DHA YURT BÜLTENİ-14 Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı (2) DOKTORU DARP EDEN KİŞİ TUTUKLANDI Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan Kayar'ın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet Aksoy emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı (2)

DOKTORU DARP EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan Kayar'ın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet Aksoy emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Samet Aksoy'u 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Samet Aksoy'un tutuklanmasına karar verdi. Samet Aksoy'un adliyenin önünde toplanan yakınları gazetecilere tepki gösterdi. Samet Aksoy cezaevine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeden görüntüHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yaşlılar Antalya'da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldı

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına Antalya'da uyuldu. Kentin 2 simge noktasındaki kalabalığın büyük ölçüde azaldığı Cumhuriyet Meydanı'nın ise tamamen boş olduğu görüldü.

Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak 14 binin üzerinde insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavrüsle ilgili Türkiye'de de tedbirler alınıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine gönderdiği genelge ile 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı. Uzmanlar 'evde kal, sağlıklı kal' uyarısını yaparken turizm kenti Antalya'da polis ve zabıta ekipleri sabah erken saatlerden itibaren 65 yaş üstü vatandaşları uyarmak için sokaklara ve semt pazarlarına gitti. Kentte normal zamanlarda kalabalık olan ve kentin simgeleri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nın sesiz ve sakin olduğu gözlendi. Nadir geçen vatandaşların ise yüzlerinde maske olduğu dikkatie çekti. Kentin bir diğer simgesi Üç Kapılar ise eskisi kadar olmasa da az sayıda banklarda oturanlar görüldü.Kışın en soğuk günlerde dahi güneşlenenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sessizliğe büründü. Sahil bandı boyunca yürüyüş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları, az sayıda kişinin balık tutmaya çalıştığı gözlendi.Kentin genel durumuyla ilgili 65 yaş üstü vatandaşların sokakta olmadığı ve araç ve yaya trafiğinin oldukça azaldığı dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Cumhuriyet Meydanı'ndan ve boş halindenAnıt ve saat kulesinden, tramvaydan görüntüMaskeli vatandaşlardanBelediye görevlileri oturma gruplarını yıkarkenÜç Kapılar ve Sahilden görüntüDHA Muhabiri Alpaslan Çınar'ın anonsu

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlara, Yekta Kurtuluş, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Veysel Sarı ve Ferhat Kaplan destek verdi. Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı. Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye" paylaşımında bulundu. Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye" ifadelerine yer verdi.Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, paylaşımında, "Koronavirüsü yenmemizin tek yolu var. Ellerimizi bol bol yıkayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Bu virüsü yenelim. Evde kal Türkiye" ifadesini kullandı.Savunma oyuncusu Veysel Sarı da "Koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerimize evde kalarak destek verelim. Evde kal Türkiye" paylaşımında bulundu.Kaleci Ferhat Kaplan ise "Daha sağlıklı bir mücadeleyi sürdürmek için evde kal Türkiye" sözlerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Ferhat Kaplan'ın görüntüsüEren Albayrak'ın görüntüsüYekta Kurtuluş'un görüntüsüVeysel Sarı'nın görüntüsüHakan Özmert'in görüntüsüDoğukan Sinik'in görüntüsüHABER -KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Akçakale'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından günde 1500 maske üretimi yapılıyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının ardından Akçakale Halk Eğitim Merkezi tarafından maske üretimine başlandı. Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde başlanan maske üretimi devam ediyor. Akçakale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Başak, günde 1500 maske üretimi yaptıklarını söyledi. Kursiyerler ile birlikte yapılan çalışmalarda elde edilen maskelerin hastaneye, vatandaşlara ve Suriye sınırında görevli birliklere dağıtılacağını belirten Başak, "Koronavirüs ile mücadele noktasında maske üretimine başladık. Şu anda hastanedeki sağlık görevlilerimize ve vatandaşlarımıza maskelerimizi ulaştırıyoruz. İlerleyen günlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu birliklere de maske dağıtarak Mehmetçiklere destek vermiş olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------------Halk Eğitim Merkezi ve kursiyerlerMaske üretiminde çalışan kursiyerlerMaske üretimi için kesim yapanlarMerkez müdürü Mustafa Başak ile röp.Genel detay ve görüntülerHaber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

Kaynak: DHA