DHA YURT BÜLTENİ-14

26.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:04

Zehra'nın bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı: 'Ben bıçak güzeliyim'

ESKİŞEHİR'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip 8 kez bıçakla öldürmek suçundan tutuklanan Zehra Aras'ın (22) sosyal medyada sayfasında bir düğünde elinde bıçaklı görüntüleri paylaştığı ve altına da 'ben bıçak güzeliyim' diye yazdığı ortaya çıktı. Sayfadaki paylaşımlara çok sayıda yorum yapılırken, Aras'ın nişanlısını öldürmesine tepki yağdı.

Kars'ta oturan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, suçunu itiraf ederken çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Katil zanlısı Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında bir düğünde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras'ın yanında bir arkadaşıyla birlikte yere uzanan dansçının üzerine tahtaya bıçak attığı görülüyor. Zehra Aras'ın bu videoyu 'Bıçak güzeli ben' diyerek paylaştığı belirtildi.

SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan nişanlısı Emrah Öztürk'ün boğazını kesip, 8 kez bıçaklayan Zehra Aras'ın soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogardan Antalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan Zehra Aras'ın teslim edildiği Jandarma Komutanlığı'nda, savcılık ve çıkarıldığı mahkeme de ifade verirken olayları gözünü kırpmadan rahat anlatması şaşkınlık yarattı. Tutuklanmasına kadar geçen zamanda herhangi bir pişmanlık belirtisi dahi göstermeyen Zehra Aras'ın olup biteni soğukkanlılıkla anlatması da hayrete düşürdü. Adliye çıkışı gazetecilerin 'Nişanlını neden öldürdün?' sorusuna ise 'Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni varö diye cevap vermişti.

Görüntü Dökümü:

Sosyal medyadaki videosu

Detaylar

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

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Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek ZONGULDAK'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına İran'dan TIR ile malzeme getiren 5 İran vatandaş, tedbir amaçlı hastaneye götürülecek.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (Erdemir) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 5 TIR şoförünün, sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi. Fabrikaya gelen sağlık görevlilerinin, İran vatandaşı 5 şoförü kontrol amaçlı hastaneye götüreceği öğrenilirken, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "İranlılar malzeme getirmişler. Her İranlıyı ateşi var mı yok mu diye almak uygun değil. Onları kontrol edecekler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Erdemir kapı girişi-Ambulansların beklemesi-TIR'ların giriş çıkış yapması-İran plakalı TIR'ların polis nezaretinde gözetim altına alınması-Detaylar

Haber-kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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AYM, 5 milyon 79 bin TL'lik çevre cezasını orantılı buldu ANAYASA Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki eski kurşun döküm fabrikasının sahiplerine, zehirli atıkları toprağa gömüp, halk sağlığına zarar verdikleri gerekçesiyle kestiği 5 milyon 79 bin 900 TL'lik para cezasını orantılı buldu. Kararla birliktre para cezası kesinleşti.

Gaziemir'de bulunan eski kurşun döküm fabrikasının, radyoaktif atıkları toprağa gömdüğü ve bertaraf etmediği, söz konusu radyoaktif atıkların suya karıştığı ve halk sağlığına zarar verdiği tespit edildi. Fabrika sahiplerine, 2007 yılında 321 bin TL ceza verildi. İtiraza rağmen karar kesinleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında atıkların hala temizlenmediğini belirleyince, bu defa 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası verdi.

Fabrika sahipleri de cezanın orantısız olduğunu, mülkiyet hakkına müdahale anlamına geldiğini iddia ederek, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

PARA CEZASI KESİNLEŞTİİtirazı inceleyen AYM, para cezasının orantılı olduğuna ve mülkiyet hakkına herhangi bir müdahalede bulunulmadığına hükmetti. Kararla birlikte, 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası kesinleşmiş oldu.

Söz konusu radyoaktif atıkların bulunduğu Emrez Mahallesi sakinlerinden Cuma Canki, 2 kayınbiraderinin kanser nedeniyle vefat ettiğini iddia ederek, "Biz bunlardan çok çektik. Buralarda eskiden gezilmezdi. Bir karınca bile yaşayamaz hale geldi. Herkes, en ufak bir durumda hasta oluyordu. Kanser vakaları da artmıştı" dedi.

Orhan Kara da, "Ben çocuğumu sürekli hastanelere götürüyordum. Sürekli hasta oluyordu. Zamanında mahalle olarak çok tepki göstermiştik, imza kampanyaları düzenlemiştik. Kararı olumlu buluyorum" diye konuştu

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Davut CAN/ İZMİR, -

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Keçilerini beslemek için her gün 8 kilometre yol gidiyor TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yem bulmakta güçlük çeken Mahmut Bal (55), keçilerini beslemek için her gün karlı yollarda 8 kilometre yürüyor.

Aşağıtorunoba köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mahmut Bal, yem bulmakta zorlandığı keçileri için her gün 8 kilometre yol gidiyor. Kış aylarının çetin geçtiği bölgede bu yıl keçileri için yeterli yem bulamayan Bal, hayvanlarını alıp evinden 8 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlığa götürerek, meşe yapraklarıyla beslenmelerini sağlıyor.

50 keçisini beslemek için her gün zorlu yolculuk yaptığını anlatan Bal, "Aslında bu kar kış içinde ben buralara gelip bu zorluğu çekmek istemem. Yem ve saman alma gücüm giderek azaldı. Kış ayları burada zorlu geçiyor bu nedenle 8 kilometre yol yürüyorum keçilerimle birlikte. Meşe ormanına getiriyorum keçileri. En azından burada kar üstünde meşe yapraklarını yiyerek beslensinler. Bu karda kışta soğuk havada hayvanlarımızı biraz da olsun besleyerek bahara çıkarsak iyi" dedi.

Görüntü Dökümü---------Keçilerin ormanlık alanda beslenmeleriMahmut Bal'ın açıklamasıMuhabir Ferit Demir'in anonsuGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Denizli'de Hocalı Katliamı unutulmadı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacaklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ülkemiz artık zulüm altında olan insanların umudu, zalimlerin korkulu rüyasıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Katliamı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Katliamı Anıtı önünde yapılan tören, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın anıta çelenk koyup saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, Ermenilerin Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamdan bahsederek, "Sadece öldürmemişler, gözlerini oymuşlar. Cesetlerde her türlü insanlığa yakışmayan muamele yapmışlar. Herkes kendine yakışanı yapar. Bizim ecdadımız gittiği yerleri ihya etmiş ama başka ülkeler oraları sömürge olarak görmüş, oradaki insanları imha etmiştir. Bugün acımız halen devam ediyor. Hocalı, Ermeni işgali altındadır. Karabağ'ın büyük bir bölümü halen işgal altındadır. 1992'den bugüne kadar soykırım yapanlar işgallerini sürdürüyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aynı olayı Avrupa'nın göbeğinde Bosna'da da yaptılar" dedi.

Yapılan katliamı asla unutmayacaklarını ifade eden Zolan, şöyle konuştu: "Biz değerlerimizle, güzelliklerimizle ve insanlığımızla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Geçmişte yapılan bu soykırımları unutmadan yürüyeceğiz. Azerbaycan kardeş ülkemizdir. Tek millet iki devlet. Aynı milletiz biz. Bu birliğimiz güçlenerek devam edecek. Kendi ayaklarımız üzerinde durmayı ve koşmayı sürdüreceğiz. Bilim, sanayi, kültür ve sanatta, her alanda güçlü olacağız." diye konuştu. Anma töreni, anıta karanfil koyulmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Anma töreninden görüntü-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA