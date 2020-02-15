DHA YURT BÜLTENİ - 14

15.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:10

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına alındı.Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri sınırdaki önlemlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İlçeden görüntüObüs sesleri

Haber-Kamera: Hadi KURT/ AKÇAKALE(Şanlıurfa),================================

Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu ADIYAMAN'da, Mehmet Ürük'ün (50), hafif ticari aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar yol kenarında park halindeki 06 RJ 506 plakalı hafif ticari araç içerisinde başından vurulmuş bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, tarafından yapılan incelemede cesedin Mehmet Ürük'e ait olduğu belirlendi. Ürük'ün cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeriMehmet Ürük'ün üstü kapalı görüntüsüHafif ticari araçPolis önlem almasıPolisin inceleme yapmasıToplanan kalabalıkGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu

ADIYAMAN'da, Mustafa Elkafir'e ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Ulucami Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, Mustafa Elkafir'e ait olan iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Alevlerler-İtfaiye ve polis ekiplerinin gelişi-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

Çay demlemek isterken fenalaşıp öldü ANTALYA'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu. Gaz kokusu gelen eve giren ekipler, Şimşek'in çay demlemek istediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Muhammet Şimşek'ten haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Adrese giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla evden gaz kokusu gelirken, içeri giren ekipler Muhammet Şimşek'i mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Muhammet Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Şimşek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Muhammet Şimşek'in çay demlemek istediği, bu sırada fenalaşarak düşmesi üzerine ocağın açık kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Binadan dış plan görüntüPolis ekiplerinin incelemesi

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Kaynak: DHA