DHA YURT BÜLTENİ - 14 Uykularında bıçakladığı annesi öldü, babası ağır yaralıMARDİN'in Dargeçit ilçesinde Furkan B.'nin (18), uyudukları sırada bıçakladığı annesi Latife B. yaşamını yitirdi, babası Şeyhmus B. (47) ise ağır yaralandı.

Uykularında bıçakladığı annesi öldü, babası ağır yaralı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde Furkan B.'nin (18), uyudukları sırada bıçakladığı annesi Latife B. yaşamını yitirdi, babası Şeyhmus B. (47) ise ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan Furkan B., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı, Dargeçit ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan B., henüz bilinmeyen nedenle eline aldığı bıçakla annesi Latife B. ve babası Şeyhmus B.'nin uyuduğu yatak odasına girdi. Furkan B., önce annesini ardından da babasını boğazından bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Latife B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Şeyhmus B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evden kaçan Furkan B., kısa sürede polis ekiplerince üzerindeki bıçakla yakalanarak, gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Furkan B., emniyette sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------Hastaneden görüntüHastanenin acil servisi Morgdan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN

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Elektrik trafosunda yangın çıktı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın girişinde bulunan elektrik tesisatı önce yüksek bir sesle patladı, ardından alev alarak yandı.Şehitler Mahallesi 719 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın elektrik panosunda, bugün saat 13.00 sıralarında, patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sonrası evlerinden korkuyla sokağa çıkan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonunda yangını büyümeden söndürdü. Yangında, apartmanın elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntüApartman sakinlerinden görüntüYanan elektrik panosundan görüntüGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Fabrikada maske siparişleri için gece gündüz çalışma

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi'nde maske üretimi yapılan fabrikada siparişlere yetişmek için vardiya ve personel sayısı artırıldı. Fabrikada, maske siparişlerini yetiştirmek için gece gündüz çalışılıyor.Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 yıldır faaliyet gösteren fabrika, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koranavirüs salgınının ardından maske ihtiyacını karşılamak üzere üretim kapasitesini yüzde yüz artırdı. Tek kullanımlık steril maske üretimi yapan firma, talep sonrası üretim kısmında çalışan sayısını 20'den 32'ye çıkardı. Bununla birlikte yeni makinaların alındığı fabrikada, 3 vardiyaya dönüldü. Buna rağmen siparişleri yetiştirmekte güçlük yaşanıyor. Üretilen maskelerin yüzde 80'i Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor.'50 MİLYON SİPARİŞ ALDIK'Firma sahibi Süleyman Doğan, üretimlerinin yüzde 80'ini Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gönderdiklerini söyledi. Doğan, "Koronavirüsün çıkmasıyla maskeye yoğun bir talep oldu. Siparişleri yetiştiremiyoruz ve uzun süre sonra vermek zorunda kalıyoruz. Geçen yıla göre siparişlerimiz yüzde bine varan oranda arttı. Yurt içinde eski müşterilerimize, hastanelere fiyat artımı olmadı, müşterilerimize eski fiyattan veriyoruz. Yurt dışında ise fiyatlar oldukça yükseldi. Siparişlere yetişmek için kapasite artırımı yaptık, yeni makineler aldık, vardiya artırımı yaptık. Aldığımız 50 milyon siparişin 30 milyonunu teslim ettik, üretime devam ediyoruz. Yeni siparişlerimizin teslimatı konusunda da süre veriyoruz. Yeni makine almak zorunda kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Fabrikadan görüntü-Çalışanlardan görüntü-Süleyman Doğan ile röp.-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı (2)

2 ŞÜPHELİ FİNİKE'DE ADLİYEDEFinike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.T. ve S.D., Antalya'da tamamlanan işlemlerinin ardından Finike'ye gönderildi. Burada Finike Adliyesi'ne çıkarılan 2 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili cinayeti itiraf eden Hatice Bertan'ın eşi Bekir Bertan'ın ise yarın Finike'de adliyeye çıkarılması bekleniyor. Bekir Bertan'ın daha önce 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından sabıkaları bulunduğu belirlendi.CESET ARAMASI BUGÜN DE SÜRDÜDiğer yandan, Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'ndeki Turizm Caddesi üzerinde sazlık alanda arama çalışmaları bugün de devam ettirildi. Polis ekipleri gözetiminde iş makinesiyle bölgede kazı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelilerin adliyeye sevki

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT- Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA,

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Muğla'daki okullarda dezenfekte çalışması

MUĞLA'daki resmi ve özel okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs'e karşı Muğla'da da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ildeki resmi ve özel olmak üzere 758 okulda, dezenfekte çalışması başlatıldı. Özel kıyafetli ekipler tarafından hazırlanan solüsyon, sınıflarda öğrencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıkıyor. Okulun ıslak zeminleri bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edilirken, bez yardımıyla masa ve sıralar, kapı kollarıyla cam kenarları temizleniyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Okullarımızda eğitim-öğretim olmadığı zamanlarda koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Her gün yoğun şekilde çocuklarımızın kullanım alanları virüse karşı dezenfekte edilecek" dedi. Öğrencilerin barındığı pansiyonlarda ve okul servislerinde de dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Okullardaki dezenfekte çalışmalarından genel-detay görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Mart ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı.Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup taştı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, vatandaşlar ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi. Birçok vatandaş, kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken; bazı vatandaşlar denize girdi. Sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Sahilde güneşlenen vatandaşlarDenize girenlerKafelerde oturan vatandaşlarKumbahçe ve Paşatarlası sahillerinden genel,detay

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Gönüllü oyuncular mest etti

AFYONKARAHİSAR Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gönüllü oyuncuları yeni sezonda 'Bugün Git Yarın Gel' oyunuyla seyircisiyle buluştu. Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Birim Sorumlusu Hasan Hüseyin Elmas yönetiminde 'Bugün Git Yarın Gel' isimli oyun büyük beğeni kazandı. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve çok sayıda sanatseverin yoğun ilgi gösterdiği oyunda salonu tıklım tıklım dolduran sanatseverler, unutulmaz bir gece yaşadı. Hafta sonu tatilini lüks bir dinlenme tesisinde geçiren müdürüne eksik bir imzayı tamamlatmak için giden namuslu ve dürüst bir memur olan Şefik Şaşmaz'ın başından geçen komik ve tuhaf olaylar silsilesini konu alan iki perdelik oyunda, profesyonel tiyatrocuları aratmayan bir performans sergileyen oyuncular, izleyiciden büyük alkış aldı. Oyuncular tiyatro sonunda asker selamı vererek görevi başındaki güvenlik güçlerine başarı diledi.'ŞEHRİMİZİN TANITIMINA DEVAM EDECEĞİZ'Oyun sonunda Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, performanslarından dolayı tiyatrocuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Önümüzdeki süreçte Belediye Şehir Tiyatrosu olarak yeni oyunlarla halkın karşısına çıkacaklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Karakuş, Afyonkarahisar'ın tarihine, sanatına, kültürünün tanıtımına olabildiğince katkı vermeye devam edeceklerini aktardı.'FESTİVALLERE DAVET EDİLDİK'Salonlarının her zaman olduğu gibi bu oyunda da dolduğunu hatırlatan Tiyatro Birim Sorumlusu Hasan Hüseyin Elmas, bu oyunla tiyatro festivallerine davet edildiklerini ifade etti. 'Bugün Git Yarın Gel' isimli oyun 17 Nisan tarihine kadar her hafta çarşamba ve cuma günleri saat 20.00'de sanatseverlerin karşısına çıkacak. Tiyatro severler ise gönüllü tiyatroculardan oluşan Bugün Git Yarın Gel isimli oyunu çok beğendiklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Salondan detaySeyircilerden detayTiyatro oyunundan detaylarTiyatrocuların asker selamı verirkenGenel detaylarBaşkan Yardımcısı Süleyman Karakuş'un konuşmasıBirim Solumsu Hasan Hüseyin Elmas'ın konuşması

Tiyatro severler ile röp

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: DHA