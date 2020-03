DHA YURT BÜLTENİ-14 Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinasıRİZE'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.

RİZE'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın izni ve onayıyla Kendirli beldesi ve yakın teması olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinin potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi olduğu belirtirek, "Muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE

İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (3)

KIZLAR KONYAALTI'NDA BULUNDUAntalya'nın Kepez ilçesinde ailelerinden yanından ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Ayşenur Dinç ve 17 yaşındaki Esmanur Öztürk, Konyaaltı ilçesinde bulundu. Çocuk Şube'ye getirilen iki kız arkadaş, işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek.

ANTALYA

Afrika'nın çatısına Kilimanjaro Dağı'na Türk bayrağını dikti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki dağcı Doğan Can, Afrika kıtasının çatısı olarak bilinen Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine çıkan ilk ve tek Türk dağcı unvanının sahibi oldu.Kocaeli TÜPRAŞ Petrol Rafinerisi'nde 7 yıl hak petrol teknikeri olarak çalıştıktan sonra 1977 yılında gittiği İngiltere'de 33 yıl süreyle Londra'da konfeksiyon işiyle uğraşan Doğan Can, 14 yıl önce Türkiye'le kesin dönüş yapıp, Muğla'nın Datça ilçesine yerleşti. Evli, iki çocuk babası Can, Türkiye'nirn oksijeni en bol yerlerinden olan Datça'da arkadaş gruplarıyla doğa yürüyüşlerine başladı. Memleketi olan Bursa'da da bir evi bulunan Can'ın, yazın Datça, kış aylarırnda ise Bursa'da katıldığı doğa yürüşleri zamanla tutkusu oldu. Kış aylarında Bursa'da, üyesi olduğu Sınır Tanımayan Dağcılar Kulübü ile birlikte dağ tırmanışlarına başlayan Can, Türkiye'nin Erciyes, Süphan ve Kaçkar gibi dağlarının zirvelerine çıktıktan sonra, 2016 yılında ilk kez yurt dışında Fas'ın Atlas Dağları'nda tırmanış yaptı. Atlas Dağları'nın 4 bin 200 metrelik zirvesine çıkan Can, ardından 2017 yılında Moğolistan, 20919 yılında ise Nepal'da Everest'e tırmandı. Everest'in 5 bin 364 metre yüksekliğindeki ana kampına çıkmayı başaran Can, en son tırmanışını ise Afrika'da gerçekleştirdi.62 KİLOMETRE YÜRÜDÜLERTürkiye'den 10 dağcının, Kilimanjaro Dağı'nın 1820 inci metresinden başladığı ve beş gün süren tırmanışı, 5 bin 895 metrede zirvede tamamlandı. Dağcılar bu süre içerisinde 4 bin 75 metre irtifa çıktı. Toplam 62 kilometre yürüdü. Bu yürüyüşün 40 kilometresi çıkış, 22 kilometresi ise iniş olarak gerçekleşti. Beş günlük yürüyüşün ardından zirveye uylaşan Türk dağcıların inişi ise iki günde tamamlandı.8 ŞUBAT'TA TIRMANIŞA BAŞLADILARBursa Sınır Tanımayan Dağcılar Kulübü'nden 9 dağcı ile birlikte, 8 Şubat 2020'te başlayan ve 5 gün süren bir tırmanışın ardından Kilimanjaro'nun 5 bin 895 metrelik zirvesine 12 Şubat Çarşamba günü saat 08.30'da ayak basan Can, zirveye Türk bayrağına dikerek büyük bir başarıya imza attı. Can, Türkiye Dağcılık Federasyonu kayıtlarına, 70 yaş üstü Kilimanjaro zirvesine çıkan ilk Türk olarak ismini yazdırdı.Dağcılık sporuna 2006 yılında başladığını belirten Can, "Dağcılık, bana tarifi mümkün olmayan bir haz duygusu veriyor, benim için bir yaşam biçimi oldu. 14 yıl önce dağcılığa başladığımda bu noktaya geleceğimi elbette düşünemiyordum. Ancak her tırmanış beni bir sonrasına yönlendirdi" dedi.ULUDAĞ'DA HAZIRLIK YAPTILARCan, dağcılık serüvenini ve Kilimanjaro tırmanışı öncesi zorlu hazırlık dönemini DHA'ya anlattı.Kilimanjaro tırmanışı öncesi, Bursa Sınır Tanımayan Dağcılar Kulübü ile birlikte 6 aylık bir hazırlık devresi geçirdiklerini ifade eden Can, "Kilimanjaro bizim için bir hayaldi, en büyük hedefimizdi. Everest tırmanışından sonra Türkiye'de çok ciddi hazırlıklar yaptık. Uludağ'ın zirvesi ve Uludağ'ın çevresindeki tepelerde günler süren tırmanışlar gerçekleştirdik. Vücudumuzu yüksek irtifaya alıştırmak için uzun ve yorucu antrenmanlar yaptık. Hazırlıklarımız 6 ay sürdü" diye konuştu.EKSİ 12 DERECEDE KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER'Hazırlıklar ve işlemlerin tamamlanmasından sonra, 8 Şubat Cumartesi günü Kilimanjaro tırmanışına başladıklarını belirten Can şunları anlattı: "Tırmanışımız, Tanzanya Milli Parkı Macheme Kapısı'nda, yağmur ormanlarından başladı. Tırmanış tam beş gün sürdü. Dördüncü günün gecesi son kampımızı yaptık. Kampta tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Gece saat 24.00'de kar maskeleri, tepe lambaları, yürüyüş botlarımızla yürüyüşe başladık. Zirveye yaklaşırken, kar başladı. Karlı bir ortamda yürürken, artık enerjimiz tükenmeye başlamıştı. Hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşmüştü. Yorgunluk, uykusuzluk, yeterli beslenme bizi zorlamaya başladı. Ancak biz azimliydik, istekliydik. Türkiye'den 10 dağcı bu işi başaracaktık, birbirimize söz vermiştik. ve 8.5 saat süren yürüyüşün sonunda, tırmanışımızın beşinci günü saat 08.30'da, Afrika'nın çatısına, Kilimanjaro'nun zirvesine ulaştık ve zirveye Türk bayrağını diktik. Tırmanışa katılan 10 dağcı da bu başarıyı gösterdi. Kendi adıma gurur duyuyorum, mutluyum. 70 yaş üzeri bir kişi olarak Kilimanjaro'nun zirvesine çıkan ilk ve tek Türk oldum. Kulübümle övünüyorum. Kulübüme ve bu tırmanışta benimle birlikte katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum" dedi.Dağcılığın kendisine tarifi mümkün olmayan bir haz verdiğini vurgulayan Can, "Tırmanmak benim için bir yaşam biçimi oldu. 14 yıl önce dağcılığa başladığımda bu noktaya geleceğimi elbette düşünemiyordum. Ancak her tırmanış beni bir sonrasına yönlendirdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Dağcı Doğan Can ile röp.-Can'ın Kilimanjaro Dağı'na tırmanmasından fotoğraf

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

Evde tıraşın cezası 3 bin 150 lira

Burdur Berberler, Kuaförler ve Güzellik İşletmesi Esnaf Odası Başkanı Veli Soy, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapalı olan üyelerinin evlerde kaçak tıraş yaptıklarının tesbiti halinde 3 bin 150 lira ceza kesileceğini belirtti.Veli Soy, koronavirüs ile mücadele tebdirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart günü Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezi işletmelerinin faaliyetinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu söyledi. Soy, "21 Mart 2020'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile üyelerimizin işyerlerinin faaliyetleri durduruldu. Ben bunu ivedilikle üyelerimize bildirdim" dedi.Kaçak hizmet verenler olduğuna yönelik ihbarlar geldiğini aktaran Soy, "Üyelerimizi mesajla uyardım, buradan da sizin aracılığınızla uyarıyorum. Evlerde kaçak tıraş ettiğinizin tesbit edilmesi durumunda 3 bin 150 lira ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Meslektaşlarımdan ricam, önce sağlık. Para kazanılır, kaybedilir. Siz taşıyıcı olabilirsiniz, insanları hasta edebilirsiniz. Devletimiz bu virüsle yoğun mücadele içerisinde. Bizim de halk oalrak bu mücadeleye destek vermemiz gerekiyor. İnşallah bir an önce bu illetten kurtuluruz" diye konuştu."Ekonomik olarak belli bir süre sıkıntı çekebiliriz ama ölmeyiz" diyen Veli Soy, "Bunun ucunda ölüm var. En büyük servet sağlık. Üyelerimden ve halkımızdan biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı günleri ülke olarak atlatacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Tıraş görüntüsü Veli Soy'un açıklamaları

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, -

Sosyete pazarına 'koronavirüs' engeli İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında temel gıda ve temizlik malzemeleri dışında satış yapılmayacağı kararının ardından İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan 'sosyete pazarı' kurulmadı. Genelgeden haberi olmayan bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için geldikleri pazardan eli boş döndü.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelgede, semt pazarlarında temel gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyeceği kararının ardından, halk arasında 'sosyete pazarı' olarak adlandırılan ve tezgahlarında kıyafet, çanta, aksesuar, ayakkabı gibi ürünlerin satıldığı semt pazarları kurulmadı. Koronavirise karşı vatandaşların birbirleriyle olan temaslarını en az seviyeye indirmeyi hedefleyen genelge nedeniyle, cuma günleri Gaziemir'de kurulan 'sosyete pazarı' da bu hafta kurulmadı. Genelgeden haberi olmayan bazı vatandaşlar pazaryerinden eli boş döndü. Vatandaşlar, alınan bu kararı ise olumlu bulduklarını söyledi.Ekonomik olmasından dolayı sosyete pazarına geldiğini belirten Metin Yılmaz (52), "Her Cuma burada sosyete pazarı kuruluyordu. Pazarda kıyafet, ayakkabı gibi ürünler olurdu. Fiyatlarının da uygun olmasından dolayı bizler de buraya gelip ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Ancak bugün kapalı olduğundan habersiz bir şekilde geldim ve pazaryerini boş gördüm. Genelgeden haberim yoktu. Alışverişe gelmiştim ama şimdi geri evime döneceğim. Hepimizin temennisi koronavirüsten bir an önce kurtulabilmek. Umarım en az hasarla bu süreci atlatırız" dedi.'SABAH GELDİĞİMİZDE ŞAŞIRDIK'Gülay Kiraz (60) da, vatandaşların temastan kaçınması gerektiğinin altını çizerek sosyete pazarlarının kapatılması kararının doğru olduğunu belirtti. Kiraz, "Koronovirüs her tarafa yayıldığı için sosyete pazarlarının kapatılması kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerekiyor. Eşim ve benim almamız gereken ilaçlar vadr. Eczacımız, ilaçlarımızı getirdi. Onları aldım şimdi tekrar evime dönüyorum" diye konuştu.Sosyete pazarının kurulduğu bölgede bakkal dükkanı işleten Gökhan Yılmaz (35), alınan kararın doğru olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Gıda satışı yapılan yerler dışında tüm pazarlar kapatılıyor. Alınan önlemler kapsamında gelişmeyi olumlu karşıladım. Ancak yine de tam anlamıyla yeterli olmadığını düşünüyorum. Gıda satışı yapılan pazarlarda da önlemlerin ve denetimlerin artması gerektiğine inanıyorum. Pazarların faaliyetlerinin durdurulmasının ardından belediyelerin, pazarcı esnafına da sahip çıkması gerekiyor. Pazaryerinin yanında çalışan bir esnaf olarak işlerimde düşüş meydana geldi. Dükkanlarımızı bugünlerde yüksek gelir beklentisiyle açmıyoruz."Pazarcı Halit Akgün (34) de, vatandaşların durumu şaşkınlıkla karşıladığını söyleyerek, "Sabah geldiğimizde kıyafet satan arkadaşlarımızı göremeyince şaşırdık. Ardından da böyle bir karar alındığını öğrendik. Vatandaşlar da bize durumu sordular. Açıkçası biz birbirimizi tamamlıyorduk. Giyim için gelen gıda da alıyordu. Bizim de işlerimizi etkiledi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kurulmayan Sosyete Pazarı'ndan görüntü-Vatandaşlar ile röp.-DHA Muhabir Tolga Tahçı'nın anonsu-Semt pazarından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama

DİYARBAKIR'da kentin en eski konaklama merkezlerinden olan 4 yıldızlı Demir Otel, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı.Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisine alan koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara, Diyarbakır'da 1963 yılından bu yana hizmet veren 4 yıldızlı otelden destek geldi. Kentin en eski otellerinden olan 4 yıldızlı ve 59 odalı otelin yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası Başkanlığı ile işbirliği yaparak koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı. Koronavirüse karşı düzenli olarak dezenfekte edilen otel, konaklayacak sağlıkçıları bekliyor.'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'Otelin Genel Müdürü Seydoş Özdemir, "Türkiye ve dünya genelinde koronavirüs salgını ile mücadele etmekteyiz. Ülke olarak şehir olarak eminim ki üstesinden geleceğiz. Bizler de yönetim olarak bu konuda neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz diye düşündük. Özellikle dün itibariyle yönetim kurulu başkanımızın almış olduğu karar doğrultusunda Diyarbakır'daki bütün sağlıkçılarımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Tabipler Odası Başkanlığı ile istişare ederek bu kararı yürüteceğiz. Onların yönlendirmiş olduğu sağlık çalışanlarımızı kabul edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya hazırız biz. Bu konuda bütün çalışan arkadaşlarımız adına yönetim kurulu başkanımız Reşit Cantürk'e de teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Otelden detayResepsiyonun müşteriyi karşılamasıMuhabir Emrah Kızıl anonsSeydoş Özdemir'in konuşmasıÖzdemir ve ekibinin alkışlı mesajıMuhabir Emrah Kızıl anonsOdalardan detayGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Selim KAYA/ DİYARBAKIR

Silopili çocuklardan yaşlı kılığında 'evde kal' mesajı

ŞIRNAK'ta, Çalışkan Anaokulu öğrencileri, yaşlı kılığına girip 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları için videolu çağrıda bulundu. Miniklerin çağrısı, hem güldürdü hem de beğeni topladı.Silopi ilçesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik uygulanan kısıtlamanın ardından bazı kişilerin dışarı çıkmaya devam etmesi üzerine Çalışkan Anaokulu öğrencileri video hazırladı. Minik öğrenciler, dede ve nine kılığına girerek, yaşlılara sosyal içerikli mesaj gönderdi. Minikler, "Dedeciğim, nineciğim evden çıkmayın. Sizi çok seviyoruz" dedi. Miniklerin halleri bir taraftan güldürürken diğer taraftan da izleyenler tarafından beğenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yaşlı kılığına giren miniklerMiniklerden mesajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Eczaneden camekanlı koronavirüs önlemi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir eczane, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve halk sağlığını korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı camekanla ayırdı. Eczane, gelenlere bölmenin arkasından hizmet verirken, müşteriler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.Keşan'a bağlı Büyük Cami Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eczane, koronavirüse karşı hem çalışanları, hem de müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı camekanla ayırdı. Çalışanlar, müşterilerle alışverişi camekan üzerinde bırakılan pencereden yaptı.'İSTERLERSE İLAÇLARINI EVLERİNE KADAR GÖTÜREBİLİRİZ'Eczacı Sevil Güven, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu virüs hepimiz için çok tehlikeli. Bizde hem kendimizi, hem de halkımızı koruma adına eczaneme camekan taktırdım. Böylece hastayla ecza çalışanlarının temasını önledim. Açtığımız küçük bir camdan reçete ve para alışverişini yapıyoruz. Bu virüs hepimiz için çok tehlikeli. Biz Keşan halkının her zaman yanındayız. Lütfen kimse sokağa çıkmasın, evde kalsınlar. Biz eczacılar olarak halkımızın her zaman yanındayız. Bize telefon etsinler. İsterlerse ilaçlarını evlerine kadar götürebiliriz. Yeter ki kimse sokağa çıkmasın. Bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabilmek adına kimse sokağa çıkmasın, evinde kalsın" dedi.Eczaneye gelen müşterilerde alınan önlemden dolayı memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Eczaneye konulan camekan-Camekan ardında çalışan eczane personeli-Eczane alışverişi yapanlar-Camekandan ilaç verilmesi-Eczacı Sevil Güven röp.-Müşteriler röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısı

DÜZCE'de amatör olarak tiyatro oyunlarına rol alan Özcan Yetgin, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle kendine koronavirüs görünümü vererek, vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı. Düzceli amatör tiyatrocu Özcan Yetgin, taktığı maske ile kendisine koronavirüs görünümü vererek sokağa çıkıp vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Özcan Yetgin, "Ben Covid-19 evde kalın kendinize bulaştırmayınö yazılı kartonla sokakta gezdi. Özcan Yetgin vatandaşların evde kalmasını isteyerek, "Amatör tiyatrocuyum. Ancak koronavirüs nedeniyle tiyatro ve sinema sahneleri kapalı olduğu için biz tiyatro gününü sinema ve tiyatro sahnesinde kutlayamadık. Bende koronavirüs kılığına girerek hem farkındalık oluşturmak hem de tiyatro gününü kutlamak için sokağa indim. Tek çaremiz bugünlerde vatandaşların evinde kalarak alınan önlemlere destek olmasıdırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Özcan Yetgin'in sokakta gezerken görüntü Pankartın görüntüsü Özcan Yetgin ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi

BİTLİS'te, Bilim Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı. Bilişim ve Teknoloji öğretmenleri tarafından üretilen maskeler, sağlık çalışanlarına verilecek.Koronavirüsten dolayı Türkiye'de ölenlerin sayısının giderek artması üzerine, Bilim Sanat Merkezi'nde, sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı. Sanat Merkezi'nde bulunan 2 adet 3D yazıcılarla üretimine başlanan ve piyasa değeri 50 ile 60 TL olan maskeler, 3 liraya mal oluyor. Günde 12 adet üretilen maskeler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanalarına ücretsiz olarak verilecek.Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, "Maalesef dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılıyor. Ülke olarak her türlü tedbir alındı. Bu bağlamda her kurum kendi üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüğümüz olarak da, biz bu aşamada koruyucu maskeler üretmeye çalıştık. Kimya atölyelerimizde dezenfekte malzemesi ve temizlik malzemeleri üretmeye çalışıyoruz. Bugünde Bilim Sanat Merkezimizde siper maske dediğimiz, hekimlerin sürekli kullandıkları onların gözlerini ve ağızlarını her türlü koruyan maske üretimi yapıyorlar. Burada sağolsun Bilişim ve Teknoloji Öğretmenimiz iki makine ile günde 10-12 maske üretimi yapılıyor. Biz bu maskeleri ürettikten sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında hastanelerimizde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Emeklerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.3D yazıcılarla maske üreten Bilim Sanat Merkezi Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Volkan Kaya ise,sağlık çalışanlarına yardımcı olamk için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Kaya,"Şuan devletimiz belki zor durumda değil. Ama işler daha kötüleştiği zaman bunlar ileride daha da ihtiyaç olacaktır. Ürettiğimiz maske siper koruyucu adını verdiğiniz bir maskedir. Şuan piyasada 50-60 lira gibi bir fiyata satılmakta. Ama biz 2-3 liraya mal ediyoruz. Öncelikle 3 boyutlu yazıcılarımızda çizimini gerçekleştirdik. Çizim yaptığımız kısım maskede görünen alın tarafına gelen kısımdır. 3 boyutlu yazıcılarımız bu çizime göre üretip basıyorlar. Bastıktan sonra asetat ve lastikle montajını gerçekleştiriyoruz. Yazıcılarımız günlük 10-12 tane üretebiliyorlar. Çünkü basım süreleri uzun. Hedef olarak 200 tane üretim düşünüyoruz. Bunları sağlık müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Fabrikalar bizim öğrendiğimiz kadarıyla yetiştirmekte zorluk çekiyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Maske üreten 3D yazıcılardan detaylar-Üretilen maskeler-Maskeyi üreten öğretmenin çalışması-Çalışmalardan detaylar-İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın incelemelerinden detaylar-Siper maskenin denenmesi-İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın açıklaması-Bilim Sanat Merkezi Öğretmeni Volkan Kaya ile röportaj

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/ BİTLİS

