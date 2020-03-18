DHA YURT BÜLTENİ - 14 Antalya sessizliğe büründüAntalya'da yaşayan yerli ve yerleşik yabancılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarına kulak verdi.

Antalya sessizliğe büründü

Antalya'da yaşayan yerli ve yerleşik yabancılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarına kulak verdi. Diğer günlerde kalabaklığıyla dikkati çeken gözde mekan ve noktalar, sessizliğe büründü.

Normal günlerde tıklım tıklım kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Tophane Bahçesi, Saat Kulesi ve Üç Kapılar gibi tarihi ve gözde mekanlar, koronavirüs tehdidi nedeniyle sessizliğe büründü. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki deniz feneri etrafında ise az sayıda insanın yürümesi dikkat çekti. Yaz, kış denize girilen ve turistlerin uğrak yerlerinden Konyaaltı Sahili'nde de az sayıda insan güneşli havada vakit geçirdi. Eğlence merkezleri, kafe gibi işletmelerin kapatılması kararından sonra tüm mekanlar kapılarına kilit vurdu. Bazı kafelerin etrafına kırmızı şeritler çekilerek, içeriye geçişlere izin verilmedi.

Cadde ve sokaklardaki insanların çoğunun koronavirüse karşı tedbir aldığı gözlendi. Maske ve eldiven kullanan vatandaşlar, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçındı. Maske, eldiven, şapka ve güneş gözlüğü kullanan bazıları, yürüyüşle vakit geçirmeyi tercih etti. Merkezi bölgelerdeki insan yoğunluğunun yanı sıra caddelerdeki araç sayısının da azaldığı gözlendi. Maske takarak önlem almaya çalışan Mahmut Yıldırım, "Tedbirli olmak için maske taktım. Evde sürekli durmaktan sıkılıyorum. Böyle geziyorum. Dışarıda az kişi önlem alıyor. Çok az kalabalık var. Eskisi gibi değil. Biraz gezip, gazete alıp eve gideceğim" diye konuştu.

Koronavirüsten korunmak için maske taktığını ve banka işlemleri için evinden çıktığını dile getiren Şerafettin Yeşiltaş, "Vatandaşlar tedbirleri biraz geç aldı. Marketlerde eldiven yok. Ekmekler açıkta satılıyor. Koronavirüs Çin'de ocak ayında çıkmıştı. Vatandaşımızda ihmal var. Maske takan az sayıda insan var. Bankada işim olduğu için çıktım eve gideceğim. Dışarıda kalabalık yok" dedi.

Kardeşi ile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maske takarak evden çıktığını analatan 14 yaşındaki İlayda Acar, zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını, çıktığında da kalabalık ortamda bulunmaktan kaçındığını söyledi. Annesinin evde yaptığı temizlikle kendilerine steril alan oluşturup, önlem almaya çalıştıklarına değinen Acar, bol bol kolonya kullandıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Konyaaltı sahilinin ve varyantın drone görüntüsüMaske takan vatandaşlardan detay görüntüMuhabir Alparslan Çınarın anonsuVatandaş Mahmut Yıldırım ile röpMuhabir Alparslan Çınar ın anonsuVatandaş Şerafit Yeşiltaş ile röpKardeşler İlayda ve Kaan Acar ile röpÜç kapıların detay görüntüsü

HABER: Aslı DURAN- Tolga YILDIRIM- İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA

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Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan gününe kadar ertelendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamına yeni bir tedbir aldı. Bu kapsamda, yüzlerce turistin ziyaretin ettiği Kapodokya bölgesinde, sıcak hava balon turları, 30 Nisan'a kadar ertelendi. Erteleme kararının bölgedeki tüm sıcak hava balonu uçuşu yaptıran firmalara iletildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomak'lının oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle ağlayarak tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu, koronavirüsten korktuğu için evdeki tüm kıyafetleri banyoda yıkadı. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun kamera görüntülerini, sosyal medyada paylaştı. Çomaklı'nın, "En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor. 'Ne yaptın böyle' deyince, suçluluk duygusundan ağlamaya başladı. Ben de kısa da olsa videosunu çektim. Annesi baygınlık geçirecek. Bunları nerede, nasıl kurutacağız?" yazısıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Rektör Çomaklı'nın oğlunun, ağlayarak kıyafetlerini yıkadığı görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR-DHA

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Koronavirüs tehlikesinden uzaklaşmak isteyenler Gölcük Tabiat Parkı'na geldi

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kalabalık şehirlerden gelen vatandaşlar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle tabiat parkına insanlardan uzaklaşmak ve temiz hava almak için geldiklerini söyledi.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda Mart ayının ortasında kar sürprizi yaşandı. Kar yağışı tabiat parkında güzel manzaralar oluşturdu. Havaların soğuk olması nedeniyle az sayıda vatandaş tarafından tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler temiz hava ve eşsiz doğanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesinden uzaklaşmak ve az insanın olması nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih ettiklerini söyledi.

"İNSANLARDAN UZAK DOĞAL YERLERİ TERCİH EDİYORUZ"Şehrin kalabalığından kaçmak için Ankara'dan geldiğini ifade eden Alican Işık, "Gölcük sakin az insan var. Doğa ile baş başayız. Şehir kalabalık. Kalabalıktan daha uzaklara gelmek istedik. Şehirde toplu taşıma kullanıyoruz. Sakin bir yer olarak buraya geldik. Balık tutmak da keyifli ayrıca. Çok insan barındırmayan bir aktivite. Ondan dolayı tercih ettik. Gölcük'ün doğası çok güzel. Birden kar da bastırdı. Bizim için de sürpriz oldu. Korona tehlikesinden dolayı daha uzak sakin yerleri tercih etmeye çalıştık. Kaldığımız oteldeki kişi sayısı da az durumda. Biz de insanlardan uzak daha doğal yerleri tercih ediyoruz." dedi.

"BURASI BİRAZCIK DAHA SAKİN"Bolu merkezden hava almak ve insanlardan uzaklaşmak için geldiğini belirten Mehmet Özçakır ise, "Burası birazcık daha sakin. Doğa yürüyüşü yapmaya geldik. Kapalı ortamlara girmeyi çok tavsiye etmiyorlar. O yüzden kendimizi korumak temiz hava almak amacıyla bir gezi yapalım dedik. Evlerde çok fazla vakit geçiriyoruz kendimizi korumak için. O yüzden Gölcük'e geldik ve burada temiz hava alıyoruz." diye konuştu.

"AZ İNSAN OLDUĞU İÇİN GELİYORLAR"Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapan Ufuk Karadağ ise şöyle konuştu: "İnsanlar kendilerince önlemler alıyor. Gelenler, "Şehrin kalabalığından kaçtık. Açık hava daha güzel. İnsanlarla temasımız az" gibi şeyler söylüyorlar. Hem az insan olduğunu söylüyorlar. Az insan olduğu için geliyorlar. Uzun süreli de kalabiliyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kar yağışından görüntüler-Gölcük manzaraları-Gölcük'teki az sayıda vatandaşın görüntüleri-Röportajlar(Yazım sırasıyla)-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kesik kol vahşetinde göl kenarında bir uzuv daha bulundu

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü'nde bulunan ve 10 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nde kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu sanılan kesik kola ait cesedi arama çalışmalarında, dün bulunan kesik baş, ayak ve bacak parçalarından sonra bugün de baldır parçasına ulaşıldı. Bulunan parçalar cenaze aracı ile otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, aramalara bugünlük ara verildi.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından, omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri kolun 10 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta, jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde, dün dördüncü günde yapılan ve 3 saat süren arama çalışmaları kapsamında, kesik baş ve ayak ve bacak parçaları bulundu. Kesik kolun bulunduğu yere yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki baraj gölü kıyısındaki kayalıklar arasında bulunan parçalar büyük bir titizlikle toplandı. Bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin de katılımıyla bugün saat 11.00'dan itibaren daha geniş katılımlı olarak arama çalışmasına devam edildi. Kesik kolun bulunduğu yere bu defa 3 kilometre mesafe, bu defa baraj gölünün kenarında jandarmalar tarafından baldır parçası bulundu. Jandarmanın sudan çıkardığı baldır parçası, dün bulunan diğer parçalar ile cenaze aracına konulup, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aramalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Arama çalışmasından görüntü-Göl kenarında bulunan uzuvların cenaze aracına taşınmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cemil SEVAL - Kamera: Şevket YILMAZ/ SOMA (Manisa),

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Adana'da çiçek açan ağaçlara kar yağdı

ADANA'nın Kozan ilçesinde havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı.

Kozan ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Horzum Yaylası'nda hava sıcaklığının 6 dereceye düşmesiyle birlikte iki gündür kar yağışı etkili oldu. Mart ayının ilk haftası çiçek açmaya başlayan erik, kızılcık kirazı ve menekşe ağaçları da kar altında kaldı. Yaylada bulunanlar ise koronavirüs gelişmelerinin ardından bu manzarada stres attıklarını belirtti. Yaylaya gelen Fatih Azgın, "Mart ayında uzun yıllardan sonra ilk defa böyle bir manzara gördüm. Adeta kartpostal gibi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çiçek açan ağaçların üzerindeki kar-Ağaçlardaki çiçeklerden detaylar-DHA Muhabiri Ali Gökdal'ın anonsu

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü. Ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 2 gündür yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Uslu köyünde ahırın çöktü. Ahırdaki 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK, (Hakkari)-

Kaynak: DHA