DHA YURT BÜLTENİ - 14

27.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:08

Bakan Pakdemirli'den balıkçılara 66 milyon liralık müjde (2)

BAKANLIĞA 2 BİN 153 PERSONEL ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'na mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim olmak üzere toplam 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Aday Memur Temel Eğitim Programı 18-27 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılıyor. Aday memurların eğitim programının kapanış töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Pakdemirli, 488 aday memur için düzenlenen 10 günlük eğitiminin sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın hedeflerine ulaşması için insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanımının önemine değinen Bakan Pakdemirli, aday memurlara seslenerek, "Suyu da bizden sorarlar, havayı da. Hayvanı da, toprağı da, ormanı da, meteorolojiyi de, gıdayı da bizden sorarlar. Bakanlığımızın logosundaki üç kırmızı şerit hava, toprak ve suyu temsil eder" dedi.

İnsan kaynaklarında farklı bir yönetim biçimine geçildiğini belirten Bakan Pakdemirli, artık fark yaratan, çalışan personelin mükafatlandırılacağı ve bununla ilgili ayrıntıların da önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. 150 bin kişilik büyük bir aile olduklarını belirten Pakdemirli, aday memurlara, fark yaratan ve işini heyecanla yapan kişiler olmaları gerektiği gibi çeşitli nasihatlerde bulundu.Bir müjde açıklayacağını da belirten Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ismi ne olursa olsun adının yaşam bakanlığı ve yaşamın her alanına dokunan bir bakanlık olduğunu kaydetti. Pakdemirli, "Çok uzun zamandır bekleniyor. Tarım ve orman Bakanlığımıza 1163'ü mühendis, 11'i sağlık teknikeri, 50'si teknisyen, 139'u tekniker, 790'ı veteriner hekim olmak üzere toplam 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapacağız. Başvuru tarihi en yakın zamanda ilan edilecektir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Bakandan detay görüntülerSalondan detay görüntülerSalondaki adaylardan detay görüntülerBakanın personel alımı açıklamasının görüntüsü

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA,

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Adıyaman'da iki grup kavga etti, 3 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.Turgut Reis Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi.Kavgada yaralanan A.C., Y.Ö. ve M.A., ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınanların sayısı açıklanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeri ve polis ekipleriKavgaya karışan yaralılarAmbulansın gelişiYaralıların ambulansa bindirilmesiYaralıların hastaneye götürülmesiVatandaşlarGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden İranlı TIR şoföründe virüs tesbit edilmedi

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı TIR şoförü gözlem altına alınırken, koronavirüs tespit edilmediği belirtildi.Türkiye'ye 20 Şubat günü giriş yaptığı belirlenen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı Amir D. (33), kullandığı TIR'la seyir halindeyken Erzincan'ı Refahiye ilçesinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle Refahiye Devlet Hastanesi'ne müracaat eden Amir D., buradan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. İranlı TIR sürücüsü, gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra izole edilen odaya alındı. Doktorlar tarafından yapılan ilk tespitlerde sürücünün koronaviris taşıdığına dair bir emare bulunmadı. İranlı, sürücü hastanedeki odada müşahede altında tutuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hastaneden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Yıldırım (50) motosiklet çarpmasıyla yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi.Ali Özcan Devran idaresindeki 02 AAD 749 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan Şükrü Yıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularal yaralanan Yıldırım, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yeri -Yaralının yerde yatışı-Ambulansın gelişi-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Yaralının sedye konulması-Yaralı ambulansa taşınması-Ambulansın gidişi-Kaza karışan motosiklet-Trafik ekipleriGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

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Fırtına, Tekirdağ'da bina çatısını uçurdu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde şiddetli fırtına 4 katlı binanın çatısını uçurdu. Kapan parçalar yola düşerken, yaralanan olmadı. Binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya genelinde fırtına uyarısı yaparken, saatte hızı 50 ile 75 kilometreye kadar çıkan şiddetli fırtına nedeniyle Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'nde Arzu Sitesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. O sırada yolda araç ve insanların olmaması olası bir yaralanmayı önledi.İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerken, çatıdan parçaların düşebileceği gerekçesiyle binanın bulunduğu alanı araç ve yaya trafiğine kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------- -Çatısı uçan binadan detaylar-Çatıdan kopan parçalar -Çatıdan görüntü -Ekiplerin çalışması -Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),

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Jandarmadan kandil kutlaması

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara şeker ikram ederek Regaip Kandili'ni kutladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce'nin Mamure Köyü girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında vatandaşların kimlikleri ve araçlarının ruhsatları sorgulandı. Jandarmalar, Regaip Kandili nedeniyle şeker ve kolonya ikramında bulundu. Jandarmanın yaptığı uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Bu uygulamaların daha sık yapılması bizi güvende hissettiriyor. Uygulamalardan korkması yada sıkılması gereken bizler değil suçlularö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Jandarma uygulamasından görüntüKöpekli ve motorize timlerin görüntüsüVatandaşlar ile röpJandarma ekiplerinin şeker dağıtırken görüntüsü detaylarDosya adı dzcjandarma

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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TÜRSAB: Umre kısıtlaması geçici, hac için kısıtlama yok

TÜRSAB Hac ve Umre'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasıyla ilgili kriz masası oluşturduklarını belirterek, "Bu kısıtlama sadece umre için geçerlidir ve geçici bir süre için olan bir kısıtlamadır. Çok yakın zamanda yeniden başlayacağını umuyoruz, Hac için herhangi bir kısıtlama yok" dedi.TÜRSAB yönetimi, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde etkilenen seyahat acentelerini ziyaret etmek üzere Elazığ'a geldi. TÜRSAB Hac ve Umre'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretlerini geçici olarak askıya almasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçtiklerini ve bir kriz masası oluşturduklarını belirtti. Şahin, "Hiçbir umrecimizin, hiçbir acentemizin mağdur olmasını istemiyoruz. 26 Şubat gecesi internet üzerinden Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Geçici olarak umre vizelerinin durdurulduğunu açıkladılar. Bunu koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirleri almak için yaptıklarını söylediler. Bugün sabah itibariyle de vizesini almış olan yolcuların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulduğunu söylediler. TÜRSAB olarak bir kriz masası oluşturduk. Diyanet İşleri Başkanı ile irtibat haline geçtik hemen ve yaptığımız değerlendirmeler sonucu bugün uçması gereken 3 bine yakın yolcumuzun maalesef bu sebepten dolayı uçamadığını tespit ettik. Biz de bu geçici durdurmanın, ertelemenin sonuçlarını bekleyeceğiz. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alacağız, almaya devam edeceğiz" dedi.'BU KISITLAMA SADECE UMRE İÇİN'Kısıtlamanın sadece umre için ve geçici bir süre olduğunu vurgulayan Şahin, "Çok yakın zamanda yeniden başlayacağını umuyoruz. Hac için herhangi bir kısıtlama yok. Zaten hacca daha çok var. Hac yazın sonlarına doğru. O zamana kadar bu virüsten eser kalmayacağına inanıyoruz. Bununla ilgili de herhangi bir kısıtlama olmadığını belirtmek istiyoruz. İkincisi de Suudi Arabistan'da şu anda bu hastalıkla ilgili koronavirüs ile ilgili kayıtlara girmiş hiç bir vaka yok, hiç bir hasta yok. Bu kısıtlama kararının alınmasının sebebi hastalık olması değil tedbir amaçlıdır. Zamana ihtiyaçları var ve bu zaman içinde de ziyaretçi kabul etmeyeceklerini söylediler. Bu sebeple yakınları Suudi Arabistan'da olan vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Onlar normal biletlerinde daha önce planlanan şekilde geri döneceklerdir. Bir rahatsızlık yok. Devletimiz, birliğimiz gerekli tedbirleri alıyor. Almaya da devam edecektir. Şüphesiz bir kısa bir süre sektörümüz bundan etkilenecektir ama hedeflediğimiz Umre sayısına da en yakın zamanda ulaşacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Toplantıdan detayDiyaeddin Şahin'in açıklamasıGenel ve detay

Haber-Kamera: ELAZIĞ,

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Eskişehir'de toplu taşıma araçlarında temizlik

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcunun taşındığı tramvaylar ve otobüslerde salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artırdı. Araç içi ve dışı rutin temizliklerin yanı sıra koronovirüse karşı koruma ve kontrol amacıyla Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle de araçlar detaylı olarak temizleniyor.Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat edebilmesi için kent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günde 120 bine yakın tramvaylarla, 90 bine yakın otobüslerle yolcu taşıyan belediye araçları, günlük olarak araç içi ve dışı temizlik çalışması yapıyor. Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı önlemlerini arttıran belediye, Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı ithal biyosidal ürünlerle de düzenli olarak araç içlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.Araç temizliklerinin yanı sıra tramvay ve otobüs duraklarında da rutin temizlik yapıldığını belirten belediye yetkilileri, "Hem tramvaylarımızda, hem de otobüslerimizde rutin olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Son günlerde dünyada artan salgın hastalıklar nedeniyle şehir dışından getirttiğimiz Sağlık Bakanlığı ve EPA onaylı biyosidal ürünlerle de araçlarımızı dezenfekte ediyoruz. Bu hastalıklara karşı vatandaşlarımızın da toplu taşımayı tercih ettiklerinde duyarlı olmalarını istiyoruz. Yolcularımız öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını tek kullanımlık mendiller ile kapatır ve sık sık bol sabun ile ellerini yıkarlarsa ortak kullanım alanımız olan toplu taşımada daha hijyenik bir ortam yaratmış oluruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Toplu taşıma araçlarında temizlik-Yolcu otobüsü temizlik detay-Temizlik görevlileri-Tramvay temizliği-Araçların ilaçlanması-Tramvayın yıkanması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA