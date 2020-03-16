DHA YURT BÜLTENİ - 14 Diyarbakır Adalet Sarayı'nda 'koronavirüs' önlemleri DİYARBAKIR Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılırken, kızılötesi ateş ölçer cihazı ile personel ve adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor.

Diyarbakır Adalet Sarayı'nda 'koronavirüs' önlemleri

DİYARBAKIR Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılırken, kızılötesi ateş ölçer cihazı ile personel ve adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor.

Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce alınan tedbirler kapsamında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye binasında görev yapan personelden hamile ve yasal süt izni kullananlar, engelli olanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalıkları olanlara 12 gün idari izin verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Adliye Hizmet Binası ile ek hizmet binalarında geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı. El dezenfektanlarının koridorlara konulduğu adliye binasının giriş kapılarında ayrıca kızılötesi ateş ölçer cihazı ile personel ve adliyeye gelenlerin ateşi ölçülüyor.

DURUŞMA VE KEŞİFLERE ERTELEMEDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca mahkemelerle koordineli olarak tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak konular dışında duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli hallerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uygulamasının kullanılması kararı alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Didyarbakır Adliye sarayıVatandaşların el dezenfektesiAdliye dezenfektesiAteş ölçümüUyarı afişleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

==============================

Vali Okay Memiş: Hava meydanında termal kamerayı faaliyete geçirdik

ERZURUM Valisi Okay Memiş, koronavirüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında havalimanında bugün itibariyle termal kameranın faaliyete geçirildiğini söyledi.

Vali Okay Memiş, koronavirüsle ilgili il genelinde alınan tedbirlerle ilgili kurum yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Merkez Palandöken Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı sonrası Vali Okay Memiş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Virüsle ilgili bütün kurumların hazırlıklarını tamamladığı bilgisini veren Vali Memiş, sağlık kurumlarına da kişisel koruyucu ekipman dağıtıldığını bildirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin destekleriyle bastırılan broşürlerin halka dağıtıldığını anlatan Vali Memiş, kamu kuruluşlarında da çalışanları bilgilendirici eğitimler yaptıklarını kaydetti.

TERMAL KAMERA FAALİYETE GEÇTİTedbirler kapsamında havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan ancak kullanılmayan termal kamerayı yurtiçi uçuşlarda kullanmak üzere faaliyete geçirdiklerini vurgulayan Vali Memiş, "Hava meydanında bugün itibariyle termal kamerayı faaliyete geçirdik. Havalimanımız yurt dışı uçuşlarında fazla kullanılmıyor. Yurt içi uçuşlarda vücut sıcaklığını yüksek olarak ölçtüğümüz yolcularımız gerekli sağlık tedbirleri alınması maksadıyla gerekli işlemleri yapacağız. Orada özel bir oda oluşturuldu" dedi. Başta büyükşehir olmak üzere ilçe belediyelerinin camiler, pazar yerleri, toplu taşım araçları okullarda her türlü dezenfektan işlemini yaptıklarını belirten Vali Memiş, cami tuvaletlerine sıvı sabun kutularının monte edildiğini aktardı.

105 İŞYERİ DENETLENDİKoronavirüs salgını sonrası bazı hijyen maddelerinde fahiş fiyat uygulamasına yönelik şikayetler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetim yaptığını söyleyen Vali Memiş, "Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından fahiş fiyat denetimi yapıldı. 105 işyerinde 129 ürüne işlem yaparak cezai müeyyide uyguladık. Bu tür konularda valiliğimiz ve ticaret il müdürlüğümüze vatandaşlar müracaatta bulunabilirler" diye konuştu.

NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZSadece il merkezi değil 20 ilçe ve hastanelerde gereken tedbirler alındığını ve hastanelerde steril alanlar oluşturulduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi: "Her hastanemizde tedbir aldık. Sadece şehir merkezi değil 20 ilçemizde özel alanlar, steril alanlar oluşturuldu. En kötü senaryoya göre hazırlıklı durumdayız. Sağlık altyapımız bir çok ilin çok daha ötesinde. Bakanlığın tavsiye ettiği tedbirlerin daha ötesinde tedbirler aldık. Vaka olması halinde ne yapacağımız biliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz asıl risk altında olan onlar. Onlar da her türlü tedbir almış durumdalar. Hep beraber mümkün olan en iyi şekilde bu krizi atlatacağımıza yürekten inanıyorum."

Açıklamasında koronavirüsle ilgili test merkezlerinden biri olan Erzurum'un bölgedeki 20'ye yakın ile hizmet verdiğini belirten Vali Memiş, bugüne kadar laboratuvarda yapılan 200'den fazla numunenin testinin negatif çıktığını kaydetti.

KAÇAK-GÖÇEK GELENLERİ BİZE BİLDİRSİNLERSınırların kapatıldığı için göçmen hareketliliğinin çok aza indiğini bildiren Vali Memiş, en önemli riskin umreden dönen kişiler olduğunu aktardı. Diyanetle birlikte umreden dönenleri tespit ettiklerini vurgulayan Vali Memiş, "Dün bir bilgi aldık. Umreden dönenlerin bir firmaya ait otobüsle buraya geldiklerini haber aldık. Hemen harekete geçerek bunları misafir edilmek üzere Konya ve Ankara'ya gönderdik. Kaçak göçek gelenler olduğun biliyoruz. Bunları lütfen bize bildirsinler vatandaşlarımız. Bunların karantina altına alınması lazım. Biz tespit ettiğimizde hemen alır, sağlık taramasından geçirir, riskli olduğunda hemen karantina almak durumundayız" dedi. Vali Memiş, ilde kolonya sıkıntısı olmadığını sadece maskede sıkıntı yaşandığı bilgisini verdi. Memiş, bu konuda da büyükşehir belediyesi öncülüğünde bir işadamının yatırım yapacağını kaydetti.

50 KİŞİLİK İLAÇLAMA EKİBİBir işadamının ihtiyaç gereken sağlık malzemeleri üretimi konusundan kendilerinden yer kiraladığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kolonya konusunda sıkıntı olması halinde kendilerinin de devreye gireceğini anlattı. Belediyenin 50 kişilik ilaçlama ekibinin 4 araç, ayrıca 3 tane üzerinde ilaçlama makinesi olan araçlarla kenti ilaçladığı bilgisini veren Başkan Sekmen, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

DURUŞMALAR 2 HAFTA ERTELENDİBasın toplantısında adliyede alınan tedbirler konusunda bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, cezaevlerinde gereken tüm tedbirlerin alındığını, personelin bile ısı ölçerle kontrol edildikten sonra içeri alındığını söyledi. Duruşmaların da bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 2 hafta ertelendiğini belirten Başsavcı Bölükbaşı, "Bilim kurulunun tavsiye görüşü doğrultusunda duruşma faaliyeti 27 Mart mesai bitimine kadar ertelendi. Malumunuz olduğu üzere duruşma faaliyetleri vatandaşların katılımıyla olduğu için 2 hafta süreyle yani 27 Mart mesai bitimine kadar Erzurum'da adliye duruşma faaliyetleri tutuklu ve acil işlemler dışında ertelenmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplantı salonu-Vali, başkan ve başsavcının görüntüsü-Vali Memiş'in konuşması-Başkan Sekmen'in konuşması-Başsavcı Bölükbaşı'nın konuşması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

===============================

'Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli, çünkü virüs çocuklara dokunmuyor' ANTALYA'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. 4 öğrencinin daha, Mahmut Aydın K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürmesi üzerine bugünkü duruşmada şikayetçilerin savunmaları alındı. Duruşma sonunda, mahkeme başkanının ailelere eve girerken çocuklarının ellerini iyice yıkamaları ve dezenfekte etmelerini söylemesi üzerine, istimara uğradığı öne sürülen bir çocuğun annesi A.K., "Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli. Çünkü virüs çocuklara dokunmuyor" dedi.

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen taciz olaylarıyla ilgili davanın görülmesine 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, 25 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 9 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan sanığın beraatını, 2 çocuk için de 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetten yoksun kılma'dan beraat istemişti. Savcı, 14 çocuk için de 'basit ve nitelikli cinsel istismar'dan, sanığın cezalandırılmasını talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde 4 öğrencinin daha aynı öğretmen tarafından istismar edildiğine yönelik hazırlanan yeni iddianame, yine aynı mahkeme tarafından kabul edildi.

Bugün görülen duruşmada ise dosyaya eklenen yeni şikayetçilerin savunmaları alındı. Aileler, sanığın 5 yıl önce kendi çocuklarına da istismarda bulunduğunu öne sürdü. Mahkeme sanık ve avukatına savunma yapması için süre tanıdı ve sanığın tutukluluk haline devam kararı vererek, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

ANNENİN İSYANIAntalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, duruşma sonunda ailelere bir de tavsiyede bulundu. Eve girerken çocuklarının sağlığı için ellerini iyice yıkamaları ve dezenfekte etmelerini istedi. Bu arada istismara uğradığı öne sürülen bir çocuğun annesi A.K., mahkeme başkanına seslenerek, "Bu istismarcı koronavirüsten daha tehlikeli. Çünkü virüs çocuklara dokunmuyor" dedi.

'İSTİSMARCILAR KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ'Duruşma sonrası açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, mahkeme salonunda heyete seslenen A.K.'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Bugünkü davada asıl sözler annenin ağzından çıktı ve çok doğru bir sözdü. İstismarcılar koronavirüsten daha tehlikelidir. Çünkü koronavirüs çocuklara dokunamıyor. O yüzden biz ilahi olan yanı da görmeliyiz ve çocuklar için mücadele etmeliyiz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır. 29 Mayıs tarihinde yine burada olacağız. Çocuklara zarar veren bu istismarcının en ağır cezayı alması için birlikte olacağız. Bugün burada olan, korkmayan, yılmayan cesaret eden herkese teşekkür ediyorum. Burada olan yürekli avukatlarımıza da teşekkür ediyorum. Nefesimiz çocukların nefesi olacak" diye konuştu.

'ADALET GECİKİYOR'UCİM avukatı Hilal Özlem Çakır ise 25 çocukla başladıkları davada, bugün itibarıyla 29 çocuk olarak devam ettiklerini hatırlatarak, "Hala verilen bir karar yok. Adalet gecikiyor. Bugün mağdur çocuklarımızdan birinin doğum günü. Biz artık ailelerin, çocuklarının özel günleri için plan ve program yapmalarını istiyoruz. Duruşmalara gelmek için plan ve program yapmalarını istemiyoruz. Mütalaada bazı eksiklikler var. 4 çocuğumuzun ismi maalesef mütalaada hiç geçmiyor. Bu eksikliğin tamamlanması için bekliyoruz. Bu istismarcının Türkiye tarihine geçecek, rekor bir ceza alacağına inanıyorum" dedi.

'NEFESİMİZ ENSELERİNDE OLACAK'UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da 3 yıl önce kurulan derneklerinin istismarcıların peşine düştüğünü belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz ama bundan sonra sadece istismarcılar değil, istismarcıları göz ardı eden, koruyan okul yönetimleri, kurum yöneticileri, sanık ya da mağdur aile yakınları, kim olursa olsun bundan sonraki süreçte onların da peşinde olacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Artık Türkiye bir kırılma noktasında. Böyle bir istismarcıya ceza verdirmekle hiçbir şeyi temizleyemiyoruz. Göz yumanlar da aynı istismarcılar gibi inanın nefesimiz onların da ensesinde olacak. Bunu onlar da bilecek artık. Bu davada da okul yönetimini, müdürü dava ettik. Sonuna kadar onun peşine de düşeceğiz."

Ellerinde istismara tepki pankartları tutan UCİM üyeleri, slogan attıktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kalabalık gruptan-Gruptan lakın plan görüntü-Saadet Özkan'ın konuşması-Hilal Özlem Çakır konuşması-Yücel Ceylan konuşma-Grubun slogan atması-Adliye dış plan

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

===============================

Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kar sularının erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı. Nehir kenarındaki mahallelerde yaklaşık 1400 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten Ortaklı Mahallesi Muhtarı Erdal Ceyhan, mahallenin taşınmasını istedi.

Cumartesi günü kar sularının erimesiyle birlikte Ceyhan Nehri taştı. Taşkın nedeniyle nehrin kenarında bulunan Afşin'in Kabaağaç, Yazıdere ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Ortaklı Mahallesi'ndeki bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Kandil Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu nehrin debisi düştü. Taşkınların önüne geçmek için ekipler Ceyhan Nehri'nin kenarını toprakla yükseltmek için çalışma başlattı.

"İLLAKİ BU KÖYÜN TAŞINMASI LAZIM"Ortaklı Mahallesi Muhtarı Erdal Ceyhan, hemen hemen her yıl taşkın sorunu yaşadıklarını söyledi. Taşkınla birlikte hemen ilgili yerlere bilgi verdiğini, bunun üzerine Afşin Kaymakamı ve diğer ilgililerin mahalleye gelip incelemeler yaptığını söyleyen Ceyhan, şunları söyledi: "1980 yılında yaşanan sel baskınında köyümüzdeki 46 evimiz yıkıldı. Evler yıkılınca da karşı tarafa taşındılar. 80'den bu yana 2 yılda bir ya da her yıl bu taşkın yaşanıyor. Taşkın nedeniyle 20 evi boşalttık. Kahramanmaraş'tan mühendisler geldi. inceleme yaptıktan sonra 'Evlerinize girebilirsiniz' dediler. Tarım arazilerinde epey bir zararımız var. Kabaağaç'ta 600-700 dönüm, Yazıdere'de 500, Ortaklı'da da yaklaşık 200 dönüm sular altında kaldı. Arazilerin bazısında ekili buğday var, bazısında da pancar ekmek için gübre atıldı ama sel basınca gübreyi su aldı götürdü. Yalnız yağış bekleniyor. Eğer bu yağış çok olursa yine buralar tehlikede. Şu anda DSİ ve büyükşehirden gelen dozerler, kamyonlar çalışıyor. Ama bu da çözüm değil, geçici çözümdür. İllaki bu köyün buradan kalkması taşınması lazım."

ÇİFTÇİ MAĞDURSu taşkınından en çok zararı gören ise çiftçiler oldu. Sular altında kalan arazilerin ya ekili olduğunu ya da ekime hazırlamak için gübre atıldığını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım istedi. Çiftçi Emrullah Karaca, 40 dönüm arazisine şeker pancarı ekmek için hazırlık yaptığını bu kapsamda da kısa süre önce tarlaya gübre attığını belirterek, "Arazime ekim yapacağım zaman su bastı. Şu anda mağdur durumdayız. Selden dolayı evlerimizde çatlaklar var. Ben büyüklerime sadece şunu söylüyorum, bir gün gelsinler bizim evlerde misafir edeyim kendilerini, kalabilirlerse. 3 ton gübre saçtım. Gübreyi de borca aldım, kaç lira olduğunu da bilmiyorum yazdırıp gelmiştim. Ne yapalım canımız sağ olsun. Ben o gübre de değilim. Benim köyüm 80'li yıllardan beri sular altında kalıyor. Her sene 14-30 Mart arası bu rezilliği çekiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Ceyhan Nehri ve su altında kalan tarım arazisi-Erdal Ceyhan ile röp.-Sular altındaki araziler-Ortaklı Mahallesi'ndeki evler-Emrullah karaca ile röp.-Mahalleden detay-Çalışan iş makineleri-Arazi be nehir ortasındaki muhtar-Sular altındaki arazilerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=================================

Adıyaman'dan İdlib'e 4 Tır yardım gönderildi ADIYAMAN Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan 4 TIR yardım Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ve Adıyaman Üniversitesi, tarafından toplanan 4 TIR yardım Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Programa İl Müftülüğünde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yasin Barutçu, İl Müftülüğü önünde İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ülkede kalan halkın sefalet ve açlık içerisinde hayata tutunmaya çalıştıklarını hatırlatan Hayrat Vakfı Adıyaman Temsilcisi İlyas Bıçakçı,"2011 yılında başlayıp ülkemizde hala devam etmekte olan Suriye sorununda yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi mülteci konumuna düşmüştür. Ülkede kalan halk ise açlık ve sefalet içerisinde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bizler Hayrat Yardım Derneği olarak insanlığın yardım eline muhtaç halde yaşamaya çalışan başta ülkemizde ve Suriye'de olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlum kardeşlerimizi korumak ve kollamayı ana gayemiz haline getirdik. Kim bir kardeşinin dünyada bir ihtiyacını giderirse Allah da ahirette onun ihtiyacını giderir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sırrına mazhar olmak için çıktığımız Suriye yolculuğunda 1900'e yakın yardım TIR'ının yanı sıra okullar açıp, çadır kentler, mescitler, yetimhaneler kurduk. Sağlık hizmetleri sunmaya çalıştık. Bugün Adıyaman Hayrat Yardım Derneği Şube Başkanlığımızın öncülüğünde Adıyaman Belediyemizin ve Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun katkı sunduğu 4 adet insanı yardım malzemesi taşıyan tırlarımızı İdlib'e ulaştıracağız inşallah"dedi.

Temel gıda malzemeleri, battaniye, ve kıyafetlerden oluşan 4 TIR dolusu yardım İl Müftülüğü önünde İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın okuduğu duanın ardından yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Adıyaman Müftülüğü-Tırlar-Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı'nın duası-Tırların gidişi-Hayrat Vakfı Adıyaman Temsilcisi İlyas Bıçakçı'nın açıklaması-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

=================================

Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Sürücü ve çöp kamyonun arkasında bulunan 2 işçi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Poyrazoğlu idaresindeki 34 LE 4469 plakalı çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada sürücü Okan Poyrazoğlu ile çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiler Bekir Öztürk ve Engin Uçan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Çöp kamyonu vinç yardımıyla tarladan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çöp kamyonunun görüntüsü-Yaralıların görüntüsü-Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

-Çöp kamyonunun vinç yardımı ile kaldırılma görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA