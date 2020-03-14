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Balçova, İzmir, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 14

İzmir'de kuyumcu soygunu İZMİR'in Balçova ilçesindeki bir kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı soyguncu E.Y.T. (18), 5 cumhuriyet altınını alarak kaçtı.

14.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:03
DHA YURT BÜLTENİ - 14

İzmir'de kuyumcu soygunu 

İZMİR'in Balçova ilçesindeki bir kuyumcuya giren maskeli ve tabancalı soyguncu E.Y.T. (18),  5 cumhuriyet altınını alarak kaçtı. E.Y.T. ve ona yardım eden B.A. (19), olayın hemen ardından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Ata Caddesi 105 numarada faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Saat 17.30 sıralarında kuyumcuya gelen tabancalı ve maskeli soyguncu E.Y.T., 4 cumhuriyet altınını alarak hızla dükkandan çıktı. E.Y.T., dışarıda çevreyi gözetleyen B.A. ile birlikte kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, başlattıkları çalışma kapsamında, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Çalınan altınlar sahibine teslim edildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuyumcudan görüntü-Polislerin çalışmasından görüntü-Çevreden görüntü -Genel ve detay görüntü 

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Şanlıurfa Valisi Erin: 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gitmeyin

ŞANLIURFA'da Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen 'koronavirüs' toplantısında kentte yapılması planlanan tüm etkinlikler iptal edildi. Toplantıda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Erin, 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gidilmemesini önerdi.Koronavirüsü tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleriyle kentte alınması gereken tedbirleri görüştü. Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, şu ana kadar kentte 14 şüpheli vakanın görüldüğünü, hepsinin sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. Umreden dönen 994 kişinin de incelendiğini belirten Vali Erin, virüs sonrasında kentte fırsatçılık yapanlara yönelik olarak da kapsamlı inceleme yapılacağını aktardı. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Erin, 1 ay boyunca taziyelere ve kahvehanelere gidilmemesini isteyerek şöyle konuştu: "Olağanüstü hiçbir durum yok. Alınan tedbirlerle şu anda çok iyi bir durumda olduğumuzu ifade edebiliriz. Sağlık Bakanının bizzat açıkladığı 2 tane tespit edilen ve yurt dışıyla bağlantılı oldukları dışında tespit edilen herhangi bir vaka yok. Suriye ile bağlantılı olan sınır kapılarımızda gerekli önlemleri ve tedbirleri ilk günden itibaren aldık. Şüpheli olarak nitelendirilebilecek vakalardan bu güne kadar 14 tane bizim resmi gönderdiğimiz ve test sonuçlarının tamamı negatif olan vakalarımız oldu. Şanlıurfa bu anlamda temiz. Halkın yoğun olarak faaliyet gösterdiği bütün alanlarda tedbirler alındı. Akçakale Sınır Kapısı ve karşı tarafta da görev yapan personellerimiz alınan tedbirlerle yakın bir şekilde takip ediliyor ve sağlık personeli aracılığıyla Türkiye ve Şanlıurfa'ya giriş yapan güvenli bölgedeki herkesin her türlü sağlık muayeneleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın genellikle rahat olmasında fayda var. Herkes görevi başında herkes üzerine düşeni yapıyor. Her türlü tedbir çok titiz bir şekilde alınıyor."Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte yapılması planlanan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ile Ramazan ayı etkinlikleri ve kentteki diğer etkinliklerin koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleşen toplantıAçıklamada bulunan Vali ErinBelediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül açıklamada bulunmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA

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Evinde kendini astı MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Gökhan S. (34), evinin tavanındaki kancaya kendini iple asarak yaşamına son verdi.Yakınları, kısa bir süre önce asansör fabrikasındaki işinden ayrılan Gökhan S.'den dün öğle saatlerinden bu yana haber alamadı. Gökhan S.'yi merak eden yakınları, saat 12.00 sıralarında İbrahim Çelebi Mahallesi 2801 Sokak'taki evine gitti. Kapıyı açarak içeri giren yakınları, Gökhan S.'yi odanın tavanındaki kancaya iple asılı olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Gökhan S.'nin öldüğünü belirledi. Polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından intihar ettiği belirlenen Gökhan S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüsüSağlık ekiplerinin görüntüsüEvin dışarısından görüntüCenaze aracından görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Belediyenin sosyal tesisleri ve fuar alanı dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'da özel kıyafetli ve maskeli belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal tesisler ve fuar alanında bulunan ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.Koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri kentte devam eden dezenfeksiyon çalışmalarıyla insanların yoğun olarak kullandığı fuar merkezi başta olmak üzere, Sakıp'ın Köşkü, Hamarat Eller, üretim tesisi, GAP SUKAY, Cumhuriyet Tesisleri, Beltur Ocakbaşı ve diğer tüm tesisler ile Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları dezenfekte edildi. Virüs salgını nedeniyle kentte düzenlenen evlilk ve mobilya fuarı vatandaşların toplu alanları kullanmaması nedeniyle fuarın sönük geçtiği görüldü. Temizlik ekipleri, dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla yapılan uygulamalarda tüm detaylar gözden geçirildi. Belediye ekipleri, çalışma takvimi çerçevesinde tüm belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle ortak kullanım alanlarında yoğunlaştırılan çalışmalarda, alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla uygulama yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Belediye binası ve sosyal tesislerde yapılan dezenfekte çalışmasıİlaçlama yapan ekiplerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı

TOKAT'ta apartmanın 3'üncü katındaki evin penceresinden düşen Güneş Ceylan (2) ağır yaralandı.Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Ticaret Meslek Lisesi karşısında bulunan Yıldız Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında yaşayan 3 çocuklu Kadim ve Nurten Ceylan çiftinin küçük kızları Güneş Ceylan, açık olan pencere önündeki koltuğa çıkarak dışarıya bakmaya çalıştı. Dengesini kaybeden küçük çocuk bir anda aşağı düşerek ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredikeler ve anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Güneş, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüleri

Haber-Kamera:  Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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