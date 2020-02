DHA YURT BÜLTENİ-14

10.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:03

Belediye personeli, sporculara ödül olacak altınları bozdurup, internet oyunlarında harcamış

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, belediyenin sporculara ödül olarak vereceği 35 tam altını zimmetine geçirdiği ve sahte evrak düzenleyerek kuyumcudan 201 adet tam altın ile 799 adet gram altın aldığı ortaya çıkan belediye personeli A.Ş. tutuklandı. Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, "Bu olayda belediyemizin 35 tam altın zararı var. Diğer zararlar da düzgün bir esnaf arkadaşımızın zararı. Her iki taraf da adli süreçte kendisini savunacaktır" dedi.

Kemer Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında, ilçede yaşayan ve Avrupa ile dünya şampiyonalarında başarı elde eden sporcuların altınla ödüllendirilmesi yönünde karar alındı. Bunun üzerine belediyenin satın alma birimi tarafından kuyumcuya 35 tam altın sipariş edildi. Ödüllerin verileceği meclis toplantısı yaklaşırken, personel A.Ş.'den altınlar istendi. Ancak A.Ş. 35 tam altını alıp, bozdurduğunu ve harcadığını söyledi. Altınlardan elde ettiği paranın 10 bin lirasıyla banka borcunu ödediğini, 60 bin lirasını da internet üzerinden oynadığı çeşitli oyunlarda kaybettiğini itiraf etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Bunun üzerine belediye yetkilileri kuyumcuyla irtibata geçti. A.Ş.'nin sahte evrak düzenleyerek geçmiş dönemde de kuyumcudan 201 adet tam altın ve 799 adet gram altın aldığı, geri ödemelerini yapmadığı, tüm altınları bozdurup, parasını da internet üzerinden oynanan çeşitli oyunlarda kaybettiği tespit edildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, A.Ş.'yi, görevlendirdiği personel ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Personel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcığın ifadeye çağırdığı kuyumcu da A.Ş.'den kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Toplam 710 bin TL'lik altının parasını harcadığı belirlenen A.Ş. suçlamaları kabul etti. A.Ş., 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

'ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 14'e b maddesince, 'Yörede bulunan başarılı sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir' diyor. Dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir'e 50 tam altın, tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olan belediyemiz güreşçisi İsmail Erkal'a 5 tam altın, muay thai Avrupa şampiyonu Dilara Sultan Arpacı'ya 25 tam altın, dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir'in antrenörü Emin Akar'a da 10 tam altın almak için meclis kararı aldık. Müşerref Özdemir ile güreşçimiz İsmail Erkal'a altınları alınarak, takdim edildi. Diğer başarılı sporculara vereceğimiz altınları belediye personelimiz almış ve satmış. Biz de zaten resmi bir evrak yok. Elden resmi evrak hazırlayarak kuyumcuya gitmiş ve altınları almış. Olay meydana çıkınca kendisinin ifadesini aldık ve konuyu yargıya taşıdık. Savcılığa da kendimiz teslim ettik. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. Bu olayda belediyemizin 35 tam altın zararı var. Diğer zararlar da düzgün bir esnaf arkadaşımızın zararıdır. Her iki taraf da adli süreçte kendisini savunacaktır" dedi.

Babalarını cinsel istismarla suçlayan 3 kız kardeş, yaşadıklarını anlattı

MERSİN'de, 55 yaşındaki babaları S.D.'den, kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan yaşları 28 ile 34 arasında değişen 3 kız kardeş, basın toplantısıyla yaşadıklarını anlattı. Kızlarının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan baba ise suçlamaları kabul etmedi.

H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (30) ve S.D., (28), geçen hafta öz babaları S.D.'nin yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu. Kız kardeşler bugün Mersin Kadın Platformu'nca Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü. H.G., "Altı yaşımdan 20 yaşıma kadar tacize ve tecavüze uğradım. Yıllarca şiddet uyguladı. Bunları sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime yaptığını da gördüm. 20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bunların hepsi yeni ortaya çıktı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.Kız kardeşlerden S.D. (30) de, "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep erkeklerden kaçtım. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. Annemin, ablamın gözlerinin içine bakamıyordum, utanıyordum. Annemi erkeklere pazarlamış" diye konuştu.

Mersin Kadın Platformu adına konuşan Bahar Şofer ise şunları söyledi: "S.D isimli şahsın 3 kızını uzun yıllar boyunca çocukluklarından beri istismar ettiği iddiaları vardı. Daha önceden de babaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ileten kız kardeşler yine bu şikayetin sonuçsuz kalmasından, etkin bir soruşturma yürütülmemesinden kaygılılar. Şu anda ifadesi alınıp serbest bırakılan S.D., tehditlerine devam etmekte, kız kardeşlerin şikayetlerini geri alması için baskı yapmaya devam etmektedir."

Sapanca'da ormanlık alanda ceset bulundu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alanda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde, köpeğini eğiten bir avcı, yol kenarındaki çukur alanda cesedi gördü. Avcının haber vermesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis incelemede bulunurken, kimliği belirlenemeyen 35 ile 45 yaşları arasındaki erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerde az miktarda para ve altın bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişinin nasıl öldüğü yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, araçlarıyla karlı yolda mahsur kalan 5 öğretmen, köy halkı tarafından kurtarıldı. Karlıova'ya bağlı Sakaören Köyü'ndeki okulda görev yapan 5 öğretmen, ders bitiminde bindikleri taksiyle ilçe merkezine gitmek istedi. Ancak taksi kara saplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü bölgede mahsur kalan öğretmenlerin yardımına Sakaören Köyü sakinleri yetişti. Köylüler, kara saplanan aracı kurtarıp, 2 saat mahsur kalan öğretmenlerin ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.

Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği anaokulunda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 37'nci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ile jandarma arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIGülistan Doku'nun kaybolmadan önce çekilen görüntülerine yenisi eklendi. Yeni görüntüde, üniversiteli genç kız, kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği kent merkezindeki anaokulunda, öğrencileri eğlendirmek için oyunlar sergiliyor.

Eşi ve oğlu öldürülen Suriyeli Halil Muhammed: O eve dönmeyeceğim

İZMİR'in Menemen ilçesinde, eşi Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C.'yi cinayete kurban veren Halil Muhammed (32), hiç kimseyle bir sorunları olmadıklarını söyledi. Muhammed, olayın ardından eve yalnızca bir kez gittiğini ve bir daha dönmeyeceğini belirtti.

Olay, geçen pazartesi sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Komşuları, Alahmed ailesinin oturduğu evden çocuk ağlama sesi geldiğini duyunca bir terslik olduğunu düşünüp, eve gitti. Açık olan kapıdan içeri giren komşular, ailenin 3 yaşındaki çocuklarını ağlarken, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Manar Alahmed'i ise kanlar içinde bulundu. Diğer odada ise kadının oğlu Muhammed C. hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 6 yerinden bıçaklanan Manar Alahmed ile plastik kelepçeyle boğulan oğlunun öldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne ve oğul toprağa verilirken, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailenin alt komşuları H.E., Ş.E., ve O.E. gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.'TEK İSTEĞİM KATİLİN BULUNMASI'Üç yaşındaki kızı Delal ile birlikte kalan acılı eş ve baba Halil Muhammed, yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Muhammed, "Ne alt komşularımız ne bir başkasıyla veya hiç kimseyle bir sıkıntımız olmadı. Şüphelendiğim kimse yok. Ben çalışırken bir arkadaşım aradı ve eve gelmemi söyledi. Bunun üzerine eve geldiğimce eşim ve çocuğumu cansız bir şekilde gördüm. Olayda hırsızlık olduğunu düşünüyorum. Eşimin 5 tane bileziği vardı ama çalmışlar" dedi.Eşinin ve oğlunun öldürüldüğü eve bir daha gitmeyeceğini söyleyen Muhammed, "Katilin bulunmasını istiyorum. Nereli olduğunun hiçbir önemi yok. Türk, Kürt, Suriyeli veya başka bir milletten hiç fark etmez. Kızımla bir başıma kaldım. Artık onunla beraber yaşayacağız. Olayın ardından bir kez eve gittim. Temizledikten sonra çıktım ve bir daha da gitmedim. Oraya dönmeyeceğim. Çünkü orada kalmak çok zor. Tek istediğim katil veya katillerin bir an önce yakalanması" şeklinde konuştu.

