DHA YURT BÜLTENİ - 14 Midilli seferleri 'koronavirüs' nedeniyle durdurulduBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na deniz ulaşımını sağlayan 2 tur şirketi, Midilli Adası'nda görülen ilk koronavirüs vakası nedeniyle seferleri 25 Mart tarihine kadar durdurduklarını açıkladı.

Midilli seferleri 'koronavirüs' nedeniyle durduruldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na deniz ulaşımını sağlayan 2 tur şirketi, Midilli Adası'nda görülen ilk koronavirüs vakası nedeniyle seferleri 25 Mart tarihine kadar durdurduklarını açıkladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na katamaran ve feribotlar ile yolcu ve araç taşımacılığı yapan Jalem Tur ve Turyol şirketleri, koronavirüs endişesiyle 25 Mart tarihine kadar seferlerini iptal ettiklerini açıkladı. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nın hizmet vermeye devam ettiğini, ancak kendi tasarruflarıyla seferleri durdurduklarını belirten Jalem Tur işletmecisi Eşref Jale, Ayvalık-Midilli arasındaki en son seferi de 5 Mart Perşembe günü yaptıklarını söyledi.

36 yıldır Midilli-Ayvalık arasında deniz taşımacılığı yaptığını belirten Eşref Jale, "Koronavirüsten kaynaklanan olaylardan dolayı, 25 Mart'a kadar kendi özel isteğimizle seferleri kapattık. Ülkeye herhangi bir zarar gelmesin düşüncesiyle bu kararı aldık. 25 Mart'tan sonra Allah nasip ederse seferlere başlayacağız. Kimse topluluğun içine girmek istemiyor. Bu nedenle de yolcu sayıları da zaten azalmıştı. Gümrük işletmesinde de termal kameralarla önlem alındı. Burada çalışanlar da eldivenlerle ve maskelerle önlem aldı. Düzenli olarak dezenfekte yapılıyor. Bu şekilde geçiştirmeye çalışıyoruz. Bakalım ne zaman bitecek" diye konuştu.Turyol İşletmecisi Gaye Berbat ise, "Midilli'de koronavirüs olduğunu duyduk. Herhangi bir olumsuzluğa neden vermemek için 25 Mart tarihine kadar seferlerimizi durdurduk. Bu karar firma olarak kendimizin aldığı bir önlemdir. İnşallah bu süreç hem ülkemizde hem de komşumuz Yunanistan'da sorun olmadan atlatılır" dedi.Sahil Sağlık Denetleme Merkezi yönetiminde Ayvalık Hudut Kapısı'na 29 Şubat tarihinde termal kamera takılarak, yolcular Ayvalık'a giriş yaparken kontrolden geçirilmeye başlanmıştı. Personel de maske ve eldiven takarak çalışıyordu. 'Öte yandan dün Midilli Adası'nın Plomari kasabasında, İsrail'den geziden yeni dönen 40 yaşlarındaki bir market işletmecisi kadında koronavirüs tespit edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan genel ve detay görüntülerEşref Jale röp

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

====================================Meslek lisesi, koronavirüse karşı özel dezenfektan üretiyor

TOKAT Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri koronavirüse karşı il genelindeki okullarda kullanılmak üzere özel dezenfektan üretiyor.Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, 4 ay önce kurulan atölyelerinde koronavirüse karşı özel dezenfektasyon malzemesi üretimi yapıyor. Hipoklorit ve saf suyun karışımı ile elde edilen dezenfektan madde üretilerek il genelinde bulunan okulların dezenfekte edilmesi sağlanıyor.Özel karışım yaptıklarını ve talepte bulunan çevre iller için de üretim yapacaklarını belirten Okul Müdürü Vahap Gül, "Biz Cumhuriyet Meslek Lisesi olarak temizlik malzemeleri üretimine başladık. Sistemimizi 6 ay önce kurduk. 2 aydır kendi içerimizde üretim yapıp kullanıyoruz. 15 gün sonr ada piyasaya ürünlerimizi sürmeye başlayacağız. Temizlik malzemesi olarak 9 çeşit ürün üretiyoruz. Toplam 5 tankımız var, her tank 1 ton deterjan üretiyor. Günlük 5 ton ürün piyasaya sürebiliyoruz. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde uyguladığı ve ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün okullara yapacağı dezenfektasyon için temizlik malzemesi üretiyoruz. Üretime bugün başladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bütün okulları sırasıyla dezenfekte edecek. Çevre illerden de talepler geliyor. Karşılayabildiğimiz kadar diğer illere de göndermeye çalışacağız" dedi.Ürün hakkında da bilgiler veren Gül, "Deterjan değil ama normal çamaşır suyunun dışında dezenfekte özelliği olan yeni bir ürün üretiyoruz. Ürün hijyen sağlamak ve mikropları önlemek için yapılıyor. Bütün okullar bu ürün ile dezenfekte edilecekö diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------------------------------Okuldan görüntüler-Kimya laboratuvarı-Üretim görüntüleri-Okul müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

======================================Bolu'da koronavirüse karşı ilaçlama

BOLU Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması yaptı. Müdürlüğün ilaçlama birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ortak kullanım alanları olan parklar, otobüs terminali, durak, bankamatikler ve camilerde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca bu çalışmaların yanı sıra otobüs duraklarına da dezenfektan yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İlaçlama çalışmalarından görüntüler

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==============================Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi

ÇANAKKALE'de, 124 toplu taşıma aracında, koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden ve dün itibariyle Türkiye'de de görülen koronavirüse ve diğer salgınlara karşı alınan önlemler için Çanakkale'de de çalışma başlatıldı. Çanakkale Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı. Halk Otobüsü Garajında, 103 halk otobüsü, 16 Çanakkale Belediyesi ve 5 Kepez Belediyesi otobüsü olmak üzere toplam 124 toplu taşıma aracı, koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı özel kıyafet giyen ekiplerle dezenfekte edildi. Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Koronavirüse karşı otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Sabaha karşıda trafik başlamadan önce otobüs duraklarımızı, otogarımızı ilaçlayacağız. Sosyal tesislerimiz ve bize ait olan alanlarda gerekli tedbirleri almaya başlıyoruz. Otobüsleri daha önceden de ilaçlıyorduk ama şimdi bu koronavirüs Türkiye'ye girdiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanınca biz daha yoğun biçimde tedbirimizi almak durumundayız. Biz bireysel olarak, vatandaş olarak hepimiz dikkat edeceğiz. Dolayısıyla bu topyekün bir sağlık seferberliğ" dedi.Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir ise, "Koronavirüsü dünyada görüldü. Türkiye'de de bir tane vaka görüldü. İnşallah ülke olarak bu süreci kayıpsız atlatırız. Bizde yüzlerin, binlerce kişinin bindiği toplu taşıma araçlarında ilaçlatıyoruz. Esnaf arkadaşları da duyarlılığı için teşekkür ederim. Köy minübüsleri, öğrenci servisleri, taksi durakları ve otogar da ilaçlanacak" diye konuştu.GELİBOLU'DA OKULLAR KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇLANDIGelibolu ilçesinde de, koronavirüse karşı ana sınıflar, ilk ve ortaokullar ile liselerde bir haftada önce başlayan dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.BİGA'DA OTOBÜS TERMİNALİNDE DE ÖNLEMBiga ilçesi lehirler arası otobüs terminalinde de koronavirüs ve tüm bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlanarak dezenfekte işlemi yapıldı. Temizlik personeli, tuvalet, giriş ve çıkış kapıları, oturma yerleri, bekleme alanları, bahçe, otobüs terminalinin içi, firmalara ait bankolar ve dükkanlar dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------------------Toplu taşıma araçlarından genel görüntü.-Toplu taşıma araçlarının ilaçlanmasından genel ve detay görüntü.-Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.-Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

=================================

Muğla'da 'Koronavirüs'e karşı dezenfektasyon uygulaması

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin özel kıyafet giyen personeli, otobüs terminalinde ve toplu taşıma araçlarında 'Koronavirüs'e karşı dezenfektasyon uygulaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla'da 'Koronavirüs'e karşı tedbir almak amacıyla, düzenli yapılan dezenfekte çalışmalarını arttırdı. Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde belediyenin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personellerince ilaçlama çalışması yapıldı. Özel kıyafetli görevliler, terminaldeki yolcu bekleme alanları başta olmak üzere yazıhaneler, yürüyen merdivenlerle toplu taşıma araçlarında ilaçlama yaptı. Yolcuların rahatlıkla görebilecekleri alanlara 'Koronavirüs'ten nasıl korunacağını anlatan afişler asıldı. Muğla genelindeki 11 otobüs terminalinde ayrıca yaklaşık 200 bin toplu ulaşım aracında dezenfektasyon uygulamasının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTerminalden genel görüntü Terminalde ve toplu taşıma araçlarındaki dezenfektasyon uygulamasından genel-detay görüntüler Koronavirüsten nasıl korunmalıyız başlıklı afişlerin asılması

(Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

====================================

Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu ERZURUM'da yaşayan bedensel engelli Kevser Çeliker'in (28) uçma hayali Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. tarafında gerçekleştirildi. Yamaç paraşütü ile uçan Çeliker, "Hiç olmadığım kadar güvende hissettim kendimi" dedi. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Kevser Çeliker, çocukluğundan beri istediği uçma hayalini gerçekleştirebilmek için Palandöken Yamaç Paraşütü'nün sosyal medya hesabından "Ben de yamaç paraşütü yapmak istiyorum ama engelliyim bana yardım edebilirseniz ben de uçmak istiyorum" yazdı. Çeliker'in bu isteğine Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. Yönetimi, kayıtsız kalmadı. Palandöken'e getirilen Çeliker, personel sırtında yamaca çıkarıldı. Tüm önlemler alındıktan sonra da 3 bin 200 rakımdan yamaç paraşutu uçuşunu gerçekleştirdi. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kevser Çeliker, "Çok şey yazmak istiyorum ama kelimeler yetersiz kalıyor. Öncelikle asla hayal etmekten vazgeçmeyin. Ne kadar imkansız olursa olsun. Allah bir gün nasip ediyor. Korkmadın mı diye soranlar oldu; kesinlikle korkmadım hiç olmadığım kadar güvende hissettim kendimi" diye yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kevser Çeliker'in sırtta taşınması-Paraşütün yanına bırakılması-Uçuş için hazırlıklar-Kevser Çeliker'in paraşüt ile havalanması-Uçuşları

Haber-Kamera: ERZURUM, =============================Gurbette kazandığı parayla anaokulu yaptırdı

ALMANYA'da uzun yıllar çalıştıktan sonra memleketine dönen Kemalettin Yaman(80), doğup büyüdüğü Zonguldak'ın Alaplı ilçesine anaokulu yaptırdı.Kemalettin Yaman, 1964 yılında çalışmak için Almanya'ya gitti. Yıllarca çalışan Kemalettin Yaman, 5 yıl önce memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine döndü. Yaman, Zonguldak Valiliği ile protokol imzalayarak tüm birikimiyle bir anaokulu yaptırmaya karar verdi. Yaman'ın katkılarıyla, Yeni Siteler Mahallesi'ne 4 derslikli anaokulu yapıldı. Kemalettin Can Yaman Anaokulu adı verilen okulun açılışı bugün yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kemalettin Yaman, yakınları ve öğrenciler katıldı."KALICI BİR MİRAS BIRAKMAK İSTEDİM"Duygulanan Kemalettin Yaman, çocukluğunun yoksulluklarla geçtiğini ve ilkokulun ardından çalışmaya başladığını söyledi. Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Alaplı'ya dönerek bir miras bırakmak istediği ifade eden Yaman, "Yoksul bir ailenin ferdi olarak İlkokulu tamamladıktan sonra aileme yardımcı olabilmek için çalışma hayatıma başladım. 15 yaşında kömür işletme atölyesinde işe başladım. Burada 9 yıl çalıştıktan sonra evlendim. Sonra Erdemir'de iş başı yaptım. Erdemir'de 3 yılın sonunda Almanya'ya göçler başlamıştı. Bende 1964 yılında Almanya'ya gittim. Yıllarca Almanya'da çalıştıktan sonra memleketim Alaplı'ya dönerek beni yetiştiren bu topraklara bir miras bırakmak istedim. Hayatın sadece çalışma, para kazanma olmadığını hayatta çok daha önemli duyguların olduğunu bu ülkenin kaderini geleceğini değiştirecek olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim hayatına başlaması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bende yıllarca çalışarak kazandığımla vatanıma faydalı olabilmek için en küçük çocuğum olan Kemal Can ile kendi adımın birleşimi olan 'Kemalettin Can Yaman' anaokulunu yapmaya karar verdim. Okulumuz ilçemize ve memleketimize hayırlı olsun." dedi.Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Alaplı'da hayırseverlerin destekleriyle çok güzel işler yapıldığını belirterek, "92 öğrencinin eğitim gördüğü 3 katlı ve 4 derslik anaokulunun açılışında katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Kemal amcamız neredeyse 1 asıra yakın bir çabanın sonunda gurbette kazandığı imkanlarla geldi ve doğduğu vatan topraklarına kalıcı bir eser bıraktı. Kendisine gerçekten bütün gönlümle teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Bektaş, hayırsever Kemalettin Yaman ile birlikte kurdele keserek okulun açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü--------------------------Okuldan detaylar-Kemalettin Yaman'ın öğrencilerle görüntüsü-Konuşmalar-Okulun açılışı

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

============================================Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Haber: Tezcan SOLMAZ - Düzce

=========================================

Kaynak: DHA