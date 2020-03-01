DHA YURT BÜLTENİ- 14

01.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:55

Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa 'ya gitmek için yola çıkan göçmenler akın akın geldikleri Edirne 'den, Yunanistan'ın tüm engellemelerine karşın Meriç Nehri ve tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Binlerce göçmen, Edirne'den Yunanistan'a geçiş yaparken, bu sayı her saat artarak sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGöçmenlerin botlara binmesiGöçmenlerin botlarla Meriç Nehri'ni geçmeleri Göçmenlerin Yunanistan tarafına çıkmalarıYunanistan tarafında ilerleyişini sürdüren göçmenler Göçmenlerin tellerden Yunanistan tarafına geçmeleriDetaylar

Haber-Kamera: EDİRNE, - =======================

Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı

YUNANİSTAN'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelen göçmenlerin geçişleri devam ediyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin geceyi geçirmesi düğün salonunun kapıları açıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ile kırsal alanlardaki tel örgüleri ve tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Yunanistan'a geçmeyi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuz'luda bekleyen göçmenlere geceyi geçermeleri için düğün salonunun kapısı açıldı. Belirli aralıklarla göçmenler için gıda yardımı yapılırken, çocuklar için de kıyafet dağıtılıyor.

Meriç Nehri üzerinden geçtiği Yunanistan'dan geri gönderilen Afganistanlı Can Rezai, "Yunanistan'a geçtik. Gruplar halinde geçiyorduk. Bizi yakaladılar. Çantalarımızı yaktılar, telefonlarımızı kırdılar. Paralarımızı alıp, bizi dövdüler. İki kere geri gönderildim. Bir kere bot ile bir kere de tekneyle geçtim" diye konuştu.

'NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ'Afganistanlı Kadir Rahman, "Sınırdan gittik. Dört veya beş kilometre yürüdük. Sonra bizi yakaladılar. Kadın, erkek tanımadan bize işkence ettiler. Telefon ve paramızı aldılar. Hiçbir şey kalmadı. Hatta bazılarının ayakkabılarını da aldılar. Aslında Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorduk. Yunanistan'a geçmeden Avrupa'ya gidemeyiz. Bizim hayatımız kaymış. Hayatımızı şansa bırakıyoruz. Ne olursa olsun biz vazgeçmeyeceğiz. Artık biz kendimize bir hayat kurmak istiyoruz. Türk devletine çok teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğu için" dedi.

KÖPEĞİ İLE BİRLİKTE AVRUPA YOLUNDA İranlı bir göçmen ise köpeğiyle birlikte göç yolunda. Yunanistan'a geçmek için Yenikarpuzlu'da bekleyen göçmen köpeğiyle birlikte Avrupa'ya gideceği günü bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Düğün salonunda kalan göçmenlerden görüntüler-Göçmenlerle röportajlar-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-Mehmet YİRUN-Can EROK-Resul ORUÇOĞLU/İPSALA(Edirne),================================

İdlib'de yaralanan iki uzman çavuşa moral ziyareti ZONGULDAK'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve protokol üyeleri, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda yaralandıktan sonra tedavilerinin ardından memleketlerine gelen uzman çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u ziyaret etti.

İdlib'te saldırıda yaralanan uzman çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt, tedavilerinin ardından dün akşam saatlerinde Ereğli'ye bağlı Yazıcılar köyündeki evlerine döndü. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, Ersoy ve Kurt'u evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Çorumluoğlu, birlik ve beraberlik içinde mücadelelerinin devam edeceğini söyleyerek, "Bu mücadelede şehit olan kardeşlerimiz olduğu gibi yaralanan kardeşlerimiz de oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde bizim bu sınır boylarındaki mücadelemiz bundan sonra da devam edecek. Siz zannetmeyin ki bu birkaç yıllık, asırlık değil. Biz bu topraklarda olduğumuz sürece bu mücadelemiz devam edecek. Sevinçte, kederde, bayramda hep birlikte olmalıyız. Birlikte olmalıyız ki ülkemiz topraklarına en ufak bir el atılmasın. Bu mesele sadece bizim ülkemiz topraklarındaki mesele değil. Bu mücadele aynı zamanda Somali'de, Bosna'da dünyanın değişik noktalarında Müslüman halka yapılan bir sıkıntının mücadelesi. Eğer dik durmaz, biz bu bayrağı dalgalandırmazsak oradaki yaşayan kardeşlerimiz işte o zaman sıkıntıya düşecekler." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Görüntü Dökümü: -Protokolün gelişi -Aileler tarafından karşılanması -Yaralı askerlerle sohbet -Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ==============================

Sağanak nedeniyle fabrika su altında kaldı, işçiler seferber oldu BİNGÖL'de, sağanağın etkisiyle su altında kalan tekstil fabrikasında biriken suyu tahliye etmek için işçiler ellerindeki kovalarla seferber oldu.

Bingöl'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, 50 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasını su altında bıraktı. Fabrika işçileri, sağanak nedeniyle biriken suyun tahliye edilmesi için seferber oldu. İşçiler, ellerine aldıkları kovalarla çalıştıkları fabrikada biriken suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekiplerinden yardım için ihbarda bulundu. Bingöl Belediyesi ekiplerinin vidanjör desteğiyle fabrikadaki sular tahliye edildi. Fabrikada hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Cep telefonu görüntüleriİşçilerin suyu tahliye etmesi RöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,==============================

Bıçaklandı, yardım istemek için geldiği markette bayıldı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kim tarafından bıçaklandığı bilinmeyen B.A. markete girip, yardım istedi. Baygınlık geçiren B.A. market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir markete giren B.A. sigara alıp, çıktı. Bir süre sonra tekrar markete giren B.A. karnını tutarak bıçaklandığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ardından bayıldı. Market sahibinin haber vermesi üzerine markete polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralanan B.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, B.A.'nın nasıl bıçaklandığını tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Polis otosu olay yeri geliş -112 ambulansı geliş -Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), ==============================

Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servisi midibüsüne çarpan alkollü sürücü, hurdaya dönen otomobilini görünce ağladı. Sürücüye 2 bin TL ceza kesilip, ehliyetine el konuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Ereğli- Devrek yolu Yeşiltepe mevkiinde meydana geldi. Gökhan Ç. yönetimindeki 06 MLH 49 plakalı otomobil, fabrikaya işçi taşıyan Raşit Civak'ın kullandığı 81 KE 014 plakalı midibüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü. Otomobilini gören Gökhan Ç., gözyaşlarına boğuldu. Gökhan Ç.'yi arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Gökhan Ç.'nin yapılan kontrolünde 1.13 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gökhan Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, Gökhan Ç.'ye 2 bin TL ceza kesilerek ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------ -Polisin alkol muayenesi -Sürücü Gökhan Çelebi'nin gözyaşlarına boğulması -Arkadaşlarının teselli etmeye çalışması -Sürücü Gökhan Çelebi'nin ekip arabasına alınması -Kazaya karışan ve hurdaya dönen otomobil -Otomobilin çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: DHA