerinden yapabildiğini, merkez ve 19 ilçe kaymakamlıklarında da bu belgenin verildiğini kaydeden Vali Karaloğlu, vatandaşların mutlaka otogara gitmelerinin gerekli olmadığını kaydetti. Vali Karaloğlu, "Belge almak isteyen vatandaşlarımız merkez ve dış ilçe olmak üzere 19 kaymakamlıklarımızda ve otogarda bulunan Seyahat İzin Kurulu'ndan alabilirler. Belge için sadece otogara gitmeye gerek yok. Ayrıca bu belge, e-devlet üzerinden de alınabiliyor" dedi.

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

İzin almak isteyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kuruldan izin almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruklar oluşturdu.Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası otobüslerle yolculuk, valilikler bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarının onayına bağlandı. Geçen Cumartesi saat 17.00'de başlayan uygulama sonrasında, İzmir'den başka şehre gitmek isteyen vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.BAZILARI SOSYAL MESAFE DİNLEMEDİYanlarındaki bavullarla beraber sıraya giren yüzlerce vatandaş, izin belgesi alabilmek için başvuruda bulundu. Bazı vatandaşların maske ve eldiven takıp, diğer vatandaşlarla aralarına bir buçuk metrelik mesafe koyarak önlem almaya çalıştıkları görülürken, bazılarının da sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.'ÇALIŞTIĞIM YER KAPANDI, MARDİN'E GİDECEĞİM'Sıra bekleyen vatandaşlardan Bekir Kılınç, "Ben Muğla'da çalışıyordum, garsonluk yapıyordum. Hastalık yüzünden yasaklar olunca işler durdu ve her taraf kapandı. Biz de orada otobüs bulamayınca Muğla'dan buraya geldik. Mardin'e gideceğim. Allah tez zamanda bu sıkıntıyı aşmamızı, güneşli günlere kavuşmamızı nasip etsin" dedi. Bir diğer vatandaş Önder Onatça da, "Muş'a gideceğim, koronavrirüs nedeniyle gitmek zorundayım. İnşallah en kısa zamanda düzelir de biz de geri döneriz. 6 senedir İzmir'de çalışıyordum ama şimdi çalıştığım yer kapandığı için gitmek zorunda kaldım" dedi.

Haber: Davut CAN - Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

Virüsten korunmak için köye misafir kabul etmiyorlar

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 10 haneli Karacaviran köyü halkı, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla köye misafir girişini yasakladı. Köy yoluna taşlarla barikat oluşturan vatandaşlar, virüs salgını nedeniyle misafir kabul etmediklerini de tabela asarak duyurdular.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Karacaviran köyü halkı, köy girişine taşlarla barikat oluşturdu. Bununla da yetinmeyen vatandaşlar, köyün girişine de, 'Virüs salgınından dolayı köye giriş çıkışlar yasaktır' yazılı tabela astı.Amaçlarının salgından korunmak olduğunu belirten köylülerden İbrahim Bakırcıoğlu, "Köyü kendi isteğimizle karantinaya almamız herkesin sağlığı için. Virüs salgını son bulana kadar uygulamamız sürecek" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir kapsamında gönüllü olarak köylerini karantinaya aldıklarını anlatan Bakırcıoğlu, "Koronavirüs nedeniyle yaptığımız bu uygulamayı herkese tavsiye ediyoruz. Herkes kendi önlemini alsın, köylere misafir girişi dursun" diye konuştu.Köy halkından Ömer Deniz ise ziyaretçi yasağı alarak köyde yaşayanları koronavirüsten korumayı amaçladıklarını ve uygulamanın salgın riski ortadan kalkana kadar devam edeceğini kaydetti.

Haber-Kamera: Murat KURT/ ADIYAMAN

Ispartalı iş insanlarından evde kal klibi

ISPARTA'da bir grup iş insanı ütü yapıp, ev temizlemek gibi işlerle uğraşırken evde çektikleri görüntülerden bir klip oluşturup, 'Evde kal Isparta' diye paylaştı. Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle insanların kendilerini evde izole etmeleri ve dışarı çıkmamaları yönünde yetkililer sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıyı dikkate alan ve evlerinde kalmayı tercih eden Ispartalı genç iş insanları farkındalık oluşturmak için evlerinde eşlerine yardım ederken çektikleri videoları birleştirip, bir klip haline getirdi ve sosyal medyadan tüm Isparta'ya 'Evde kal Isparta' mesajıyla paylaştı. Hazırlanan klipte rol alan iş insanları bir yandan sosyal mesaj verirken kimi perde katkı, kimi ütü yaptı, kimi evi süpürdü, kimisi de eşi yemek yaparken evde bebeğiyle oynarken görüntülendi. İş insanı Salim Nuri Güntaç, "Dünya bir salgın hastalığın pençesinde. Tüm insanlık bu hastalıkla mücadelede çaba sarf ederse başarılı olunabilir. İnsandan insana kolaylıkla bulaştığı bilimsel olarak kanıtlanmış bu virüsün izole edilmesi için sosyal hayatın en aza indirgenmesi ve insanların evlerinde kalması tavsiye ediliyor. Ne yazık ki bu kural bazı kesimlerce ciddiye alınmıyor. Her akşam Sağlık Bakanı sayıyı açıkladıkça durumun vahameti de ortaya çıkıyor. Biz evimizde kalıyoruz ama diğer insanlara da bir mesaj verelim istedik ve arkadaşlarımızla evlerimizde çektiğimiz videoları bir programla birleştirip, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Burada evde izole olmamızın yanında eşlerimize ev işlerinde yardımcı olarak da sosyal bir mesaj vermeye çalışarak 1 taşla 2 kuş vurmuş olduk. Çok olumlu tepkiler aldık. Mehmet İzci, Muhammet Memiş, Necip Özsoy, Fahri Yeşilot ve Osman Gülay bu klipte oynadı. Kendilerine de çok teşekkür ediyor ve tüm ulusumuza Evde kal Türkiye diyorum" dedi.

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: ISPARTA,

