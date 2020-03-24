DHA YURT BÜLTENİ - 14 Yurt dışından Sivas'a gelen öğrenciler, karantinada ilk günü geçirdiYURT dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda sıkı güvenlik önlemleriyle gözlem altında tutuluyor.

Yurt dışından Sivas'a gelen öğrenciler, karantinada ilk günü geçirdi

YURT dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda sıkı güvenlik önlemleriyle gözlem altında tutuluyor.

İlk olarak ERASMUS programları kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden İrlanda'ya giden öğrencilerden 305'i de dün akşam saatlerinde başkent Dublin'den havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilerek KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara yerleştirildi. Daha sonra gece saatlerinde de eğitim için İskoçya'ya giden öğrencilerden 137'si, başkent Edinburgh'dan havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas'a gelerek aynı yurda getirilip karantina altına alındı. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulacak olan öğrencilerin daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi. Karantinanın ilk gününde sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Toplamda 442 öğrencinin bulunduğu yurt kampüsü içerisine güvenlik önlemleri kapsamında yetkili ve personel harici girişe izin verilmedi. Öğrenci ailelerinden de gelen olmadığı görüldü. Yurtta tutulan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'da yaptığı yazılı açıklamada, "Yurt dışında çeşitli sebeplerle bulunan veya ikamet eden yurttaşlarımızı çok kısa zamanda Türkiye'ye getiren ve KYK yurtlarında tedbir amaçlı misafir eden büyük devletimiz, şimdi de yurt dışında eğitim gören evlatlarını, özel uçaklarla ülkemize getiriyor. Bu kapsamda Sivas KYK Yurtları da çocuklarımıza hizmet verecek. Öğrencilerimiz, hasta değiller, toplum sağlığı için sadece tedbir amaçlı, her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak gözlem altında tutulacaklar. Bu gözlem süreci tamamlandığında da misafirlerimiz, sıhhat ve afiyetle kendi memleketlerine uğurlanacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yurt binasının görüntüleri-Yurt girişinden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ifade

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti'nde bulunan ve kırsal Bayatlar Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçalarının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndeki DNA testi incelemesi sürerken, polis ve jandarmadan oluşturulan 10 kişilik özel ekip, cinayeti aydınlatılmak için çalışıyor. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan ve polisteki ilk ifadesinde sadece dükkanında oturduğu belirtiği Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubundan bilgisi olmadığını söyleyen Mehmet Tahta'nın polisteki ikinci ifadesinde, bu beyanlarını değiştirdiği öğrenildi.Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında geçen 14 Mart günü vatandaşlar omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgiler elde edilirken kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı. Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu.ŞİŞE TOPLAYAN KİŞİ BULDUİki gün sonra ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalarda ise bu defa Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Karacakaş Mahallesi Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi tarafından diz ve karın bölgesi arasından kesilmiş Özcan Eren'e ait olduğu değerlendirilen vücut parçaları bulundu. Bölgede yapılan aramalarda karın bölgesinin üst kısmına ise ulaşılamayınca ertesi gün 1 polis su altı ekibi ile bugün Aydıncık Baraj Göleti'nde yapılan arama faaliyetinde eksik olan karın bölgesi ile boyun arasında kalan vücut kısmı da su yüzeyinde bulundu.bulunan tüm vücut parçaları DNA testleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.ÖZEL EKİP KURULDUAdli Tıp Kurumu'ndan gelecek DNA testi sonuçları beklenirken, vahşi cinayetin aydınlatılması için, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden 10 kişilik bir özel eki oluşturuldu. Özel ekip, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklanan an veteriner hekim Mehmet Tahta'nın sorgusunda kabul etmediği cinayetin detaylarını araştırıyor. Özel ekip, olayın tek kişi tarafından yapılmadığı şüphesi üzerinde duruyor.VETERİNER İKİNCİ SORGUSUNDA İFADE DEĞİŞTİRMİŞVeteriner hekim Mehmet Tahta'nın Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde vermiş olduğu ilk ifadesinde, "Özcan Eren, sadece dükkanıma gelip oturdu. Onun dışında başka bir yere gitmedik" dediği, ancak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ikinci sorgusunda bu ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı. Eren'in ikinci sorgusunda Eren'in otomobilindeki görüntülerinin gösterilmesi üzerine, "Dükkanımda sadece oturmadı, rahatsızlanan bazı hayvanlara bakmak için birlikte kırsal mahallelere gittik. MOBESE kameralarındaki görüntülerde bunlar olabilir. İlk olarak birlikte Ilgındere Mahallesi, ardından da Yağcıllı Mahallesi'ne gittik. Yağcıllı Mahallesi'ndeki hayvan doğumunda benim yanımdaydı. Sonra da götürüp Bayat Mahallesi'ne bıraktım. Ondan sonra da bir daha da görmedim" dediği öğrenildi.Tahta'nın ilk ifadesinde, Eren'in dedesine gönderilen mektubu bilmediğini, hazırlanmasında katkısı olmadığını söylediği de öğrenildi. Ancak Tahta'nın ikinci ifadesinde bu ilk ifadesini de değiştirip, "Mektubu Özcan Eren'le birlikte hazırladık. Kendisi benden yardım istedi. Bunun üzerine ofisimdeki bilgisayarıma bağlı yazıcıdan mektubun çıktısını aldım. Metni ben yazmadım ama dedesinin evinin önüne ben attım" dediği de öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLECemil SEVAL/ MANİSA

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Reyhanlı HEM'de maske üretimi yapılıyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile, koronavirüse tedbir amaçlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (HEM), maske üretimine başlandı.Koronavirüse karşı önlem olarak, HEM'de üretimine başlanılan maskeler ihtiyaç olması halinde gerekli birimlere ve vatandaşlara ulaştırılacak. Kaymakam Ali Candan, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Usta öğreticiler tarafından üretimine başlanılan maskelerin yapımı ile ilgili HEM Müdürü Mehmet Cemiloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Salgın hastalık ile ilgili mücadele devam ederken Kaymakamlık ve belediyemiz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile sağlık konusunda önemli ihtiyaçlardan biride maske üretimidir. Vatandaşlara İhtiyaç durumunda dağıtılmak üzere üretim devam ediyorö dedi.Kaymakam Ali Candan ise, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere maske üretimine başlandığını belirterek, koronavirüs ile mücadele konusunda birlikte işbirliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere maskelerin hazırlandığını söyledi. Candan, "Kaymakamlık ve belediye ile Milli Eğitim ve HEM Müdürlüğü işbirliği ile maske üretimi yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor. İhtiyaç olması halinde hazırlanan maskelerin dağıtımı yapılacak. Özverili şekilde canla başla çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu konuda sıkıntımız olmayacak. Sıkıntı olmadan da bu belayı hep beraber atlayacağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kaymakam ve belediye başkanı HEM'de inceleme yaparken-Çalışmalar hakkında bilgi alırken-Belediye başkanının konuşması-Kaymakamın konuşması-Usta öğreticiler maske hazırlarken-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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Gercüş'te polisin uyarısıyla cadde ve sokaklar boşaldı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, polis ekiplerinin koronavirüs önlemleri nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşın evde kalması için yaptığı uyarı anonsunun ardından cadde ve sokaklar boşaldı.Gercüş ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan önemler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Öğle saatlerinde araçlarla ilçede uygulama yapan ekipler, dışarıda olan 65 yaş ve üstü vatandaşın evde kalması için uyarılarda bulundu. Ekipler, ilçenin bir çok noktasında araçlarında yaptıkları "Evlerinizde kalmanın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsunun ardından dışarıda olanlar evlerine döndü. Uyarı anonsunun ardından ilçede yaşayanların evlerine dönmeleriyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Cadde ve sokaklarda uyguma yapan ekipler Polis ekiplerinin anonsuBoş kalan cadde ve sokaklarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

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Başkale'de, koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

TÜRKİYE'de koronavirüsün yayılmasını engellemek için sıkı tedbirler uygulanırken, Van'ın Başkale ilçesinde de belediye ekipleri caddeleri yıkayarak dezenfekte ediyor.Dünyayı sarsan Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüse karşı tüm kurumlar gerekli tedbirleri almaya başladı. Bu kapsamda Van'ın Başkale Belediyesi, ilçedeki caddeleri yıkayıp dezenfekte etti. Ekipler kamu kurumları, taksi durakları, toplu taşıma araçları, ATM'lerin yanısıra akşam saatlerinde de ara parkları ve sokakları dezenfekte ederek temizliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Akşam saatlerinde Başkale ilçesindeki mahallelerde yapılan dezenfekte çalışması-Detaylar-Gündüz saatlerinde ilçe merkezindeki caddelerin yıkanması-Genel ve detaylar

BAŞKALE,(Van)

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Şanlıurfa'da araçlar dezenfekte ediliyor, parklar kullanıma kapatıldı

ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte edilirken, taziye evlerinde halılar toplandı, parklardaki banklar kaldırılıp oyun alanlarına güvenlik şeridi çekildi.Kentte koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı. Önlemler kapsamında kent merkezindeki parklarda bulunan banklar belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Çocuk parklarındaki oyun alanları ise güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı. Taziye evlerindeki halılar toplatılırken, otobüs durakları, sağlık merkezlerinin yanı sıra vatandaşlara ait araçlar dezenfekte edilerek salgına karşı önlemler artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Parklardaki banklar kaldırılmasıOyun alanlarına günenlik şeridi çekilmesiOtomobilerin dezenfekte edilmesiSağlık kuruluşları ve durakların dezenfekte edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Kaynak: DHA