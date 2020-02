DHA YURT BÜLTENİ - 14

07.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:25

3 kardeş, kerpiç evde çıkan yangında can verdi (2) - Yeniden

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde, yangının çıktığı kerpiç evde uyuyan Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk (5) Altınbaş kardeşler, yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin araçlarının merdivenli olmadığını, çocukların bu nedenle kurtarılamadığını öne sürdü. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu ise iddianın doğru olmadığını belirterek, "Tüm itfaiye araçlarımız merdivenlidir" dedi.Yalvaç'ın Salur Mahallesi'nde yaşayan Cemile- Süleyman Altınbaş çifti, saat 08.30 sıralarında, hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra Altınbaş ailesinin kerpiç evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada çiftin evdeki akrabaları, alevler her yeri sararken, kendilerini dışarı attı. Çiftin evde uyuyan çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş ise alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla belirtilen adrese, Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, eve girince 3 kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Altınbaş kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yandaki binalara tehlike oluşturmaması için iş makinesiyle yıkıldı. Yangının, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı sanılıyor. ÇOCUKLARIN ANNESİ: ELLERİM BOMBOŞ KALDIÇocukların yengesi Şerife Altınbaş, yangında dumandan etkilendiği için kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Odasındayken, aniden ses duyduğunu anlatan Altınbaş, "Sesin ne olduğunu anlamak için odadan çıktığımda her yeri alevlerin sardığını gördüm. Hemen çocukların yattığı odaya yöneldim. Alevlerden giremedim. Ben ve eşim Mehmet, camdan kendimizi dışarı attık. Çocuklar pencerenin önündeki kanepeyi çekseler, camı açıp, atlayabilecekti. Yangını söndürmek için gelen itfaiyenin merdiveni yoktu. Camı açamadılar. O cam açılsa kurtulacaktı yavrular" dedi. Aynı hastanede gözlem altına alınan anne Cemile Altınbaş ise "Ellerim bomboş kaldı. Ben yavrularımı nasıl kara toprağa vereceğim? Allah'ım bu nasıl bir acı, ben nasıl dayanırım?" diyerek, gözyaşı döktü.'MERDİVENLİ ARAÇ YOKTU' İDDİASINA YANITÖte yandan Salur Mahallesi sakinleri, itfaiye araçlarının merdivenli olanıyla yangına müdahale edilse çocukların pencereden kurtarılma ihtimali olabileceğini öne sürdü. Merdiven olmadığı için çocuklara ulaşılamadığı iddia edildi. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu da mahallelinin merdivenli araç olmadığı yönündeki iddiasının doğru olmadığını belirterek, "112'den ihbar düştüğü andan itibaren 3 dakikada olay yerine ulaştık. İtfaiye erlerimiz odaya girdikleri sırada, 3 çocuğu hareketsiz yatar halde buldu. Tüm itfaiye araçlarımız merdivenlidir; ancak biz olay yerine vardığımızda binanın her yanını alevler kaplamıştı. Yangının çıkış nedeni ev yıkılınca tespit edilemedi. Bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmak mümkün değil" dedi.

Çanakkale merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

ÇANAKKALE merkezli 6 ilde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sözde örgüt lideri ile birlikte 23 şüpheli gözaltına alındı.Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Biga Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla halkın huzurunu kaçırıp, tehdit ve zorbalıkla parasını ya da malını alan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Suç örgütünün üyeleri ve sözde liderinin kimliğinin belirlenmesinin ardından, şüpheliler Biga ilçesinde takibe alındı. Takip yaklaşık 2.5 aydır sürerken, Balıkesir'in Gönen ilçesinin eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'ın silahla yaralanması olayını sözde örgüt lideri S.K.'nin azmettirdiği şüphesi üzerine ekipler, harekete geçti. 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONBiga Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Çanakkale merkezli Biga ve Çan ilçeleri, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma ilçeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet desteğiyle drone ve narkotik köpeği Şila'nın da bulunduğu operasyonda, sözde örgüt lideri S.K. ve eski eşi B.Ö. ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopası, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve telefonlar ele geçirildi.Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Biga Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde para nakil aracıyla bir otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.Olay, saat 14.00 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa'ya seyir halinde olan Hasan Adısan'ın (32) kullandığı 06 CEE 836 plakalı para nakil aracı ile karşı istikametten gelen Eray Erbaş (41) yönetimindeki 07 EYT 89 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada nakil aracında maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Eray Erbaş ile beraberindeki Gönül Erbaş (43), Mehmet Efe Erbaş (16), Burak Erbaş (7) ve Murat Karatağ (73) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil ekipleri, jandarma, bölge trafik polis ekipleri, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sayısının fazlalığı nedeniyle çevre ilçelerden ambulans sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Murat Karatağ ile Mehmet Efe Erbaş, buradaki müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 saat kapanan D-400 karayolu, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

İzmir'de evde yaklaşık yarım ton sahte içki ele geçirildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin bir eve yaptığı operasyonda, 440 kilogram sahte rakı ve 50 kilogram sahte viski ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan D.Ş., adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Mersinli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, bidonlara ve pet şişelere doldurulan 440 kilogram sahte rakı, 50 kilogram sahte viski, 230 kilogram etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.Ş. gözaltına alındı. Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen D.Ş., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de ekmeği 59 kuruşa düşüren rekabet

KIRŞEHİR'de fırın ve küçük marketler ile büyük market zincirleri arasındaki rekabet, daha önce 1,25 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü. Ekmeği 59 kuruştan satan küçük markette satışlar ikiye katlanırken, tüketiciler, bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Kentte market ve fırın işletmecileri arasında bir süredir yaşanan rakabet, ekmek fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü. Kentte faaliyet gösteren küçük market işletmecisi Salih Soylu, geçen Temmuz ayından bu yana 1,25 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa düşürdü. Vatandaşlar, fiyatın düşmesiyle birlikte markette satılan ekmeğe yoğun ilgi gösterdi. İş yerinde ekmek satışı ikiye katlandı. Market işletmecisi Salih Soylu, ekmeğin fiyatını düşürmesiyle birlikte bazı fırın ve marketlerde de ekmeğin fiyatının düşürüldüğünü söyledi. Soylu, "Vatandaş bu durumdan oldukça memnun. Fırıncıların kendi aralarında yaptığı rekabetten dolayı ulusal mağazalara 75 kuruştan teklif edip onlara ekmek satmalarından dolayı başladı bu durum. Biz de yerel işletmeci olarak buna karşı geldik. Biz de dedik ki bunlara nispet olsun, fiyat olarak 59 kuruş yazdık, gayet de güzel oldu. Halk bizden yana. Bazı yerlerde belirsizlik olabilir. Bazıları 75 kuruş,1 TL, 1,25 TL yazmış olabilir .Onların fırınları ona göre destek vermiş. Bizim aldığımız fırınlar da bize destek veriyor. Onlar küçük esnafla uğraşıyorlar. Küçük esnafı bitirmeye çalışıyorlar. Bunu kimse inkar edemez artık" dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, fırın ve marketlerde belirsizlik gösteren ekmek fiyatları ile ilgili "Burada Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne büyük görev düşüyor. Ekmek kaliteli mi çıkıyor kalitesiz mi çıkıyor, denetlenmesi lazım. Kırşehir ahi şehri. Vatandaşın düzgün ekmek yemesi gerekiyor. Ahi şehrine yakışır şekilde rekabet olması lazım. Vatandaşın bakkalın sattığı ile marketin sattığının fişini mutlaka alması lazım. Belli bir fiyatın altına düştüğünde onlar da ceza yerler" diye konuştu.

Tüketicilerden Zeynep Yazıcı, "Ekmek satışları 59 kuruşa düşmüş. Biz şu anda çok memnunuz. Küçük esnafların hepsinin yanındayız" diye konuştu. Havva Yiğit ise "Daha önceden 1,25 TL'den alıyorduk. Şimdi 4 tane alıyorum. Bu durumdan da oldukça memnunum" dedi.

Malatya'da fırtına; direk yerinden söküldü, taziye çadırı uçtu

MALATYA'da, dün akşam çıkan şiddeti rüzgar, bugün de etkili oldu. Fırtınada merkez ilçe Battalgazi ve Yeşilyurt'ta ağaçların dalları kırılırken, Akçadağ'da trafik direği yerinden söküldü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu.Kentte dün akşam ve bugün fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle merkez ilçe Battalgazi ve Yeşilyurt'ta bulunan ağaçların dalları kırıldı. Akçadağ ilçesinde ise trafik direği yerinden söküldü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu. Branda uçarken, çadır kullanılamaz hale geldi. Öte yandan meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgarlara dikkat. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporuna göre, 7 Şubat Cuma günü saat 12.00 ile 10 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'e kadar bölge genelinde devam eden rüzgarlara karşı tedbirli olunmalı. Cuma günü doğu ve güneyli yönlerden, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise kuzey ve kuzey batılı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi. Açıklamada; olası ulaşımda aksama, çatı uçması, kar örtüsü bulunan yerlerde tipi, çığ, baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Motosikletli sürücüsü kazada öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56) öldü.Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Adanan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadir Öztürk yönetimindeki 48 PN 566 plakalı otomobil, kasksız sürücü Celal Kaba'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kaba, kaza yerinde öldü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Öztürk, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Reyhanlı'da Mehmetçiğe sevgi seli

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüslerin geçişi sırasında, çocuklar, Mehmetçiklere sevgi gösterilerinde bulundu.

Reyhanlı ilçesine sevk edilen askeri araçların, sınır köylerinden geçişi sırasında çoğunluğu çocuk çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yollara döküldü. Çocuklar, Mehmetçiği "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak, karşıladı. Askerler de çocuklara selam verip, el salladı.

Kırıkhan istikametinden gelen obüslerin yüklü olduğu TIR'lar ile kamyonlar, Reyhanlı'da sınıra sevk edildi.

Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.İçmeler Mahallesi'nde aynı binada bulunan İçmeler İnayet Coşkun Kodak- Kamil Acerer İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan inceleme sonrası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılma kararı alındı. 1958 yılında yapılan 62 yıllık okulda, ilk ve ortaokul olarak eğitim-öğretim veriliyor. İlkokulda 12 ve ortaokulda ise 10 sınıf olmak üzere toplam 485 öğrenci ve 28 öğretmenin, önümüzdeki haftadan itibaren mahallenin farklı okullarında eğitime devam edeceği öğrenildi.

Van'daki çığda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu

VAN'ın Edremit ilçesinde, Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Bahçesaray ilçesinde ard arda gelen çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 75 vatandaş da yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketinde kar yığınları altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürerken, Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 5 camide hatim programı düzenlendi. Edremit ilçesindeki merkez Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide, Cuma Namazı öncesi Edremit Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hayatını kaybedenler için eller semaya yükselirken, şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için de dualar edildi. Program sonrası Edremit Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü olarak hayatını kaybedenler için bugün hatim programı düzenlediklerini vurgulayan Başkan Karahan, "Edremit Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler okundu, dualar edildi ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: Bizde yanlışa yer yok

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, 12'şer katlı 3 blokun da olduğu Belde Evler Projesi'ne ilişkin konuştu. Güler, "Belde Evler'le ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kıyılar halkımıza aittir. Kararlılığımız aynıdır. Bizde yanlışa yer yoktur" dedi.Karadeniz kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, bittiğinde 17'şer katlı olacak bina inşaatları için kent silüetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki kentin 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte şu an 12'şer katlı olan bu 3 blokun da olduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu.'KARARLILIĞIMIZ AYNI'Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bahse konu binaların son durumuna ilişkin Ordu Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Ben Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, şu an 12'şer katlı 3 blokun da olduğu çok katlı binalarla ilgili açıklama yaptı. Yıkım sürecinde sona gelindiğini kaydeden Güler, "Belde Evler'le ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kıyılar halkımıza aittir. Kararlılığımız aynıdır. Bizde yanlışa yer yoktur" dedi.100 BİN İMZA TOPLANMIŞTIÖzel Proje alanıyla yeni binaların da yapılacağı Durugöl Mahallesi'ndeki küçük göl de kurtarılacak. Göle yapılması planlanan binaların durdurulması için çevreciler ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan imza kampanyasıyla 100 bin imza toplanmıştı.

