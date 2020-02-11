DHA YURT BÜLTENİ - 14

11.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:38

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, çiftinin terör örgütün PKK tarafından kaçırılan oğlu Hüseyin (28), güvenlik güçlerine teslim oldu. Hüseyin, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Hüseyin'in teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 6'ya çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 162'ncı gününe girdi. Evlat nöbeti sürerken, 6 Şubat günü Erzurum'dan gelen Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, 8 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğulları Hüseyin'e kavuştu.

Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Hüseyin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna 10 Şubat günü gelerek güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Hüseyin'i gören anne-babası, duygulu anlar yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Buluşmada aile, oğulları Hüseyin ile uzun süre giderdi.

Hüseyin'in teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 6 oldu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Van- Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor (2)

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDIÇığ nedeniyle 3 gündür trafiğe kapalı olan Van-Çatak karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin iki gündür yürüttüğü çalışma sonucu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Çığ riskine karşı, valilik kararıyla ulaşıma kapalı tutulan yolda taziye ziyareti için gelip gidenlerin, yolun açılmasıyla birlikte Çatak ve Van istikametlerine geçişlerine kontrollü bir şekilde izin verildi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Sivas'ta park halindeki minibüs yandı

SİVAS'ta park halinde alev alan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. A.Ş. ye ait park halindeki 58 UA 152 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredekiler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. İnceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Yanan minibüsün görüntüsü-İtfaiyenin söndürmesi

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki çeşitli okullarda eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, yolların kar nedeniyle kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler, 30 kilometre uzaklıkta bulunan kent merkezindeki okullarına yürüyerek gitmek için çıktıkları yoldan ise boyu 2 metreyi bulan kar ve çığ tehlikesi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Çocuklar, yaşadıkları zorlu yolculuğu cep telefonu ile kaydederek, yetkililerden okullarına gidebilmeleri için yardım istedi.

Yüksekova ilçe merkezinde yatılı eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için 21 Ocak günü Büyükçiftlik Beldesi'ne bağlı Kandilli mezrasına geldi. 3 Şubat günü okulların ikinci eğitim dönemine başlamasına rağman, öğrenciler, mezradan çıkamadı. 9 gündür kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada mahsur kalan çocuklar, bugün aileleriyle birlikte yürüyerek okullarına gitmeyi denedi. Ancak bölgede, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Çocuklar, soğuk havada karda yürüdükleri anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, seslerini duyurmak için DHA muhabirine ulaştırdı. Biri lise 6'sı ilkokul öğrencisi olan çocuklar, derslerinden geri kaldıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Öğrencilerin yola çıkması-Öğrencilerin kardan yürümesi-Öğrencilerin tek sıra halinde köylerine dönmesi-Öğrencilerin yetkililerden yardım istemeleri-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Mevlüt dedeyi Skorsky helikopterle kurtardılar

ERZURUM'un Çat İlçesi Çimenözü Mahallesi Deliktaş Mezrası'nda kalp hastası Mevlüt Karataş (60) Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait Skorsky helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipi sebebiyle yolu kapanan Çimenözü Mahallesi Deliktaş Mezrası'nda yaşayan Mevlüt Karataş rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, kalp hastası Karataş'a kar yağışı ve tipi sebebiyle yolun kapalı olması sebebiyle ulaşamayınca Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan yardım istendi. Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait Skorsky helikopter bugün saat 10.15 sıralarında Deliktaş Mezrası'na havalandı. Sağlık ekiplerininde mezrada bekleyen Mevlüt Karataş'a evinde ilk müdahaleyi yaptı. Karataş, vatandaşlar tarafından kızakla helikopterin bulunduğu alana getirildi. Görevliler tarafından ambulansa konulan Mevlüt Karataş, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Karataş, burada tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hastanın helikoptere bindirilişi-Hastanın kızakla getirilişi-Yolda çekilen fotoğraflar

Haber-Kamera: ERZURUM, ==============================

Elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gaziantep- Besni yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Üçgöz köyü yakınlarında İsmail Yıldırım'ın kullandığı 44 LU 680 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce elektrik direğine çarptı ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Yıldırım ve otomobildeki Mustafa Yıldırım ile Mustafa Dereli yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeri-Jandarma ekipleri-Jandarma ekiplerinin çalışması-Kaza yapan otomobil-Devrilen direk-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN- ================================

Kayıp çiftçi her yerde aranıyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki çiftçi Recep Üzülmez için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sivrice Mahallesi'nde yaşayan Recep Üzülmez, geçen 5 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan Üzülmez'e bir türlü ulaşılamadı. Meraklanan yakınları bunun üzerine jandarmaya, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri Üzülmez için arama başlattı. AFAD ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinleri de çalışmaya destek verdi. Jandarma dedektör köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda ormanlık alanlar ve dağlık bölgeler didik didik arandı. Ancak geçen zamana rağmen Üzülmez'in izine hala rastlanmadı. Sivrice Muhtarı Ramazan Yavuz, "Olumsuz hava koşullarına rağmen aranmadık en ücra yer kalmadı. Gidebileceği farklı güzergahları da aradık. Drone ile havadan görüntüleme yapıldı. Jandarma köpekleri arama yaptı ancak bir türlü sonucu ulaşamadık. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Arama çalışmasından görüntü-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), ==================================

Doğa bilimci: Kargalar gözlemleyip, davranış geliştiriyorlar

İSTANBUL'da, bir kadının istanbulkartına yükleme yaptığı sırada gelen karganın parayı alıp gitmesi davranışıyla ilgili değerlendirmede bulunan doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce, "Alışveriş yapamaz tabi. Çağımızda para aşırı önemsenmeye başladı. Ona göre gözlemliyor ve davranışı geliştiriyor. Genel olarak kargaların toplayıcı özelliği de var. Özellikle üreme dönemlerine yakın zamanlarda yuvaya materyal götürmek gibi" dedi.

İstanbul'da cumartesi günü sosyal medyada yayılan bir karganın, metro istasyonunda istanbulkartına yükleme yapan kadının kağıt parasını alıp, kaçtığı görüntüler ilgi çekti. Karganın bu davranışıyla ilgili sosyal medya kullanıcıları arasında farklı fikirler öne sürüldü. Karganın para alması olayıyla ilgili davranışı değerlendiren doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce, Türkiye'de yaygın görülen karga türleri ve davranışları da dahil genel bilgileri 'Doğadabuan' kitabında anlattığını söyledi. Kargaların insanlara yakın kuş türleri olduğunu belirten İnce, "Şehirlerde oldukça çok görebildiğimiz gibi kırsalda da görebiliyoruz. Ülkemizde pek çok karga türü var. Kargaların genel özellikleri zaten zeki olmalarıyla biliniyor ve insanların da gözlemleri var. Kimi zaman trafik ışıklarında ceviz kırarken, kimi zaman kayak yaparken eğlendikleri görülebiliyor. Bu davranışı ise genel olarak kargaların toplayıcı özelliği var. Özellikle üreme dönemlerine yakın zamanlarda yuvaya materyal götürmek gibi. Biraz da kargalar aslında hırsız olarak da bilinir" dedi.

'BÜYÜKŞEHİRLERDE KENDİLERİNE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÜRETİYORLAR'Kargaların herhangi bir şeyi alıp, yuva materyali yapabildiği veya bir yere saklayabildiğini belirten İnce, "Hatta geçen haftalarda İstanbul'da benim gözlemim olmuştu. Bir çöp kovası içindeki bütün parçaları tek tek dışarı fırlattı ve sonra yiyeceğini alıp gitti. Yiyecek peşindeydi ama bütün ortalığı dağıttı. Çok zeki hayvanlar, büyükşehirlerde insanların yoğun hareketliliğinde kendine bir yaşam döngüsü üretmek için de bu zekasını kullanıp, davranışları da çeşitlenebiliyor. Muhtemelen o parayı da 'Bir yerde kullanabilirim' diye düşündü. Kışın içindeyiz ama bahar da geliyor, üreme iç güdüsü önce gelmiş olabilir. Bunun gibi hikayeleri var" diye konuştu.

'İNSAN DAVRANIŞLARINI GÖZLEMLEYİP, KENDİNE GÖRE GELİŞTİRİYOR'Kargaların insanlarla iç içe yaşadıkları için antik dönemden bu yana kargalarla ilgili efsaneler olduğunu da anlatan İnce, uzun ömürlü olarak bilindiği ve hatta ölümsüz olduklarının düşünüldüğünü söyledi. Türkiye'de alakarga, ekin kargası, saksağan ve leş karga türlerinin çok yaygın olduğundan bahseden İnce, söz konusu videodaki karganın leş kargası olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Parayı alması ilginç bir durum. Çünkü çağımızda para aşırı önemsenmeye başladı. Olması gerekenden daha fazla para odaklı bir durumda, parayı almış olması, karganın parayı ne yapacağını düşündürüyor? Çünkü daha önce haberlerde marketten bir şey alıp çıktığı ve yediği gösterilmişti. Böyle olunca insanların aklına acaba parayı aldı ne yapacak diye geliyor. O kadar zeki ki, parayla alışveriş mi yapacak gibi bilgiler uyandırıyor. Alışveriş yapamaz tabi. Karganın parayı nasıl kullanacağını bildiğini sanmıyorum. Çünkü iç güdüsü böyle, yiyecek bulma hedefinde canlı. Ona göre gözlemliyor ve davranışı geliştiriyor. Aynı şekilde bir karga yuvasına baktığımızda, bizim çöp diye attığımız saçma gelebilecek her şeyi bulabiliyoruz. Bir çocuk bezi bile karga yuvasında çıkabiliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hüseyin Çağlar İnce'nin görüntüyü izlemesiKitaptan kargaları özelliklerine bakmasıKitabın görüntüsü

RÖP: Hüseyin Çağlar İnce

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA