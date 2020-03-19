DHA YURT BÜLTENİ - 14 Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günüUMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 5'inci günlerini geçiriyor.

Umreden dönenlerin karantinada 5'inci günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 5'inci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

TELEFONLA SOHBET ETTİLER

Karantinada kalanların yakınları yurt önüne gelerek yakınlarıyla cep telefonuyla konuştu. Afyonkarahisar'dan geldiğini belirten ve karantinada babası ile birlikte akrabalarının olduğunu belirten Mehmet Badak, "İçerde babam ve akrabalarım var. Biz Afyonkarahisar'dan geldik. İhtiyaçlarını getirdik. Telefonla konuşuyoruz. Çok şükür durumları gayet iyi"dedi.

Badak, pencerede kendisini bekleyen babasına el sallayarak yurt önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Yurttan detay-Yurt önündeki yakınlarından detay-Telefonla konuşmaları -Röportaj -Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

=============================================

Koronavirüs'e karşı termal suyla ile sokakları yıkıyorlar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye koronavirüs tedbirleri kapsamında yer altından 55 derece olarak çıkan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen termal kaplıca suyu ile cadde ve sokakları yıkayarak temizliyor.

Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası'nda yer altında 55 derece çıkan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen termal kaplıca suyu ile dezenfekte çalışması başlatıldı. Çamlıhemşin Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında termal su kaynağından itfaiye araçlarına yüklenen sıcak suyu ilçe merkezine taşıdı. Belediye görevlileri sıcak su ile cadde, sokak ve kaldırımları yıkamaya başladı.

'KİMYASAL MADDE YERİNE KAPLICA SUYUMUZU KULLANIYORUZ'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu yayladan çıkan şifalı termal suyun en büyük özelliğinin içilebilir ve dezenfektan olduğunu belirterek "Böyle önemli bir kaplıca suyumuz var. Bizde çamaşır suları ile kimyasal dezenfektanlarla cadde ve sokakları da temizleyeceğimize hazır dezenfektan özelliği olan suyumuzu kullanalım istedik. Caddeleri, sokakları, kaldırımları, dükkan camlarını yıkayarak hem temizliyoruz hem de mikroplardan arındırıyoruz. Öncelik kalabalığın yoğun olduğu yerlerden başlamak suretiyle tüm sokaklarını 55 derecedeki sıcak suyla yıkıyoruz. Koronavirüs ile beraber daha etkili yöntemler ararken termal suyu kullanma fikri aklımıza geldi. Bundan sonra sokaklarımızı kaplıca suyu ile yıkamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çamlıhemşinli Ahmet Sayın da termal suyla caddelerin yıkanmasının hijyen açısından önemli olduğunu belirterek "Belediye iki gündür sokakları sıcak termal su ile yıkıyor. Koronavirüsünün bulaşmaması temizlenmesi için çok iyi bir çözüm bulmuşlarö dedi. Mustafa Durmuş ise "Belediye her yeri kaplıca suyu ile yıkadı. Etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz ama inşallah virüslerden temizlenmiştirö ifadesini kullandı.

PROF. DR. BEKTAŞ: YARARLIDIR

Cadde ve sokakların termal suyla dezenfekte edilme çalışmasını değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yürütülen çalışmaların gayet doğal olduğunu söyledi. Bektaş, "Termal suların iki özelliği var. Birincisi sıcaklık; bizim Ayder'deki kaplıcalardaki sıcaklık 50-55 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu sıcaklık dezenfeksiyon yönünden olumlu bir niteliktir. Öte yandan da bu suların içinde bulundan 'dezenfekte' dediğimiz sülfat ve oksitlerin bulunmasıdır. Bunların başında demir ve bakır sülfat gelir ve oksitlerde 'demir permanganat' dediğimiz elementlerdir ki, bunlar dezenfekten özellikleri olan elementlerdir. Kaplıca suyuyla temizlik, bu saydığımız elementleri bakımından gayet doğal ve verimli bir çalışmadır. Yararlıdır, zararı yoktur. Turistik de olan bir ilçenin bu şekilde temizlenmesi gayet doğaldır. Çamlıhemşin Belediye yetkililerinin gayet güzel düşündüğü bir çalışma olarak değerlendiriyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sokakların termal su ile yıkanması-Başkan Haşimoğlu'nun oturma gruplarını yıkamasıHortumla yıkanan cami avlusundan görüntü-İtfaiye aracının caddeleri yıkaması-Başkan Osman Haşimoğlu ile röportaj-Vatandaşlarla röportaj-Muhabir anonsu (Arzu ERBAŞ)-Prof. Dr. Osman Bektaş açıklaması

HABER KAMERA: : Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE/RİZE

================================

Tokat'ta polis ekiplerinden koronavirüs önlemi

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması Tokat'ta da gerçekleştirildi. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla polis ekipleri caddelerde kimlik kontrolü ve sabit yol uygulaması yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polislere maske, eldiven, tek kullanımlık kelepçe dağıtıldı. Ekipler maske ve eldivenlerini taktıktan sonra uygulamaya başladı. Uygulamaya il genelinde 56 ekip 270 personel ve bir dedektör köpeği katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ekiplerin görüntüsü-Maske ve eldivenlerle uygulama yapmaları-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,

============================

Eski sevgilisini 7 aylık bebeğini düşürmesi için dövdürdü, tahliyesini istedi ADAPAZARI'nda, ayrıldığı hamile sevgilisi Fatma Avcı'yı (31), 7 aylık bebeğini düşürmesi için iş yeri arkadaşına 35 bin liraya dövdüren Tamer Oktay Kara, yargılandığı davada, Avcı'nın baskılara rağmen kürtaj yaptırmadığını, kendisini evliliğe zorladığını ileri sürdü.

Adapazarı'nda geçen yıl 27 Kasım günü yaşanan olayda, 7 aylık hamile Fatma Avcı, bir kişinin saldırısına uğradı. Kadının ilk anda kapkaççı zannettiği saldırgan Avcı'yı, feci şekilde dövdü. Ardından da çantasını alıp, kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede Fatma Avcı'ya ait çanta çöpte bulunurken, çantadan hiçbir şey alınmamış olması polisin şüphesini çekti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Fatma Avcı'nın ayrıldığı sevgilisi Tamer Oktay Kara ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Özpehlivan'ı gözaltına aldı. Tamer Oktay Kara ifadesinde, arkadaşı Ümit Özpehlivan'dan, 35 bin lira karşılığında hamile olan eski sevgilisine 'gasp' süsü vererek saldırmasını, böylelikle bebeği düşürmesini amaçladığını anlattı. Tamer Oktay Kara ve Ümit Özpehlivan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sakarya 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Fatma Avcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ile Kara'nın avukatı katıldı. Tutuklu sanıklar Tamer Oktay Kara ve Ümit Özpehlivan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Fatma Avcı, tutuklu sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tamer Oktay Kara ise olayda suçu olmadığını, Ümit Özpehlivan'ın olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Kara, Fatma Avcı'nın kürtaj yaptırmadığını ve kendisini evliliğe zorladığını savunarak, tahliyesini talep etti. Özpehlivan ise Tamer Oktay Kara'nın kendisine olayı yaptırdığını belirterek, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme heyeti, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. M.M.'nin tanık olarak dinlenmesine, olaydan sonra dünyaya gelen ve 'Uzay Asaf' adı verilen bebeğe DNA testi yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Darp detayAdliye detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

===============================

Evin çatısı alev alev işte böyle yandı

Antalya'da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda binanın tüm çatısını kapladı. Bu sırada evde bulunanar hızla dışarı çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, çatıdaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol alınırken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bir vatandaşın cep telefonu ile anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Evin çatısının alev alev yanması-Vatandaşların çevreye koşuşturması-Kopan parçaların aşağıya düşmesi -Vatandaşların bağırıp çağırması

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

=============================

Dayısının ölümüne neden olan yeğen tutuklandı

BOLU'da, ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü (54) parkta darp eden Zafer Muslu (37), dayısının 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede ölmesi üzerine tutuklandı.Olay, 8 Mart günü 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Şeref Ünlü, ailevi meseleler yüzünden husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü konuşmak için parka çağırdı. Burada dayı ve yeğen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Şeref Ünlü, Zafer Muslu'yu darp etmeye başladı. Yeğeni de dayısına karşılık verdi. Zafer Muslu kavga sırasında yerden aldığı taşla dayısının başına vurdu. Şeref Ünlü bilincini kaybedince, Zafer Muslu olay yerine 112 Acil ve polisi çağırdı. Kafa tasında kırık olduğu tespit edilen Şeref Ünlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zafer Muslu ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.11 GÜN SONRA ÖLDÜHastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şeref Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Zafer Muslu yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Muslu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelinin adliyeden çıkarılması-Detaylar

-Öldürülen Şeref Ünlü'nün fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=================================

Kaynak: DHA